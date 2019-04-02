Tâm sự của con có cha ngoại tình: Ngày mai mẹ lấy chồng rồi ba ơi!

Tâm sự gia đình 02/04/2019 05:30

Đến hôm nay, mẹ cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông tốt hơn ba. Ngày mai, mẹ lấy chồng, chúng con sẽ có một người cha khác. Ngày mai sẽ là một ngày mẹ hạnh phúc hơn tháng ngày đã qua...

Hôm qua, ba gọi cho con. Hình như mấy năm nay, ba cũng không còn đủ kiên nhẫn để mỗi ngày đều cố gắng đến nhà tìm bốn mẹ con con. Sau 7 năm dài, mẹ chưa một lần muốn gặp ba, liên tục chuyển nhà khi ba tìm đến. Mẹ lại có một người đàn ông giàu có hơn ba theo đuổi. Đến hôm nay, ba gọi con chỉ để hỏi, có phải ngày mai mẹ lấy chồng? Mọi thứ đều chỉ muốn để ba biết rằng, tất cả đã quá muộn rồi, ba biết không?

Mẹ hay nói, tụi con có thể đến thăm ba, nhưng đừng bao giờ để ba đến tìm mẹ. Mẹ không hận ba, vì còn hận là còn yêu, mẹ không còn yêu ba nữa. Chỉ là mẹ không muốn nhìn thấy bóng hình của ba để gợi nhớ về nỗi đau quá lớn mẹ từng trải qua. Mẹ không muốn gặp lại ba, dù là một lần, vì mẹ không đủ bao dung cho một người đàn ông quá tệ bạc với vợ con…

Tâm sự của con có cha ngoại tình: Ngày mai mẹ lấy chồng rồi ba ơi! - Ảnh 1
Mẹ không muốn gặp lại ba, dù là một lần, vì mẹ không đủ bao dung cho một người đàn ông quá tệ bạc với vợ con… - Ảnh minh họa: Internet

Con còn nhớ, trước phiên tòa ly hôn, để mặc bốn mẹ con gào khóc, ba vẫn đòi ly hôn để phân chia tài sản. Dù tòa có khuyên giải ba nghĩ cho mẹ một mình khó khăn nuôi bốn con, ba vẫn chỉ biện minh rằng mẹ không thể là người vợ tốt. Ba ơi, lúc đó em út mới chỉ lên lớp 5, còn con lại vừa tốt nghiệp cấp 3. Con là kẻ tàn nhẫn mà ba nói khi dẫn cả ba em lên tòa để xem cha mẹ ly hôn. Nhưng ba biết không, lúc đó con chỉ nghĩ nếu ba nhìn thấy bốn chị em con đau lòng, ba liệu có bớt tàn nhẫn hơn không?

Nhưng thật sự thì ba không hề nương tay, ba vẫn nhất quyết đòi ly hôn, còn đem cả số tiền khi chia chác tài sản để cho nhân tình. Ba nói là trợ cấp cho chúng con nhưng có tháng mẹ đến cả nhà tìm ba, ba cũng không gửi một đồng nào. Ba chưa từng biết, ngày tháng ba chạy theo nhân tình, ruồng bỏ vợ con, mẹ con con đã sống khổ sở thế nào. Mẹ vào viện mấy lần vì không chịu nổi áp lực cơm áo gạo tiền. Ba em của con đều ốm đi khi không thể ăn uống đủ đầy. Còn con sáng học, chiều tối đi làm, đến tận khuya mới về nhà. Tháng ngày đó, ba có biết mẹ và chúng con đã rơi bao nhiêu nước mắt?

Tâm sự của con có cha ngoại tình: Ngày mai mẹ lấy chồng rồi ba ơi! - Ảnh 2

Tháng ngày đó, ba có biết mẹ và chúng con đã rơi bao nhiêu nước mắt? - Ảnh minh họa: Internet

Để khi mẹ may mắn hùn hạp làm ăn thành công, cho tụi con cuộc sống đủ đầy hơn, ba lại trở về. Sao lại có thể trở về khi ba đã từng đang tâm vứt bỏ gia đình của mình? Sao có thể cầu xin tha thứ khi ba đã từng tổn thương mẹ sâu nặng như thế? Ba lấy gì trả lại cho mẹ và tụi con tháng năm không một giây phút bình yên? Vết thương đã sâu đến nhường nào để chỉ cần nhìn thấy ba, cả nhà ai cũng cảm thấy lòng đau như vừa mới hôm qua? Thế thì ba còn quay về làm gì, còn muốn đòi hỏi điều gì nữa…

Đến hôm nay, mẹ cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông tốt hơn ba. Chúng con chỉ mong có thế, và cũng từng nghĩ chắc chắn sẽ thế. Bởi mẹ đã đau khổ vì ba, đã nhọn nhằn vì chúng con quá nhiều, mẹ xứng có một hạnh phúc sau cùng này. Mẹ xứng đáng được yêu thương thủy chung, hơn là bị bạc đãi phản bội.

Ngày mai, mẹ lấy chồng, chúng con sẽ có một người cha khác. Ngày mai sẽ là một ngày mẹ hạnh phúc hơn tháng ngày đã qua...

Tâm sự của con có cha ngoại tình: Ngày mai mẹ lấy chồng rồi ba ơi! - Ảnh 3

Ngày mai, mẹ lấy chồng, chúng con sẽ có một người cha khác. Ngày mai sẽ là một ngày mẹ hạnh phúc hơn tháng ngày đã qua... - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế ba ơi, đừng tìm đến mẹ nữa, ngày mai hay cả sau này. Ba nói rằng ba muốn bù đắp cho mẹ, vậy thì đây sẽ là cách bù đắp tốt nhất. Hãy để mẹ có một cuộc sống nhẹ nhàng nhất sau những năm tháng chỉ toàn bão bùng sóng gió. Hãy để mẹ tìm lại bình yên khi từng khổ tâm quá nhiều. Và ba hãy sống cuộc đời ba đã chọn như ngày trước, đừng tìm về, đừng nhắc lại nữa, được không ba?

Lời của con có cha ngoại tình: Đừng khóc mẹ ơi, đã không còn quan trọng nữa rồi!

Lời của con có cha ngoại tình: Đừng khóc mẹ ơi, đã không còn quan trọng nữa rồi!

Mẹ ơi, đừng khóc nữa, đừng rơi nước mắt trước người lạ kẻ dưng, người đàn ông đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa! Về nhà cùng con, để con ôm mẹ, để em chui vào lòng mẹ, để mẹ biết mẹ không một mình...

Xem thêm
Từ khóa:   cha ngoại tình tâm sự ngoại tình chuyện ngoại tình đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động