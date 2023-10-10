Bé gái 7 tuổi chết ngạt chỉ vì một quả bóng bay sau tiệc sinh nhật: Lời cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh

Thế giới 10/10/2023 08:59

Một bé gái 7 tuổi đã tử vong sau khi bị ngạt thở vì quả bóng bay mà bé được tặng nhân dịp sinh nhật, theo lời mẹ của bé.

Alexandra Hope Kelly (7 tuổi) đã được tổ chức sinh nhật lần thứ 7 vào ngày 27/9 tại nhà riêng ở Clinton, mẹ cô Channa Kelly cho biết. Kelly cho biết cô đã mua một quả bóng bay Mylar-7 34 inch được bơm khí heli cho bữa tiệc của con gái mình, cùng với một số quả bóng bay cao su khác.          

Bé gái 7 tuổi chết ngạt chỉ vì một quả bóng bay sau tiệc sinh nhật: Lời cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh - Ảnh 1
Alexandra Hope Kelly qua đời khi đang chơi bóng bay vài ngày sau sinh nhật lần thứ 7 của cô - Ảnh: Facebook Channa Kelly

Kelly cho biết trong một bài đăng trên Facebook: “Là một bậc cha mẹ, tôi luôn nhận thức được nguy cơ nghẹt thở của bóng bay cao su, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng có nguy hiểm như vậy đối với những quả bóng bay chứa đầy khí heli này".

Một tuần sau sinh nhật, Alexandra đã làm nổ tất cả các quả bóng bay cao su của mình, cùng với quả bóng bay Mylar-7 của cô bé. Bà Kelly cho biết bà đã nằm trong phòng trong khi con gái chơi với quả bóng bay và khi quay lại phòng khách, bà thấy con gái mình úp mặt xuống sàn và không phản ứng gì với quả bóng bay Mylar trên đầu.

Bé gái 7 tuổi chết ngạt chỉ vì một quả bóng bay sau tiệc sinh nhật: Lời cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh - Ảnh 2
Mẹ của Alexandra đã chia sẻ câu chuyện về cái chết bi thảm của con gái mình để cảnh báo các bậc cha mẹ khác về sự nguy hiểm của bóng bay có khí heli - Ảnh: Facebook Channa Kelly

Kelly nói: “Vào Chủ nhật ngày 1/10, toàn bộ thế giới xung quanh tôi sụp đổ vì tôi không nhận thức được mối nguy hiểm xung quanh những loại bóng bay này. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng điều tôi chia sẻ này sẽ ngăn chặn và cứu được mạng sống của những đứa trẻ khác. Tôi không muốn bất kỳ ai khác phải trải qua nỗi đau khi mất đi một đứa trẻ", Kelly chia sẻ trong một bài đăng trên Facebook.     

Bé gái 7 tuổi chết ngạt chỉ vì một quả bóng bay sau tiệc sinh nhật: Lời cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh - Ảnh 3
Alexandra Hope Kelly - Ảnh: Facebook Channa Kelly

Kelly cho biết cô chia sẻ câu chuyện với hy vọng chia sẻ với các bậc cha mẹ về sự nguy hiểm không chỉ của bóng bay cao su mà còn của bóng bay có khí heli.                

Bạn bè của Kelly đã lập quỹ GoFundMe để giúp đỡ bà trong chi phí tang lễ.  

Khi hít phải một lượng lớn khí Heli, khí Heli sẽ chiếm hết nồng độ oxy trong cơ thể. Trong trường hợp nhẹ, khí Heli sẽ làm thay đổi giọng nói, gây chóng mặt, đau đầu hoặc mờ mắt. Trường hợp nặng, có thể bị nghẹt thở và hôn mê sâu, thậm chí tử vong. 

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Từ khóa:   tin thế giới bóng bay phát nổ nghẹt thở

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