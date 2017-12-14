Thử chồng, vợ bế con về ngoại để ô sin trẻ đẹp ở với chồng, ai ngờ mới 10 phút cô ta đã gọi điện thảng thốt...

Tâm sự gia đình 14/12/2017 17:13

Ngay lập tức khi Phương bế con đi thì ô sin đã thay luôn bộ váy trễ ngực của Phương rồi cố tình đi lại trước mặt Cường. Nhưng chưa đầy 5 phút sau cô ta đã chạy ra ngoài cửa bấm số gọi cho Phương khóc lóc...

Sinh con xong được hơn 5 tháng thì Phương quyết định thuê ô sin trẻ về làm việc nhà vì cô sắp phải quay trở lại công việc. Nhiều người thấy vậy ai cũng nói Phương liều khi mà đi thuê giúp việc trẻ sống trong nhà không khác gì dâng mỡ lên tận miệng mèo. Thú thật lúc đầu Phương cũng lo, nhưng thấy đám bạn cứ bảo dạo này các ông chồng ngoại tình nhiều nên Phương coi như làm một phép thử lòng chồng luôn.

Ngày đầu Phương đưa Hà (tên cô ô sin) về nhà thì cô quan sát chồng rất kỹ. Đúng là ô sin trẻ lại xinh đẹp mơn mởn, Phương thiết nghĩ ít nhất có lẽ chồng sẽ nhìn trộm Hà mấy lần. Thế nhưng sự thật thì Cường chỉ kéo tay cô rồi nói.

- Em thuê ô sin cũng được...nhưng mà sao không chọn người nào trung tuổi một tý.

- Ơ, thế anh không thích cô ô sin nhà mình à? Cô ấy vừa trẻ lại xinh mà.

Thử chồng, vợ bế con về ngoại để ô sin trẻ đẹp ở với chồng, ai ngờ mới 10 phút cô ta đã gọi điện thảng thốt... - Ảnh 1
Ai cũng nói Phương liều khi mà đi thuê giúp việc trẻ như vậy sống trong nhà. Ảnh: Internet

- Đã thuê ô sin thì anh chỉ quan trọng vào hiệu suất công việc thôi. Anh thấy ô sin nhà mình cứ lẳng lơ thế nào ấy...

Thấy chồng nói như vậy mà Phương sung sướng lắm vì Cường không bị cô ô sin mê hoặc. Tất nhiên chỉ mới một tình huống xảy ra như vậy thì chưa đủ cho Phương tin rằng chồng mình không nổi cơn thú tính. Suy đi nghĩ lại ngày hôm đó Phương quyết định nói dối rằng nhớ mẹ và muốn bế con về nhà ngoại chơi mấy hôm.

- Chồng à, ở nhà cơm nước giặt giũ quần áo đều đã có ô sin lo nên anh cứ thoải mái đi nhé. Em về ngoại mấy ngày rồi em lên.

- Em muốn về thì để anh đưa em về. 

- Anh còn có công việc mà, đi lại như vậy bất tiện lắm. Cứ để em bế con về chơi với bố mẹ mấy ngày.

- Cũng được, nhưng em nhớ lên sớm nhé. Ở nhà với ô sin cũng không hay cho lắm.

Thấy chồng nói vậy nhưng Phương đã nghĩ rằng có khi nào chồng sướng lắm nhưng không dám thể hiện ra. Trước khi đi thì Phương vẫn dặn ô sin rằng cứ thoải mái, nếu thích có thể lấy quần áo của cô để mặc. Ô sin chỉ mong có thế nên hí hửng lắm.

Thử chồng, vợ bế con về ngoại để ô sin trẻ đẹp ở với chồng, ai ngờ mới 10 phút cô ta đã gọi điện thảng thốt... - Ảnh 2
Cái gì, rốt cuộc chồng tôi bỏ cái gì vào miệng cô. Ảnh: Internet

Ngay lập tức khi Phương bế con đi thì ô sin đã thay luôn bộ váy trễ ngực của Phương rồi cố tình đi lại trước mặt Cường. Cứ tưởng sẽ quyến rũ được ông chủ để đổi đời, ai dè... Nhưng mới 5 phút cô ta đã chạy ra ngoài cửa bấm số gọi cho Phương.

- Chị à, chị về nhà luôn đi được không?

 - Sao vậy, có chuyện gì hả? Tôi vừa đi 10 phút thôi mà....

- Chồng chị nhét cả tất chân thối của anh ấy vào miệng em vì cái tội dám mặc váy của chị. Rõ ràng chị nói là em nếu thích quần áo của chị có thể mặc mà. Thế mà chồng chị bảo váy này của anh ấy mua cho chị, em mặc xấu cả váy. Chị cứu em với...Em đã cởi váy ra trả rồi....nhưng chồng chị vẫn điên tiết đòi đánh đuổi em. Chồng chị sao mà bạo lực thế không biết nữa.

Nghe cô ô sin khóc lóc mà Phương thấy hả hê lắm vì không ngờ chồng mình lại bình tĩnh trước gái đẹp như Hà. Cũng may là Cường chung thủy không thì anh cũng chết dưới tay vợ mình.

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