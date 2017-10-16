Trước ngày cưới đột ngột bị tai nạn gây vô sinh, không ngờ chồng sắp cưới lại đưa ra quyết định gây sốc

Tâm sự gia đình 16/10/2017 16:30

Yêu nhau được 3 năm thì Ngân và Hùng quyết định đi đến hôn nhân. Để đến được giai đoạn này, họ đã phải vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió. Nhiều khi tưởng chừng như đã bỏ cuộc đến nơi nhưng may mắn thay cả 2 người luôn bên cạnh nhau đồng cam cộng khổ.

Lúc đầu, bố mẹ Hùng phản đối chuyện Hùng và Ngân yêu nhau vì chê Ngân vừa lùn vừa xấu lại là gái nhà quê. Trong khi đó, Hùng lại là trai thành phố, điều kiện tốt, anh có thể lấy được 1 cô gái hơn Ngân rất nhiều lần nhưng không biết vì sao Hùng chỉ cương quyết yêu Ngân. Anh từng nói:

- Tình yêu không có lý do, cũng không có đúng sai, yêu thì cứ yêu thôi chứ không tính toán nhiều.

Trước khi quyết định đến với Hùng, Ngân cũng đắn đo nhiều vì người ta nói Hùng chỉ yêu đương cô qua đường bởi thấy cô là lạ chứ thật ra anh sẽ không bao giờ cưới Ngân làm vợ. Vậy mà, cuối cùng Hùng đã khiến cho mọi người đều phải rút lại lời nói của mình khi thông báo tin sắp cưới Ngân.

Chỉ còn 1 tháng nữa là ngày cưới sắp đến, cả Hùng và Ngân đều vô cùng háo hức. Hôm đó, Hùng chở Ngân đi xem váy cưới, nhưng đúng ngày hôm đó chuyện đau lòng đã xảy ra.

Lúc 2 người đi qua ngã tư, 1 chiếc xe hơi mất phanh lao tới đâm sầm vào họ. Hùng may mắn văng ra xa chỉ bị xây xước nhẹ nhưng Ngân thì bị kẹt giữa chiếc xe, máu chảy rất nhiều. Hùng hoảng hốt chạy lại khóc lóc:

Trước ngày cưới đột ngột bị tai nạn gây vô sinh, không ngờ chồng sắp cưới lại đưa ra quyết định gây sốc - Ảnh 1
Trước ngày cưới bị tai nạn-Ảnh Internet

- Em ơi, em tỉnh lại đi.

Khi ấy, những người qua đường đã gọi xe cấp cứu, Hùng đi cùng người yêu vào viện, cả đoạn đường đi anh vẫn khóc suốt.

Trong khi bác sĩ cấp cứu cho người yêu bên trong thì Hùng và mẹ anh ở ngoài đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả. Ngờ đâu, bác sĩ bước ra với vẻ mặt rầu rầu, Hùng chạy vội đến:

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy thế nào rồi?

Bác sĩ liền nắm tay Hùng:

- Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng …

- Nhưng làm sao ạ? Bác sĩ nói nhanh đi.

Vị bác sĩ thở dài:

- Nhưng có thể sau này cô ấy không sinh nở được vì cú ngã đã ảnh hưởng đến tử cung rất nặng.

Hùng và mẹ anh nghe xong đều suýt ngã ngửa. Hùng ngồi sụp xuống đất còn mẹ anh thì luôn miệng nói:

- Thế này là thế nào? Làm sao đây?

Rồi bà quay sang con trai:

- Không đẻ được thì bỏ, bỏ ngay đi, nhà này không thể tuyệt tử tuyệt tôn được.

Trước ngày cưới đột ngột bị tai nạn gây vô sinh, không ngờ chồng sắp cưới lại đưa ra quyết định gây sốc - Ảnh 2
Hùng ngồi sụp xuống đất còn mẹ anh thì luôn miệng nói:Thế này là thế nào? Làm sao đây? - Ảnh minh họa: Internet

Hùng nhìn mẹ chằm chằm, anh bật khóc, sau khi suy nghĩ, Hùng đáp:

- Con không bao giờ bỏ Ngân. Dù cô ấy vô sinh thì con sẽ vẫn cưới co ấy làm vợ, đây là lúc cô ấy cần con nhất, con không thể độc ác như vậy được.

Mẹ Hùng chửi con trai:

- Mày điên à con? Hay mày ăn phải bùa mê thuốc lú, tao..tao không chấp nhận đứa con dâu không đẻ được.

Hùng năn nỉ mẹ:

- Con xin mẹ đấy, chúng con yêu nhau, chúng con có thể xin con nuôi được mà. Mẹ đừng làm thế mà tội cho Ngân.

Mẹ Hùng nổi giận đánh con trai lia lịa nhưng Hùng quả quyết:

- Dù mẹ có nói thế nào con vẫn sẽ tổ chức hôn lễ đó. Hơn nữa, mẹ cũng đừng nói với Ngân chuyện này, sau này con sẽ từ từ nói với cô ấy.

Mẹ Hùng tuyên bố nếu anh vẫn lấy Ngân thì bà sẽ từ mặt anh, Hùng rối như tơ vò, anh không biết phải làm gì cho trọn vẹn cả đôi đường bây giờ?  Xin hãy cho anh lời khuyên.

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