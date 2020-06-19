Hé lộ cuộc sống của cặp đôi từng gây bão với nhẫn đính hôn có kim cương to như ‘trứng bồ câu’ cùng hôn lễ siêu xa hoa

Thế giới 19/06/2020 10:27

Sau đám cưới xa hoa vào năm 2018, cuộc sống của cặp đôi đình đám trong giới siêu giàu châu Á khiến nhiều người càng tò mò hơn.

Cuộc sống của các cậu ấm, cô chiêu trong giới siêu giàu châu Á luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Trong đó, Chryseis Tan và Faliq Nasimuddin là một trong những cặp đôi đình đám nhất.

Chryseis Tan (Malaysia) là con gái của tỷ phú Vincent Tan, người đứng đầu một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất châu Á. Chryseis Tan không chỉ giàu có mà còn rất xinh đẹp và tài giỏi. Cô nàng là một nhà đầu tư giỏi và là giám đốc điều hành của Berjaya Times Square Berhad, khu trung tâm mua sắm nội địa lớn ở Malaysia.

Chryseis Tan có cuộc sống sang chảnh hết nấc, thường xuyên du lịch khắp thế giới bằng những chiếc máy bay tư nhân. Bên cạnh đó, vị tiểu thư này còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền.

gioi sieu giau chau a 1

gioi sieu giau chau a 2
Chryseis Tan là một trong những tiểu thư đình đám trong giới siêu giàu châu Á - Ảnh: Internet
gioi sieu giau chau a 3
Cô nàng sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt tiền khiến nhiều người ngưỡng mộ, thường xuyên đi du lịch khắp nơi bằng phi cơ riêng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Faliq Nasimuddin cũng giàu có không kém. Anh chàng là con trai của ông Tan Sri Nasimuddin Amin - người sáng lập tập đoàn tư nhân lớn nhất Malaysia với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô, khoáng sản, hàng không và viễn thông.

Faliq hiện đang là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc quản lý tập đoàn. Anh chàng là một trong những người thừa kế sáng giá nhất tập đoàn Naza. Chryseis Tan và Faliq là bạn học cùng trường, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2014. Đến tháng 6/2017, Chryseis Tan và Faliq khiến mọi người bất ngờ khi tuyên bố đính hôn.

gioi sieu giau chau a 4
Chryseis Tan và Faliq là bạn học cùng trường - Ảnh: Internet
gioi sieu giau chau a 5
Chiếc nhẫn đính hôn siêu đẹp của cặp đôi nhà siêu giàu ở Malaysia - Ảnh: Internet

gioi sieu giau chau a 6

gioi sieu giau chau a 7

gioi sieu giau chau a 8
Đám cưới của cặp đôi này có sự xuất hiện của nhiều thành viên hoàng tộc và người nổi tiếng khắp thế giới - Ảnh: Internet

Sau chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương “siêu to khổng lồ”, cặp đôi này lại khiến dư luận xôn xao với đám cưới cực kỳ xa hoa. Theo đó, vào ngày 2/2/2018, đám cưới của tiểu thư Chryseis Tan và công tử Faliq Nasimuddin được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Pahnga với khách mời là các thành viên hoàng gia và những người nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn tổ chức thêm một hôn lễ khác tại Nhật Bản với sự tham gia của gia đình và bạn thân.

gioi sieu giau chau a 9
Sau khi kết hôn, cuộc sống của đôi vợ chồng tỷ phú ngày càng đẳng cấp hơn - Ảnh: Internet

gioi sieu giau chau a 10

gioi sieu giau chau a 11
Hiện cặp đôi đang chuẩn bị chào đón con gái đầu lòng - Ảnh: Internet

Hiện tại sau hơn 2 năm kết hôn, cặp đôi đình đám của giới siêu giàu châu Á đang chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Cuộc sống của cặp đôi vẫn sang chảnh như thời còn độc thân thậm chí còn đẳng cấp hơn. Hình mẫu của đôi vợ chồng này chính là mơ ước của tất cả mọi người.

Từ khóa:   Malaysia giới siêu giàu đám cưới xa hoa

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích