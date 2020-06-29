Không thấy con trai về nhà, người mẹ liền báo cảnh sát. Sau khi được tìm thấy, nhìn vết thương trên người bé trai bị mất tích, ai nấy đều rùng mình.

Mới đây, vụ việc bé trai mất tích khi ra ngoài một mình khiến dư luận địa phương vô cùng hoang mang. Cụ thể, truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 25/6, một cặp vợ chồng sống tại quận Thành Hoa, thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên đã báo cảnh sát con trai họ bị bắt cóc trong thang máy ở một khu dân cư trên đường Trí Thuận.

Sau khi bé trai mất tích, người nhà cùng cơ quan chức năng kiểm tra lại camera thì phát hiện em bị bắt cóc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Xem lại hình ảnh từ camera giám sát của tòa nhà, cảnh sát phát hiện khi bé trai đang sử dụng thang máy lên nhà thì một gã thanh niên lạ mặt bước vào.

Sau đó, bé trai bị đối tượng ôm chặt, kéo ra khỏi thang máy. Tiếp theo, nạn nhân bị lôi vào thang máy xuống tầng hầm. Dù bé đã cố gắng chống cự nhưng không thành.

Sau một thời gian tìm kiếm, cảnh sát phát hiện nạn nhân đang bất tỉnh trong tầng hầm đậu xe của tòa nhà, toàn thân có nhiều vết thương nghiêm trọng, đặc biệt là phần đầu.

Ngay sau đó, bé trai đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được điều trị kịp thời nên nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh vết thương trên người nạn nhân khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Internet

Đến khoảng 0 giờ sáng 26/6, nghi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ. Được biết, thanh niên này họ Trương, 17 tuổi đến từ thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi thông tin vụ việc được đăng tải, không ít người chỉ trích bố mẹ nạn nhân vì chủ quan, lơ là trong việc bảo vệ an toàn cho con. Nhiều người cho rằng đây một bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh. Theo đó, mọi người không nên cho trẻ đi thang máy một mình dù là ở gần nhà hay nơi công cộng vì có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Người chồng cố tình đứng phía sau giả làm hành động kẻ xấu muốn bắt cóc cô con gái và hai kiểu phản ứng của người mẹ khiến nhiều người xúc động nhưng cũng đầy bất ngờ Thấy vợ 1 tay bế con nhỏ, 1 tay dắt theo bé lớn hơn, người chồng đi từ đằng sau cố tình "hù" vợ mình khi định bế luôn bé gái đi, thế nhưng phản ứng sau đó của người vợ đã khiến nhiều người xúc động không nói nên lời!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-8-tuoi-mat-tich-duoc-tim-thay-trong-tinh-trang-thap-tu-nhat-sinh-chi-vi-1-sai-lam-cua-bo-me-365226.html