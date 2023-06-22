Bạo loạn đẫm máu tại nhà tù, ít nhất 41 phụ nữ thiệt mạng

Thế giới 22/06/2023 09:35

Cuộc đụng độ của hai băng đảng khét tiếng tại một nhà tù dành cho phụ nữ ở Honduras, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Theo tờ La Prensa đưa tin, ngày 20/6 (giờ địa phương), vụ bạo loạn xảy ra giữa thành viên của các băng đảng đang được giam tại một nhà tù dành cho phụ nữ ở Tamara, cách Thủ đô Tegucigalpa của Honduras khoảng 50 km về phía Tây Bắc. 

 

Các nhà chức trách chưa công bố mức độ thiệt hại chính xác. Tuy nhiên, có báo cáo rằng ít nhất 41 phụ nữ đã thiệt mạng, 25 người trong số họ bị bỏng và 16 người bị đạn bắn. Ngoài ra, 7 người khác bị thương do đạn bắn và các vết thương khác đã được đưa đến một bệnh viện ở thủ đô Tegucigalpa để điều trị.  

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Một nữ tù nhân đang cầm súng được camera quan sát trong nhà tù ghi lại (ảnh trái) và hình ảnh bên trong nhà tù đã bị đốt cháy tứ phía (ảnh phải) - Ảnh: Twitter/@villanuevasemma

Hình ảnh và video dường như được quay bên ngoài nhà tù cũng đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Twitter. Một đám khói đen xuất hiện trên bầu trời tại nhà tù. Ngoài ra, những hình ảnh bên trong nhà tù bị cháy sám khắp mọi hướng và cảnh quay camera cho thấy một nữ tù nhân cầm súng bước đi cũng được chia sẻ.  

Theo chính quyền địa phương, vụ việc này xảy ra trong một cuộc ẩu đả giữa băng đảng Mara Salvatrucha (MS-13) với băng đảng Bario 18. Cả hai băng đảng này đều khét tiếng vì sự tàn bạo của chúng ở Trung và Nam Mỹ. Đặc biệt, băng đảng MS-13 được chính phủ Mỹ đưa vào "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" với tội danh giết, bắt cóc và buôn bán người.

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Người thân của các tù nhân rất sốc và đau buồn khi biết thông tin về vụ bạo loạn

Thứ trưởng Bộ An ninh Julissa Villanueva đã tuyên bố ban bố tình trạng khẩn cấp để duy trì trật tự, nói rằng: “Chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn các hành vi bạo lực và phá hoại khác nhau xảy ra bên trong nhà tù". Bà Xiomara Castro, tổng thống Honduras cũng viết trên Twitter: “Tôi bị sốc trước vụ việc kinh hoàng diễn ra trong nhà tù. Chúng tôi sẽ có hành động mạnh mẽ". 

Thảm kịch nhà tù tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ cũng xảy ra ở Honduras, 18 người đã chết trong các vụ đánh nhau trong tù vào năm 2019. Trước đó, vào năm 2012, đã xảy ra một số vụ thương vong, trong đó có vụ hỏa hoạn khiến hơn 360 tù nhân thiệt mạng.    

 

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Từ khóa:   tin thế giới bạo loạn Mara Salvatrucha Bario 18

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