Tôi ở bên anh giữa những câu chuyện buồn về gia đình

Tâm sự gia đình 12/11/2018 05:30

Những câu chuyện buồn về gia đình đã đưa anh và tôi lại gần bên nhau, sưởi ấm chúng tôi trong suốt quãng thời gian qua…

Tôi là một cô gái mang nhiều ưu phiền. Tôi không quá xinh đẹp, nhưng đủ kiều diễm để chinh phục trái tim nhiều chàng trai. Thế nhưng, tôi lại chỉ để tâm đến anh – một chàng sinh viên nghèo chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Những câu chuyện buồn về gia đình mà anh kể, khiến tôi đồng cảm bởi chúng tôi có nhiều điểm giống nhau về hoàn cảnh gia đình.

Tôi và anh có nhiều điểm tương đồng
Tôi và anh có nhiều điểm tương đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi và anh tình cờ quen nhau sau một chuyến xe ôm, anh đèo tôi từ cổng trường đại học về xóm trọ trong một ngày mưa gió. Nét thật thà, chất phác của anh sinh viên quê mùa khiến tôi cảm mến. Sự thật thà của anh đáng giá hơn nhiều so với những sự khôn ranh lỏi mép của đám con trai ở trường thường xuyên ngả ngớn trêu đùa tôi. Vì thế, tôi lân la làm quen với anh – một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm với bất kì một đứa con trai nào khác.

Anh cũng rất thân thiện khi làm quen với tôi. Chúng tôi dường như rất hợp nhau trong nhiều chuyện. Từ chuyện sở thích nghe nhạc, sở thích học ngoại ngữ,… Tôi dường như luôn luôn muốn được ở bên anh nhiều hơn.

Thật ra, lí do mà tôi luôn muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, còn là vì những câu chuyện buồn về gia đình mà anh kể. Tôi không phải vui vì những chuyện buồn của người khác, mà chỉ đơn giản, những câu chuyện mà anh kể khiến tôi đồng cảm. Bởi tôi, cũng là người luôn giấu trong mình những câu chuyện buồn.

Tôi ở bên anh giữa những câu chuyện buồn về gia đình
Tôi ở bên anh giữa những câu chuyện buồn về gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ba mẹ anh không sống được với nhau bởi ba anh là người cục tính, khô khan, lại hay rượu chè be bét và đánh đập vợ con. Thậm chí, có lần say rượu, ba anh còn đánh gãy chân em trai anh, khi ấy em anh mới có bốn tuổi. Mẹ anh không chịu được cảnh suốt ngày phải nhận đòn roi từ chồng nên ôm em anh bỏ đi biệt xứ. Còn anh, tuy giận ba khiến mẹ bỏ đi, nhưng cũng rất thương ba nên dù bị đánh đập vẫn ở lại.

- Chỉ những lúc say ba mới đánh anh. Đó là khi ba quá buồn quá đau khổ, không còn kiểm soát được mình. Còn những lúc tỉnh, anh biết ba rất ân hận. Ba thực ra không phải là người khô khan, ông chỉ không biết cách thể hiện tình cảm của mình mà thôi. Nhưng anh là con trai ông, anh biết sau mỗi ánh mắt ba nhìn anh, là cả một sự thương xót lớn lao. Anh cũng rất thương ba, anh không muốn bỏ ba.

- Vậy mẹ anh thì sao? Anh có giận mẹ không?

- Thực sự thì anh chưa bao giờ giận mẹ cả. Mẹ đưa em trai đi như vậy hoàn toàn là điều nên làm. Bao năm nay tuy mẹ không bao giờ trở về gặp anh và ba, nhưng anh biết, mẹ vẫn luôn dõi theo anh.

Sự khoan dung, hiểu thảo của anh khiến tôi cảm động
Sự khoan dung, hiểu thảo của anh khiến tôi cảm động - Ảnh minh họa: Internet

Sự khoan dung, hiếu thảo của anh đối với đấng sinh thành khiến tôi cảm động và tự hổ thẹn. Ba mẹ tôi cũng không ở bên cạnh nhau. Lí do là vì cả hai đều có những niềm hạnh phúc của riêng mình ở bên ngoài.

Suốt thời niên thiếu, tôi đã luôn oán hận hai người họ. Tại sao họ sinh ra tôi rồi để tôi phải sống lẻ loi, thiếu vắng tình thương của ba mẹ? Hàng tháng họ chu cấp tiền bạc cho tôi đầy đủ, nhưng thứ tôi cần đâu phải là ăn sung mặc sướng, áo đẹp đồ chơi xịn? Tôi chỉ cần được cả ba và mẹ nắm tay dắt đi chơi công viên mỗi cuối tuần như bao đứa trẻ khác. Tại sao họ lại không cho tôi điều đó được?

Tôi đã luôn oán hận ba mẹ và sống trong u sầu suốt bao nhiêu năm, cho đến khi gặp anh, được nghe những tâm sự giãi bày những câu chuyện buồn về gia đình của anh. Có anh, tôi mới hiểu được, cuộc sống đâu có gì là hoàn hảo, nhưng dù thế nào, thì chúng ta cũng luôn phải biết ơn những người đã sinh ra mình. Họ đã cho chúng ta quá đủ về một cuộc đời. Hãy cảm ơn họ đã cho chúng ta được sống thay vì oán hận họ không cho chúng ta những gì chúng ta muốn!

Làm mọi cách mà vẫn không thể hòa hợp với gia đình chồng...

Làm mọi cách mà vẫn không thể hòa hợp với gia đình chồng...

“Con gái là con người ta/ Con dâu mới thật mẹ cha mua về”. Nhưng phải làm sao nếu như cô dâu mới không thể hòa hợp với gia đình chồng? Liệu có cách nào để vẹn tròn hạnh phúc giữa bố mẹ chồng và con dâu?

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