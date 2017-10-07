Trong hôn nhân, người phụ nữ chăm chỉ thường sẽ không có được hạnh phúc

Tâm sự gia đình 07/10/2017 18:16

Nếu không tự tay làm thì không một ai có thể hiểu được những vất vả của bạn, không một ai thương xót những gì bạn bỏ ra.

Thời đại thay đổi, phụ nữ cũng phải thay đổi. Bạn hãy xem những người phụ nữ lười biếng bên cạnh bạn hạnh phúc biết bao. Mỗi ngày, họ chỉ cần nói lời ngọt ngào, khen ngợi chồng vậy là bất kể công việc gì người đàn ông đều tình nguyện làm vì họ.

Cô là một người phụ nữ chăm chỉ. Không những ở nhà, ở công ty có việc gì mọi người đều kêu cô làm. Một người phụ nữ như vậy làm sao có thể kiếm được người đàn ông tốt chứ? Cô cũng sẽ không bao giờ biết thế nào là hạnh phúc và biết được cảm giác được người khác chăm sóc sẽ như thế nào?

Trong hôn nhân, người phụ nữ chăm chỉ thường sẽ không có được hạnh phúc - Ảnh 1
Một người phụ nữ chăm chỉ thường không có hạnh phúc trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Sau một ngày ở công ty, vừa hết giờ làm việc là cô chạy như bay về nhà sau đó còn đi đón con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa… Chồng cô cũng là nhân viên bình thường, nhưng mỗi khi về đến nhà anh ta như là một “lão gia”. Việc gì trong nhà anh ta cũng không phụ giúp, con khóc là anh ta mắng vợ. Ăn cơm xong anh ta ngồi chơi điện tử, cô một mình dọn dẹp chăm con mà không một lời than vãn.

Từ sáng đến tối, cô làm việc như một con lạc đà. Cô không có chút thời gian nào dành cho bản thân. Vậy nhưng người đàn ông mà cô chọn không hề thương xót. Mỗi khi nhìn thấy những chỗ cô làm chưa tốt là lôi cô ra mắng chửi. Có những khi cô thấy vô cùng tủi thân. Tuy nhiên kể từ khi kết hôn tới nay, cuộc sống gia đình cô đã được cố định theo phương thức đó, có muốn thay đổi cũng vô cùng khó khăn.

Cô bạn đồng nghiệp với cô lại trái ngược hoàn toàn, mặc dù lười biếng nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Mỗi khi hết giờ làm là chồng cô ấy lại đến đón trước cửa công ty. Nếu như không muốn nấu ăn là hai vợ chồng đi ăn ngoài. Nếu như muốn ăn cơm nhà thì chồng cô ấy lại tự tay xuống bếp làm những món cô thích ăn nhất.

Cô đồng nghiệp cũng rất ít khi phải làm những việc nhà, tất cả những việc đó một tay chồng cô làm hết. Nhiều lúc mẹ chồng thấy khó coi nói vài lời thì anh chồng lại đứng ra bênh vợ. Anh nói anh muốn tự làm đồ ăn cho vợ, muốn chăm sóc vợ thật tốt. Thấy vậy mẹ chồng không còn lời nào để nói nữa. Những nhà khác, chồng ngủ nướng còn vợ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn nhưng đối với cô đồng nghiệp, sáng nào chồng cô cũng dậy sớm chuẩn bị. Khi cô ngủ dậy đồ ăn đã được chuẩn bị đâu ra đó rồi. Mọi người đều nói, có được người chồng tốt như vậy là do cô ấy lười biếng.

Trong hôn nhân, người phụ nữ chăm chỉ thường sẽ không có được hạnh phúc - Ảnh 2
Chính vì vậy, phụ nữ phải biết cách tự thương lấy bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, phụ nữ ơi, hãy cho mình lười biếng một chút. Sự siêng năng của bạn lâu dài sẽ trở thành việc đương nhiên. Một khi đã như vậy, đến một ngày bị bệnh, bạn sẽ không được nghỉ ngơi đâu vì còn một đống việc nhà đang chờ bạn làm.

Nếu không tự tay làm thì không một ai có thể hiểu được những vất vả của bạn, không một ai thương xót những gì bạn bỏ ra. Cái mà bạn có được đó chỉ là sự than phiền càng ngày càng nhiều hơn mà thôi.

Vì vậy, phụ nữ phải học cách tự thương lấy bản thân. Khi nào có thể lười biếng hãy cho phép mình lười biếng, đừng vì bất kỳ điều gì mà hủy hoại bản thân. Nếu không, đến một ngày bạn sẽ mất tất cả từ hạnh phúc đến sự tôn trọng.

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