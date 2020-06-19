Hé lộ cuộc sống của cặp đôi từng gây bão với nhẫn đính hôn có kim cương to như ‘trứng bồ câu’ cùng hôn lễ siêu xa hoa

Chryseis Tan ( Malaysia ) là con gái của tỷ phú Vincent Tan, người đứng đầu một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất châu Á. Chryseis Tan không chỉ giàu có mà còn rất xinh đẹp và tài giỏi. Cô nàng là một nhà đầu tư giỏi và là giám đốc điều hành của Berjaya Times Square Berhad, khu trung tâm mua sắm nội địa lớn ở Malaysia.

Cuộc sống của các cậu ấm, cô chiêu trong giới siêu giàu châu Á luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Trong đó, Chryseis Tan và Faliq Nasimuddin là một trong những cặp đôi đình đám nhất.

Chryseis Tan có cuộc sống sang chảnh hết nấc, thường xuyên du lịch khắp thế giới bằng những chiếc máy bay tư nhân. Bên cạnh đó, vị tiểu thư này còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền.

Chryseis Tan là một trong những tiểu thư đình đám trong giới siêu giàu châu Á - Ảnh: Internet

Cô nàng sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt tiền khiến nhiều người ngưỡng mộ, thường xuyên đi du lịch khắp nơi bằng phi cơ riêng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Faliq Nasimuddin cũng giàu có không kém. Anh chàng là con trai của ông Tan Sri Nasimuddin Amin - người sáng lập tập đoàn tư nhân lớn nhất Malaysia với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô, khoáng sản, hàng không và viễn thông.

Faliq hiện đang là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc quản lý tập đoàn. Anh chàng là một trong những người thừa kế sáng giá nhất tập đoàn Naza. Chryseis Tan và Faliq là bạn học cùng trường, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2014. Đến tháng 6/2017, Chryseis Tan và Faliq khiến mọi người bất ngờ khi tuyên bố đính hôn.

Chryseis Tan và Faliq là bạn học cùng trường - Ảnh: Internet

Chiếc nhẫn đính hôn siêu đẹp của cặp đôi nhà siêu giàu ở Malaysia - Ảnh: Internet

Đám cưới của cặp đôi này có sự xuất hiện của nhiều thành viên hoàng tộc và người nổi tiếng khắp thế giới - Ảnh: Internet

Sau chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương “siêu to khổng lồ”, cặp đôi này lại khiến dư luận xôn xao với đám cưới cực kỳ xa hoa. Theo đó, vào ngày 2/2/2018, đám cưới của tiểu thư Chryseis Tan và công tử Faliq Nasimuddin được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Pahnga với khách mời là các thành viên hoàng gia và những người nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn tổ chức thêm một hôn lễ khác tại Nhật Bản với sự tham gia của gia đình và bạn thân.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của đôi vợ chồng tỷ phú ngày càng đẳng cấp hơn - Ảnh: Internet

Hiện cặp đôi đang chuẩn bị chào đón con gái đầu lòng - Ảnh: Internet

Hiện tại sau hơn 2 năm kết hôn, cặp đôi đình đám của giới siêu giàu châu Á đang chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Cuộc sống của cặp đôi vẫn sang chảnh như thời còn độc thân thậm chí còn đẳng cấp hơn. Hình mẫu của đôi vợ chồng này chính là mơ ước của tất cả mọi người.