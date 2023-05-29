Thi thể của cụ ông bị xé thành nhiều mảnh và trang trại nuôi cá sấu chìm trong biển máu.

Cụ ông 72 tuổi vừa bị cá sấu tấn công cắn chết ở Campuchia, ngày 25/5 (giờ địa phương).



Tại một trang trại nuôi khoảng 40 con cá sấu, một cụ ông được cho là đã bị thương nặng khi cố gắng dùng gậy đưa con cá sấu đẻ trứng ra ngoài. Nhưng thay vì kéo con cá sấu ra ngoài, ông bị con cá sấu này kéo ngược vào trong khu hồ nuôi.

Cụ ông bị bầy cá sấu tấn công khi chăm sóc chúng

Quan chức địa phương cho biết, bầy cá sấu trong chuồng bao quanh và tấn công liên tục cho đến khi ông cụ này tử vong.

Hậu quả, thi thể ông bị xé thành nhiều mảnh và trang trại chìm trong biển máu, AFP đưa tin.



Cơ quan cảnh sát Campuchia cho biết thi thể của cụ ông cũng đầy vết cắn của cá sấu, với một cánh tay bị nuốt chửng.

Bức ảnh được cho là hiện trường vụ việc

Điều đáng tiếc là, cụ ông này chính là chủ tịch một hiệp hội cá sấu tại Campuchia, có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nuôi cá sấu.

Năm 2019, có thông tin cho rằng đã xảy ra vụ việc một cháu bé 2 tuổi tử vong do bị cá sấu cắn tại trại nuôi cá sấu.

Campuchia được biết đến là nơi có số lượng cá sấu hoang dã lớn nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á. Theo đó, các trang trại nuôi cá sấu cũng hoạt động sôi nổi, hiện có khoảng 700 trang trại nuôi cá sấu đang hoạt động trên khắp Campuchia.







Nam thanh niên sống sót khi bị cá sấu đang mùa sinh sản cắn lìa tay Một người đàn ông 23 tuổi đã bị một con cá sấu dài 3,2 m tấn công bên ngoài một quán bar ở Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ong-72-tuoi-bi-bay-ca-sau-40-con-do-chinh-minh-nuoi-can-chet-sau-khi-truot-nga-trong-ho-586778.html