15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp

Thế giới 14/06/2022 06:43

Một nghiên cứu chỉ ra rằng hình ảnh dễ khiến con người cảm động hơn những lời nói. Và điều này cũng khá đáng tin vì tất cả những gì cần thiết để làm người ta thấy cảm động chính là những bức ảnh về một em bé hay động vật đáng yêu nào đó.

Mọi người cùng chia sẻ chúng lên mạng vào cùng một bộ sưu tập có tên là "Ôi!" là một dạng biểu cảm ngạc nhiên xúc động vì quá đáng yêu. May mắn thay, những thứ như thế này lại có rất nhiều đủ để mọi người có được một lượng nội dung lành mạnh lựa chọn cập nhật chia sẻ trên các trang cá nhân. Vấn đề chỉ là bạn có tìm đúng chỗ mà thôi!

Và hy vọng những bức ảnh cảm động trong bộ sưu tập dưới đây sẽ làm cho bạn hạnh phúc vui vẻ.

1 "Nết ngủ i chan nhau của bố và con gái, cách nhau những 34 năm"

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 1

 2 “Tôi chỉ muốn khoe con gái của mình vì con bé rất tuyệt và tôi yêu con bé rất nhiều. Ý tôi là, hãy nhìn vào nụ cười đấy đấy …”

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 2

3 "Cô bé muốn có những hình xăm giống như bố mình."

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 3

4 “Nghe thấy được tiếng meo meo ở dưới mái hiên nhà chúng tôi cách đây một tuần trước. Và bây giờ đây là cách chúng tôi dành buổi sáng với nhau”.

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 4

5 “Chiếc ghế bập bênh này được sản xuất vào năm 97 khi tôi 14 tuổi. Bây giờ tôi nhận ra nó đã thuộc về con trai tôi.”

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 5

6 "Tôi đã mang một trong số những chú thỏ con của tôi đến gặp bà cố của mình."

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 6

7 “Vợ tôi không muốn tôi ăn vặt vào đêm khuya, nhưng 2 con người này đã bị tôi bắt quả tang trong lúc đang lén lút ăn mì sau lưng tôi.”

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 7

8 "Vừa mới nhận nuôi chú mèo con thứ hai và chúng nó rất yêu thương nhau."

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 8

9 “Con gái sinh non 15 ngày tuổi của chúng tôi đã được xuất viện từ Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt về Tim mạch.”

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 9

10 “Đây là Leela, đứa trẻ bú bình được cứu sống mới được 1 tuần tuổi của tôi.”

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 10

11 “Tôi xem qua cuộn camera của chồng tôi và tìm thấy bức ảnh này của tôi và con trai mà tôi chưa từng thấy trước đây."

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 11

12 “Tôi biết con chó của tôi rất yêu quý trẻ con, nhưng nhìn thấy nó yêu con gái của tôi khiến trái tim tôi xúc động đến tan chảy."

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 12

13 "Con mèo của tôi hoàn toàn đã bị chú mèo con mới này quấy nhiễu rồi."

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 13

14 “Chỉ muốn giới thiệu hình ảnh về con bé và chú chó sau 4 tuần ... Tôi tin rằng đây là một sự thành công.”

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 14

15 "Trông nom đứa con trai của chúng tôi trong lúc mẹ nó ngủ"

15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp - Ảnh 15

Bạn có bức ảnh nào chụp được về thú cưng hoặc những đứa trẻ nhà bạn mà bất cứ khi nào bạn nhìn vào nó, chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn và nạp năng lượng tích cực cho bạn hay không?

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