Cứ ngỡ rằng sẽ có trò vui giữa hai vợ chồng, ai ngờ đâu có những sự thật lại vô cùng bẽ bàng làm sao!
- Yêu xa là phép thử lòng người: 7 dấu hiệu người ấy lừa dối bạn khi hai người yêu xa
- Giả vờ phá sản rồi hỏi vay tiền để thử lòng vợ sắp cưới, tôi không ngờ mình đánh mất luôn người vợ hoàn hảo
Để tình yêu vợ chồng thăng hoa, bền chặt hơn theo năm tháng, mỗi cặp đôi đều sẽ có những cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có những người sẽ không ngại dành lời ngọt ngào, yêu thương cho đối phương nhưng cũng có số khác lại thích hành động nhiều hơn là lời nói.
Mới đây, trên mạng xã hội, bất ngờ rộ lên phong trào thử nhắn tin ngọt ngào, nói lời yêu với chồng hoặc người yêu để xem phản ứng của họ thế nào rồi sau đó sẽ chụp lại màn hình để chia sẻ cùng mọi người. Cụ thể, thử thách đó như sau: "Bạn hãy thử nhắn tin cho chồng hoặc người yêu với nội dung “Anh là người tuyệt vời nhất, em yêu anh nhiều lắm”. Xong sau đó chụp lại tin nhắn gửi vào đây xem các ông ấy nói gì nhé chị em".
Ngay sau đó, trào lưu được khởi nguồn, nhiều người đã nhập cuộc chơi và không ngần ngại chụp lại câu đáp của anh chồng hay người yêu đăng lên mạng xã hội. Có thể thấy, đa số các ông chồng đều tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của vợ. Thậm chí, có người còn nghi ngờ rằng ai đó đang dùng tài khoản của vợ để trêu mình.
Đáng chú ý, một trong số các đoạn tin nhắn được chia sẻ, có người đã "vỡ oà" trước sự thật phũ phàng được chính người thương tiết lộ. Đó là chồng hay người yêu đã phản bội và ngoại tình với bạn thân của mình. Đúng là trò đùa nhưng khiến người ta đau xót thật!
Có thể thấy, kết quả này nằm ngoài dự đoán mà các bà vợ chẳng ai lường đến được. Mặc dù, người chồng đã biết thú tội muộn màng thế nhưng thật khó để khiến người ta có thể chấp nhận. Ngoài tình huống trớ trêu trên và các câu chuyện "dở khóc dở cười" thì những bà vợ cũng chia sẻ lời đáp "ngọt như mía lùi" mà chồng dành cho mình.