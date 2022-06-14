15 bức ảnh có sức lan tỏa nhiều sự yêu thương tựa như một cái ôm ấm áp

Và hy vọng những bức ảnh cảm động trong bộ sưu tập dưới đây sẽ làm cho bạn hạnh phúc vui vẻ.

Mọi người cùng chia sẻ chúng lên mạng vào cùng một bộ sưu tập có tên là "Ôi!" là một dạng biểu cảm ngạc nhiên xúc động vì quá đáng yêu. May mắn thay, những thứ như thế này lại có rất nhiều đủ để mọi người có được một lượng nội dung lành mạnh lựa chọn cập nhật chia sẻ trên các trang cá nhân. Vấn đề chỉ là bạn có tìm đúng chỗ mà thôi!

2 “Tôi chỉ muốn khoe con gái của mình vì con bé rất tuyệt và tôi yêu con bé rất nhiều. Ý tôi là, hãy nhìn vào nụ cười đấy đấy …”

1 "Nết ngủ i chan nhau của bố và con gái, cách nhau những 34 năm"

3 "Cô bé muốn có những hình xăm giống như bố mình."

4 “Nghe thấy được tiếng meo meo ở dưới mái hiên nhà chúng tôi cách đây một tuần trước. Và bây giờ đây là cách chúng tôi dành buổi sáng với nhau”.

5 “Chiếc ghế bập bênh này được sản xuất vào năm 97 khi tôi 14 tuổi. Bây giờ tôi nhận ra nó đã thuộc về con trai tôi.”

6 "Tôi đã mang một trong số những chú thỏ con của tôi đến gặp bà cố của mình."

7 “Vợ tôi không muốn tôi ăn vặt vào đêm khuya, nhưng 2 con người này đã bị tôi bắt quả tang trong lúc đang lén lút ăn mì sau lưng tôi.”

8 "Vừa mới nhận nuôi chú mèo con thứ hai và chúng nó rất yêu thương nhau."

9 “Con gái sinh non 15 ngày tuổi của chúng tôi đã được xuất viện từ Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt về Tim mạch.”

10 “Đây là Leela, đứa trẻ bú bình được cứu sống mới được 1 tuần tuổi của tôi.”

11 “Tôi xem qua cuộn camera của chồng tôi và tìm thấy bức ảnh này của tôi và con trai mà tôi chưa từng thấy trước đây."

12 “Tôi biết con chó của tôi rất yêu quý trẻ con, nhưng nhìn thấy nó yêu con gái của tôi khiến trái tim tôi xúc động đến tan chảy."

13 "Con mèo của tôi hoàn toàn đã bị chú mèo con mới này quấy nhiễu rồi."

14 “Chỉ muốn giới thiệu hình ảnh về con bé và chú chó sau 4 tuần ... Tôi tin rằng đây là một sự thành công.”

15 "Trông nom đứa con trai của chúng tôi trong lúc mẹ nó ngủ"

Bạn có bức ảnh nào chụp được về thú cưng hoặc những đứa trẻ nhà bạn mà bất cứ khi nào bạn nhìn vào nó, chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn và nạp năng lượng tích cực cho bạn hay không?