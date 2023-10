Ngày 9/10/2019, Bao Lệ, nữ sinh viên khoa Luật của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), đã tự sát trong một khách sạn bằng cách uống thuốc chống say xe quá liều. Nguyên nhân là bởi cô bị bạn trai hành hạ và chì chiết trong thời gian dài vì "không còn trong trắng". Bao Lệ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và được bác sĩ tuyên bố "chết não".

Kết quả điều tra cho thấy, chiều hôm đó, Bao Lệ sau khi rời khỏi nhà bạn trai Mâu Lâm Hàn, đã cầm theo 2 hộp thuốc chống say xe đến thuê phòng trên tầng 11 của một khách sạn. Nữ sinh 22 tuổi đã để lại 3 đoạn tin nhắn trước khi tự sát: "Mạng tôi do tôi không do trời", "Khi mới gặp anh em là ngôi sao sáng nhưng giờ chỉ là rác rưởi", "Hôm nay em xin tạ tội với anh".