Bố đơn thân mặc váy, đội tóc giả, hóa trang thành phụ nữ đến trường để con gái khỏi tủi thân trong Ngày của Mẹ

Thế giới 18/08/2023 16:38

Việc một ông bố đơn thân mặc váy, đội tóc giả, hóa trang thành phụ nữ đến trường để tham gia sự kiện Ngày của Mẹ của con gái ở trường đã khiến cả thế giới xúc động.

Tờ The Mirror đưa tin, ông bố tên Joe Lookphonbodee (48 tuổi) - đã làm tan chảy hàng triệu trái tim trên mạng xã hội khi hóa trang thành phụ nữ và đến trường Ban Noen Kroi của con gái - nơi ông cũng là giáo viên - ở tỉnh Kamphaeng Phet, trong sự kiện Ngày của Mẹ.

Bố đơn thân mặc váy, đội tóc giả, hóa trang thành phụ nữ đến trường để con gái khỏi tủi thân trong Ngày của Mẹ - Ảnh 1
Ông Joe Lookphonbodee cùng con gái - bé Nong Cream

 

Nhân dịp Ngày của Mẹ ở Thái Lan (12/8), nhà trường nơi cô con gái của ông theo học dự định tổ chức sự kiện mời những người mẹ đến trường cùng con gái. Bé Nong Cream mới về hỏi bố rằng nên làm thế nào bây giờ. Sau một hồi suy nghĩ, ông Joe quyết định sẽ đội tóc giả và mặc váy, đóng giả làm phụ nữ để đến trường tham gia cùng con.

Ông đã đăng tải đoạn clip lưu lại kỷ niệm với chú thích: “Ngày của Mẹ đến rồi! Bố có thể là người mẹ của con”. Theo đoạn clip được chia sẻ trên TikTok, ông Joe xuất hiện trong chiếc váy kẻ sọc đen, đội tóc giả và cài tóc đen khi tham dự sự kiện. Clip hiện đã thu hút hơn 384.000 lượt xem, nhận được hàng trăm bình luận từ cư dân mạng. 

Bố đơn thân mặc váy, đội tóc giả, hóa trang thành phụ nữ đến trường để con gái khỏi tủi thân trong Ngày của Mẹ - Ảnh 2

Bố đơn thân mặc váy, đội tóc giả, hóa trang thành phụ nữ đến trường để con gái khỏi tủi thân trong Ngày của Mẹ - Ảnh 3
 Theo đoạn clip được chia sẻ trên TikTok, ông Joe xuất hiện trong chiếc váy kẻ sọc đen, đội tóc giả và cài tóc đen khi tham dự sự kiện

“Khi trường tổ chức các hoạt động Ngày của Mẹ, tôi không muốn con mình mặc cảm. Tôi không muốn con mình cảm thấy Ngày của Mẹ năm nào cũng vậy, sao không có mẹ đến dự như bao người khác? Vì vậy, tôi quyết định tham gia hoạt động này. Cá nhân tôi không xấu hổ vì tôi yêu con mình. Và chúng tôi cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi như thường lệ" - ông Joe nói với tờ Bangkok Biz News.

Bố đơn thân mặc váy, đội tóc giả, hóa trang thành phụ nữ đến trường để con gái khỏi tủi thân trong Ngày của Mẹ - Ảnh 4
Nong Cream chia sẻ rằng cô bé nghĩ trang phục của bố mình trong ngày hôm đó thật "đẹp" và "dễ thương". Cô hạnh phúc đến mức không giấu được nụ cười toe toét trên khuôn mặt

Nong Cream - học sinh lớp 3, cô gái hạnh phúc nhất trong Ngày của Mẹ này, cho biết: "Ngày của mẹ năm nay, con muốn nói rằng con yêu bố. Cảm ơn bố đã nuôi dạy con và cho con hạnh phúc. Cuộc sống này con không cảm thấy thiếu thốn bất cứ điều gì". Nong Cream còn chia sẻ thêm rằng cô bé nghĩ trang phục của bố mình trong ngày hôm đó thật "đẹp" và "dễ thương". Cô bé hạnh phúc đến mức không giấu được nụ cười toe toét trên khuôn mặt. 

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Từ khóa:   Nong Cream bố đơn thân ngày của mẹ

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