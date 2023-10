Các quốc gia trên thế giới đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ em, loại vaccine nào được chọn?

Hãng tin Reuters thông tinn một số loại vaccine Coivd-19 với công nghệ khác nhau đang được sử dụng cho trẻ em ở các quốc gia. Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá vaccine Pfizer phù hợp cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Vào tháng 5, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã phê duyệt vắc xin Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Kể từ đó, các nước châu Âu đã thực hiện những chính sách tiêm ngừa khác nhau.

Tại Thụy Điển, chỉ trẻ từ 12 đến 15 tuổi mắc bệnh phổi, hen suyễn nặng và các bệnh có nguy cơ tử vong cao khác được tiêm. Vương quốc Anh và Na Uy (không thuộc EU) mới đây cũng bắt đầu tiêm ít nhất một mũi cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Các nước thuộc khu vực Châu Âu đã đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ em. Ảnh: Internet

Ở Pháp, 66% trẻ thuộc nhóm tuổi này đã được tiêm một mũi vaccine, và 52% đã được tiêm đầy đủ hai liều. Từ nay đến tháng 10, nước này sẽ áp dụng thẻ thông hành y tế đối với nhóm người dưới 18 tuổi. Điều này có nghĩa là trẻ vị thành niên cần xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính, để có thể đến các nơi công cộng.

Italy đặt mục tiêu tiêm chủng cho hầu hết thanh thiếu niên trước khi các em quay trở lại trường học trong tháng 9. Báo cáo của chính phủ Italy hôm 24-8 cho thấy hiện đã có 49,86% số người thuộc nhóm đối tượng này được tiêm một mũi vaccine và 28,39% được tiêm chủng đầy đủ.

Theo APF, ngày 6/9, Cuba trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi sau khi thấy vaccine Soberana-2 do nước này sản xuất, tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn ở trẻ vị thành niên so với người lớn. Quốc gia với 11,2 triệu dân này đang đẩy nhanh tiêm chủng cho trẻ em để có thể sớm mở cửa lại trường học một cách an toàn. Trường học ở Cuba đã bị đóng cửa phần lớn kể từ tháng 3-2020

Theo báo Khmer Times, Campuchia đã tiêm vaccine Covid-19 cho 88,98% trong tổng số 1,9 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng. Riêng tỉ lệ tiêm vaccine cho trẻ em 6-12 tuổi là 75,12%.

Các quốc gia trên thế giới đang đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine cho trẻ em dưới 17 tuổi. Ảnh: Internet

Với trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, Campuchia đã tiêm chủng cho hơn 1,4 triệu em trong vòng 9 ngày, kể từ ngày 17/9. Con số này chiếm 75,12% tổng số trẻ em trong nhóm tuổi 6 đến 12 đủ điều kiện tiêm chủng.

Theo Hãng tin Reuters, Campuchia sử dụng vaccine của Sinovac và Sinopharm do Trung Quốc sản xuất, cùng với vaccine AstraZeneca của Anh để tiêm cho trẻ em trên 12 tuổi. Riêng trẻ em từ 6 đến 12 tuổi tiêm vaccine Sinovac.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Thái Lan đang xem xét khả năng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Tờ Bangkok Post đưa tin Tổng Thư ký FDA Paisarn Dankum thông báo công ty Biogenetech, đơn vị được FDA chấp thuận nhập khẩu vaccine của Sinopharm (Trung Quốc), ngày 2/9 đã trình đề xuất hạ độ tuổi cho những người có thể tiêm vaccine của Sinopharm từ trên 18 tuổi xuống trên 3 tuổi.

Tóm lại, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên có thể ngăn diễn tiến bệnh nặng và giảm sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, việc giám sát chặt chẽ các quy trình tiêm chủng cho đối tượng này, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho trẻ em vẫn cần được chú trọng tối đa.