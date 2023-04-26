Vừa dọn về nhà mới, vào nửa đêm tôi bàng hoàng tỉnh giấc vì nghe một tiếng hét thất thanh nhà bên cạnh

Tâm sự gia đình 26/04/2023 23:26

Tuần đầu tiên ở căn hộ mới thuê, vào nửa đêm tôi nghe tiếng hét lớn từ nhà hàng xóm, tôi sợ hãi và muốn dọn đi ngay lập tức

Kể từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã quen với cảnh sống một mình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ  hãi như vậy. 

Ngủ ở căn hộ, cứ chừng nửa đêm hoặc gần sáng, tôi lại nghe thấy tiếng động lạ. Hôm thì tiếng người khóc, hôm là tiếng quát nạt, có hôm lại là tiếng hét vang trời. 

Những âm thanh ấy khiến tôi giật mình. Tôi đã cố gắng nghe để phán đoán tình hình. Nhưng những âm thanh đó không đều, lúc ầm ĩ, lúc lại như không có chuyện gì xảy ra. 

Đêm nào cũng như vậy nên tôi bị ám ảnh, nhiều hôm không dám tắt điện khi ngủ. Thậm chí tôi còn nghĩ tới việc trả nhà, chấp nhận mất tiền cọc để tìm chỗ ở thoải mái hơn. 

Thế nhưng sau đó, trí tò mò đã thôi thúc tôi tìm hiểu sự việc. Tôi mua chút hoa quả và bấm chuông nhà hàng xóm để tặng với ý làm quen. Khi cánh cửa mở ra, tôi gặp người phụ nữ chừng hơn 60 tuổi. 

Chị có đôi mắt trũng sâu, gương mặt nhiều nét u sầu. Nhưng biết tôi là hàng xóm mới chuyển đến, chị cười nói rất thân thiện. Trưa hôm đó, chị còn mang cho tôi ít bánh bao. Cứ thế, tôi và chị trở nên thân thiết hơn. 

Vừa dọn về nhà mới, vào nửa đêm tôi bàng hoàng tỉnh giấc vì nghe một tiếng hét thất thanh nhà bên cạnh - Ảnh 1
Tôi liên tục bị những tiếng ồn quấy rầy lúc nửa đêm. - Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, tôi đánh liều hỏi chị về những âm thanh lúc nửa đêm. Ai ngờ chị rơi nước mắt. 

Chị kể, bố mẹ chị sinh được 4 người con. Trong đó có 3 con trai, chị là con gái út. Nhưng không giống như những gia đình khác, 4 anh em không gần gũi, đùm bọc nhau. 

Ba người anh còn vì tranh chấp tài sản mà lìa nhau, không ai chịu chăm sóc mẹ 90 tuổi. Mẹ của chị phải sống trong căn bếp tồi tàn. Miếng ăn hàng ngày phụ thuộc vào lòng hảo tâm của hàng xóm. 

Chị là con gái lấy chồng xa, khi về thăm nhà thấy cảnh như vậy thì không cam lòng. Chị xin đón mẹ lên phố ở với mình. Thế nhưng mẹ chị tuổi đã cao, đầu óc không còn minh mẫn. Bà cũng không tự chủ được chuyện vệ sinh cá nhân nên gây phiền toái cho gia đình. 

Chị phải cố gắng rất nhiều để vừa chăm sóc mẹ vừa không làm ảnh hưởng đến chồng, con. Thế nhưng, mẹ chị có thói quen la hét, khóc lóc, thậm chí đi lại quanh nhà lúc nửa đêm. 

Điều này khiến người chồng gia trưởng của chị không chấp nhận. Anh yêu cầu chị đưa bà đến viện dưỡng lão, hoặc về quê. 

Chị đã thử đưa bà đến viện dưỡng lão, nhưng sau khi đến nơi, bà khóc nấc, nắm chặt tay chị cầu xin đừng bỏ rơi bà. Cuối cùng, chị đành nghĩ ra cách thuê căn hộ này để bà sống riêng. 

Căn hộ chị thuê cho bà nằm ở tầng 30, còn vợ chồng chị sống ở căn hộ tầng 18. Khoảng cách đó đủ để hàng ngày chị đến chăm sóc bà. Có điều, chồng chị không muốn chi tiền thuê nhà cho mẹ vợ nên chị phải nhận dọn nhà, đón trẻ cho các gia đình trong chung cư để lấy tiền trang trải. 

Công việc mất nhiều thời gian, thành ra có những ngày, chị chỉ chạy qua nấu cho mẹ bữa cơm. 

Cảnh sống như vậy được chị duy trì nửa năm nay. Nhưng tới đây, con gái chị sinh con. Gia đình thông gia bận làm ăn nên có lời nhờ chị đến chăm cháu chừng 1,2 tháng. Chị muốn đón con gái và cháu về nhà mình nhưng bên thông gia không hài lòng. 

Vừa dọn về nhà mới, vào nửa đêm tôi bàng hoàng tỉnh giấc vì nghe một tiếng hét thất thanh nhà bên cạnh - Ảnh 2
Tôi thật sự có chút thương cảm với câu chuyện gia đình của chị - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị bảo, việc của con gái là việc lớn. Nếu làm mất lòng thông gia thì sau con gái ở với người ta sẽ khổ. Anh muốn nhân lý do này trả mẹ vợ về quê cho các anh trai. Vì dù sao, các anh cũng đều được chia phần đất đai của mẹ, trong khi con gái, con rể thì không. 

Chị biết anh nói đúng nhưng chị không nỡ làm như thế với mẹ. Chị cũng không đành bỏ mặc con gái lúc sinh nở yếu đuối. Thành ra, mấy hôm nay chị cứ héo mòn vì nghĩ ngợi. 

Chị hỏi tôi nên làm thế nào nhưng tôi còn trẻ không hiểu hết lý lẽ để khuyên. Vì vậy, tôi viết lên đây, nhờ mọi người tư vấn giúp. Tôi thật lòng cảm ơn.

Hai mẹ con tôi nghi ngờ bố ngoại tình, tôi và mẹ lên kế hoạch đánh ghen sau đó òa khóc khi biết được sự thật không ngờ.

Hai mẹ con tôi nghi ngờ bố ngoại tình, tôi và mẹ lên kế hoạch đánh ghen sau đó òa khóc khi biết được sự thật không ngờ.

Tôi và mẹ quyết định đi đánh ghen khi nghi ngờ bố ngoại tình, đến nơi hai mẹ con tôi bàng hoàng ôm lấy nhau òa khóc thật lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tiếng hét sự thật đằng sau chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 28 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 29 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 30 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 33 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 37 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 38 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 40 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 42 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm