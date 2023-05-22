Cuộc điện thoại lạ tiết lộ một bí mật đen tối từ người bạn gái tôi đã yêu thương suốt bấy lâu nay

Tâm sự tình yêu 22/05/2023 22:25

Tôi và bạn gái có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ bên nhau, trong suốt bữa ăn điện thoại cô ấy liên tục hiện lên số lạ gọi đến nhưng cô ấy điều tỏ vẻ lo lắng và không nghe.

Tôi và bạn gái yêu nhau đã hơn một năm, cả hai rất "tâm đầu ý hợp". Bạn gái tôi xinh xắn, dịu dàng. Vừa gặp vài lần, tôi đã có cảm giác yêu ngay.

Có lẽ vì xinh xắn, hiền ngoan nên cô ấy có khá nhiều người theo đuổi. Kể cả khi cô ấy đã là bạn gái của tôi rồi, vẫn không ít chàng trai nhắn tin, gọi điện, tìm cơ hội tán tỉnh.

Tất nhiên tôi không hề thích điều này. Khi yêu, ai mà chẳng có tính ghen tuông, ích kỷ. Huống hồ với đàn ông, tính chiếm hữu thường rất cao, không thích ai "nhòm ngó" gì tới người yêu của mình cả.

Đã vài lần tôi góp ý thẳng với cô ấy, rằng em đã là bạn gái của anh, ai tán tỉnh thì từ chối thẳng luôn đi tránh bị làm phiền.

Nhưng bạn gái tôi lại nói: "Họ chỉ gọi điện, nhắn tin hỏi han, quan tâm mình thôi, có ngỏ lời yêu hay gì đâu mà em từ chối được. Mà người ta thế nào kệ người ta, quan trọng là bản thân em chứ". 

Cuộc điện thoại lạ tiết lộ một bí mật đen tối từ người bạn gái tôi đã yêu thương suốt bấy lâu nay - Ảnh 1
Tôi đã có bữa tiệc sinh nhật tưởng chừng hạnh phúc với bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn ông, tôi không muốn nhiều lời, chỉ sợ cô ấy cảm thấy yêu đương vào rồi mất tự do, vì tôi can thiệp vào những mối quan hệ xã hội của cô ấy.

Tính tôi không lãng mạn nhưng để người yêu vui, tôi đã đặt mua một bó hoa hồng vàng thật to hình trái tim tặng người yêu nhân dịp sinh nhật cô ấy. Có lẽ vì quá yêu thích bó hoa đẹp, cô ấy đã đăng lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Hoa đẹp như tình yêu của người ấy".

Đọc qua cũng hiểu là bạn gái tôi đang "úp mở" khoe người yêu. Rất nhiều bạn bè để lại những lời chúc mừng, bày tỏ hy vọng sớm được ăn cỗ cưới.

Tối ấy, tôi đưa bạn gái đi ăn để chúc mừng sinh nhật. Trong suốt bữa ăn, điện thoại bạn gái reo liên tục nhưng cô ấy nhìn máy lại tắt đi không nghe. Tôi hỏi thì cô ấy bảo bạn gọi chúc mừng sinh nhật, chút nữa về cô ấy sẽ gọi lại.

Cuối buổi, trong lúc cô ấy vào nhà vệ sinh, điện thoại đặt trên bàn lại đổ chuông. Tôi thấy người gọi được lưu tên "Anh V", biết là đàn ông định không nghe nhưng rồi lại cầm lên.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã cất tiếng khó chịu: "Em định tránh mặt anh đến bao giờ? Chúng ta gặp nhau để nói cho rõ ràng thứ em đăng trên Facebook đi. Có bạn trai rồi thì cũng nói một câu. Em mập mờ kiểu đấy không được đâu".

Tôi nghe xong liền tắt máy mà không đáp lời, đặt điện thoại bạn gái về chỗ cũ. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi lờ mờ đã hiểu ra vấn đề, lòng thấy vô cùng khó chịu. Lúc bạn gái quay lại, tôi bảo cô ấy:

- Vừa có anh chàng nào tên là V gọi điện cho anh, bảo em là bạn gái của cậu ấy, thế là thế nào nhỉ?

- V nào, chắc là bạn em đùa anh thôi.

- Giọng điệu cậu ta không giống đùa đâu. Cậu ấy còn đòi gặp mặt anh đây này, có phải em "bắt cá hai tay" không để anh còn biết?

- Không! Em nào dám. Em chỉ coi anh ấy là bạn thôi, nhưng anh ấy lại…

Bạn gái tôi bắt đầu giải thích. Càng nghe giải thích, tôi càng muốn nổi cáu. Hóa ra, mặc dù đã có người yêu là tôi, thấy anh chàng tên V kia nhất mực quan tâm, theo đuổi nhiệt tình, lại là con nhà có điều kiện nên bạn gái tôi đã cho anh ta vào chế độ "bạn trai dự phòng".

Nghĩa là không nhận lời yêu rõ ràng nhưng cũng không từ chối, kiểu "gian gian, díu díu, mập mờ" để người ta nuôi hy vọng.

Nói rồi, bạn gái tôi bắt đầu khóc: "Cũng tại anh, mỗi lần em hỏi anh định khi nào cưới vợ thì anh đều nói anh ưu tiên sự nghiệp trước. Lúc nào anh có sự nghiệp ổn định, thu nhập đủ lo cho vợ con mới tính đến chuyện cưới.

Em yêu anh nhưng con gái có thì. Lỡ yêu anh 5-7 năm rồi, anh không cưới em thì lúc đó em thành gái già mất à? Vậy nên em mới lo xa, chuẩn bị một mối 'dự phòng', chứ thật ra em với anh ấy chưa có gì cả, cùng lắm chỉ ôm nhau và nắm tay thôi.

Cuộc điện thoại lạ tiết lộ một bí mật đen tối từ người bạn gái tôi đã yêu thương suốt bấy lâu nay - Ảnh 2
Người con gái mà tôi yêu thương bấy lâu nay vẫn luôn lừa dối tôi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng giờ em quyết định sẽ chấm dứt những chuyện kia, đặt niềm tin vào anh, vào tình yêu của chúng mình. Xin anh, đừng giận em nữa".

Đừng nói là giận, tôi nghe xong thậm chí còn muốn nói chia tay ngay và luôn lúc ấy. Có người đàn ông nào có thể chấp nhận việc bạn gái mình ôm, nắm tay người khác không? Mà chắc gì chỉ có nắm tay và ôm, biết đâu còn nhiều chuyện hơn thế nữa, ai biết "ma ăn cỗ" thế nào.

Nếu không phải là vì bạn gái tôi chủ quan mà đăng bó hoa ấy lên trang cá nhân khiến người ta nhận ra mình bị lừa. Nếu không phải là tôi nghe được cuộc điện thoại kia thì cô ấy còn để tôi làm thằng ngốc đến bao giờ nữa?

Lý do cô ấy đưa ra, nghe qua có thể hợp lý nhưng chuyện tình cảm, ai dám chắc yêu là chắc chắn lấy nhau. Thậm chí, lấy nhau rồi còn bỏ nhau bình thường. Nói như cô ấy thì tình yêu khác gì cái điện thoại, sạc đầy pin rồi vẫn còn cẩn thận chuẩn bị thêm "cục sạc dự phòng".

Sau buổi tối ấy, tôi thức trắng suốt đêm, muốn tìm lý do để tha thứ cho người yêu nhưng vẫn không chấp nhận được nên quyết định chia tay.

Cô ấy nhắn tin trách móc tôi yêu cô ấy chưa đủ nhiều, tình yêu chưa đủ lớn nên mới có chút chuyện đã chia tay. Rằng sau này, cuộc sống có thể gặp những biến cố lớn hơn làm sao cùng nhau vượt qua được.

Tôi thật sự không hiểu, cho đến lúc này bạn gái vẫn không hề nhận mình sai, từ đầu đến cuối vẫn trách tôi, cho rằng cô ấy làm như vậy là do tôi.

Ở cuộc chia tay này, ai cũng thấy mình là nạn nhân. Vậy cuối cùng, ai sai, ai đúng?

Vừa nuôi con vừa đi làm tôi quên mất 'chăm bẵm' cho bản thân, thấy tôi lên đưa cơm, chồng nỏi nhỏ một câu cùng nữ đồng nghiệp khiến tôi 'ngớ người' rồi khóc không kiểm soát 

Vừa nuôi con vừa đi làm tôi quên mất 'chăm bẵm' cho bản thân, thấy tôi lên đưa cơm, chồng nỏi nhỏ một câu cùng nữ đồng nghiệp khiến tôi 'ngớ người' rồi khóc không kiểm soát 

Chồng tôi và nữ đồng nghiệp công khai 'sờ mó' trước mặt tôi, nhưng khi tôi chưa kịp nổi giận thì chồng tôi cùng người tình lại nói một câu khiến tôi chết điếng người.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện yêu đương cặp đôi ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 27 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Hóa ra cái tên nằm im lìm trong "danh sách đen" lại là người khiến ta mất cả đời cũng không thể xóa nhòa

Hóa ra cái tên nằm im lìm trong "danh sách đen" lại là người khiến ta mất cả đời cũng không thể xóa nhòa

Chê bạn trai nghèo đi xe cà tàng đến họp lớp nên đá gấp, cô gái khóc nghẹn khi gặp lại sau 6 năm

Chê bạn trai nghèo đi xe cà tàng đến họp lớp nên đá gấp, cô gái khóc nghẹn khi gặp lại sau 6 năm

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch, tôi đứng tim khi người yêu không nói một lời, chở thẳng tôi đến bệnh viện

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch, tôi đứng tim khi người yêu không nói một lời, chở thẳng tôi đến bệnh viện