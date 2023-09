Giao 2/3 tài sản vì bị vợ kiện đòi 60% 'quỹ đen' khi phát hiện chồng có thu nhập khủng

Vụ việc xảy ra ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội đại lục sau khi tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin chi tiết về vụ việc.

Thủ tục tố tụng pháp lý cho rằng người chồng họ Li đã che giấu tài sản thực tế của mình và nói với vợ mình, họ Zhang, rằng tất cả những gì anh sở hữu là 100.000 nhân dân tệ.

Zhang đã đệ đơn lên tòa án xử lý vụ việc để điều tra các vấn đề tài chính khác của chồng.

Cuộc điều tra chính thức phát hiện ra rằng thu nhập hàng năm của Li lên tới hơn 3 triệu nhân dân tệ và anh ta đã rút một lượng lớn tiền mặt nhiều lần trước khi tiến hành thủ tục ly hôn.

Nhiều ông chồng ở Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ tài chính gia đình, khiến vợ họ khó biết mình thực sự có bao nhiêu. Ảnh: Shutterstock

Khi thực hiện những phán quyết, tòa án coi một lượng tài sản không được tiết lộ của Li thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng và cho rằng Zhang sẽ nhận được 60% số tiền đó.

Cả tòa án và Nhật báo Bắc Kinh đều không tiết lộ số tiền chi tiết.

Đã có nhiều cuộc thảo luận về vụ việc trên mạng xã hội Weibo. Vụ việc trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Một nam quan sát viên cho biết: “Khi một người đàn ông đã kết hôn, về cơ bản, anh ta dành cả đời để làm việc cho vợ mình”.

Một người dùng mạng xã hội khác cho biết: “Bà nội trợ này thật may mắn khi tiền lương của chồng cô ấy có thể theo dõi và dễ dàng kiểm tra, vì vậy cuối cùng cô ấy có thể nhận được một phần tài sản. Thật không may, không phải bà nội trợ nào cũng có may mắn này.”

Một sự thay đổi luật gần đây ở Trung Quốc đã giúp một trong hai bên trong vụ ly hôn dễ dàng điều tra thu nhập thực tế của bên kia: Getty Images

Vụ việc xảy ra sau khi Trung Quốc sửa đổi luật Bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Theo luật mới sửa đổi, trong các vụ án ly hôn, tòa án có thể hỗ trợ một trong hai bên hỏi về tình hình tài chính thực tế của bên kia.

Nhật báo Bắc Kinh cho biết, trong các vụ ly hôn trước đây, một số người đàn ông chi phối tài chính gia đình có xu hướng giấu giếm tài sản của họ.

Tại cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc – tòa án hàng đầu của đất nước, Tòa án Nhân dân Tối cao, đã công bố một báo cáo về công việc của mình, trong đó cho biết từ năm 2018 đến 2022, 8,961 triệu vụ án hôn nhân và gia đình đã được kết thúc bởi tòa án trên toàn quốc.

Một trường hợp giấu tài sản điển hình khác xảy ra ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này.

Cuộc điều tra của tòa án địa phương tiết lộ rằng một người chồng đã mua một ngôi nhà mà vợ anh ta không hề hay biết khi đang kinh doanh ở một thành phố khác.

Như trong trường hợp ở Bắc Kinh, 60% tài sản hôn nhân được chia cho người vợ. Ngoài ra, người chồng còn mất quyền nuôi con và phải bồi thường thiệt hại 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD).

Chi sẻ trên báo Sức khỏe và đời sống, nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa, chuyên gia tư vấn Linh Tâm cho rằng, đàn ông thường có tính sĩ diện rất cao, đặc biệt là đàn ông Việt Nam. Vì thế, khi bị vợ quản hết tiền, đi đâu hay làm việc gì cũng phải ngửa tay xin tiền vợ... thì họ dễ bị rơi vào tâm trạng chán nản vì cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Không những vậy, đàn ông có nhiều khoản chi tiêu hoàn toàn lành mạnh nhưng không thể nói được với vợ. Ví dụ, vợ một người bạn bị tai nạn nên lâm vào hoàn cảnh khó khăn cần bạn bè giúp đỡ, hay người yêu cũ bị lâm bệnh nặng và còn bao nhiêu khoản đóng góp khác bên gia đình mình... Cùng với suy nghĩ “vợ là ngân hàng, gửi vào thì dễ, rút ra thì khó”, nên họ tìm cách lập “quỹ đen” để chủ động cho những sinh hoạt thường ngày của mình.

Theo SCMP