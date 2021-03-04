Vì bị bạn trai hành hạ và chì chiết trong một khoảng thời gian dài với lí do “không còn trong trắng”, nữ sinh viên đã uống thuốc chống say xe quá liều để tự vẫn.

Ngày 9/10/2019, Bao Lệ, nữ sinh viên khoa Luật của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), đã tự sát trong một khách sạn bằng cách uống thuốc chống say xe quá liều. Nguyên nhân là bởi cô bị bạn trai hành hạ và chì chiết trong thời gian dài vì "không còn trong trắng". Bao Lệ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và được bác sĩ tuyên bố "chết não". Kết quả điều tra cho thấy, chiều hôm đó, Bao Lệ sau khi rời khỏi nhà bạn trai Mâu Lâm Hàn, đã cầm theo 2 hộp thuốc chống say xe đến thuê phòng trên tầng 11 của một khách sạn. Nữ sinh 22 tuổi đã để lại 3 đoạn tin nhắn trước khi tự sát: "Mạng tôi do tôi không do trời", "Khi mới gặp anh em là ngôi sao sáng nhưng giờ chỉ là rác rưởi", "Hôm nay em xin tạ tội với anh".

Được biết, Mâu Lâm Hàn (bạn trai Bao Lệ) là một sinh viên giỏi toàn diện của Đại học Bắc Kinh. Trước khi sự việc xảy ra 1 năm, Lâm Hàn và Bao Lệ bắt đầu hẹn hò và cả hai có quan hệ tình dục với nhau. Sau khi phát hiện bạn gái không còn “trong trắng”, Lâm Hàn đã chì chiết và muốn chấm dứt mối quan hệ với Bao Lệ. Anh ta nói rằng Bao Lệ là "tội đồ" và nên "ngoan ngoãn" phục vụ mình. Thậm chí, Lâm Hàn còn dùng cụm từ “chó và chủ nhân” để mô tả mối quan hệ giữa hai người.

Nữ sinh Bao Lệ và Mâu Lâm Hàn - Ảnh: Sohu Thông tin từ một người bạn của Bao Lệ cho biết, nữ sinh thường chia sẻ rằng Lâm Hàn là một người nóng tính, có xu hướng bạo lực và thường đánh nhau với người khác. Hơn thế nữa, Lâm Hàn còn nghĩ ra những hành động biến thái, ép Bao Lệ chụp ảnh khỏa thân và dọa sẽ đăng tải tất cả lên mạng nếu cô rời bỏ anh ta. Tháng 6/2019, Bao Lệ từng cắt cổ tay tự sát sau khi cãi nhau với Lâm Hàn nhưng 1 tháng sau đó, người ta lại thấy hai người sống chung với nhau trong một ngôi nhà ở Bắc Kinh. Tháng 8 năm đó, Bao Lệ về quê nhà ở Quảng Đông, muốn rời xa người bạn trai bạo lực. Tuy nhiên, Lâm Hàn liên tục nhắn tin chửi bới, đe dọa khiến Bao Lệ buộc phải quay lại Bắc Kinh. Nghiêm trọng hơn, Lâm Hàn từng khiến Bao Lệ mang thai ngoài ý muốn rồi ép cô phá thai và phẫu thuật triệt sản. Những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần khiến Bao Lệ ám ảnh, dẫn đến việc tự vẫn. Sau cái chết của Bao Lệ, gia đình nữ sinh đã đệ đơn kiện Lâm Hàn. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Kinh đã đệ đơn truy tố công khai đối với Lâm Hàn về tội quấy rối và lạm dụng.

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