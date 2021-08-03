Để tình yêu vợ chồng thăng hoa, bền chặt hơn theo năm tháng, mỗi cặp đôi đều sẽ có những cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có những người sẽ không ngại dành lời ngọt ngào, yêu thương cho đối phương nhưng cũng có số khác lại thích hành động nhiều hơn là lời nói.

Mới đây, trên mạng xã hội, bất ngờ rộ lên phong trào thử nhắn tin ngọt ngào, nói lời yêu với chồng hoặc người yêu để xem phản ứng của họ thế nào rồi sau đó sẽ chụp lại màn hình để chia sẻ cùng mọi người. Cụ thể, thử thách đó như sau: "Bạn hãy thử nhắn tin cho chồng hoặc người yêu với nội dung “Anh là người tuyệt vời nhất, em yêu anh nhiều lắm”. Xong sau đó chụp lại tin nhắn gửi vào đây xem các ông ấy nói gì nhé chị em".