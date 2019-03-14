Mẹ ơi, đừng khóc nữa, đừng rơi nước mắt trước người lạ kẻ dưng, người đàn ông đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa! Về nhà cùng con, để con ôm mẹ, để em chui vào lòng mẹ, để mẹ biết mẹ không một mình...

Con hay nghe mẹ kể về tình yêu đẹp đẽ của ba và mẹ. Những năm tháng đó con chưa chào đời, ba mẹ chưa có nhà có xe, vậy mà mẹ vẫn cứ hạnh phúc khi nhắc lại. Khi đó, ba chưa có gì trong tay, mẹ bán hết số vàng ông bà ngoại cho khi lấy chồng để ba làm ăn lớn. Tới khi có con, mẹ chắt chiu từng đồng khi ba làm ăn xa. Đến tận khi ba có chút thành công, mẹ vẫn chưa bao giờ tiêu tiền thoải mái. Mẹ có thể mặc một chiếc áo cũ suốt mấy năm, nhưng không khi nào để con và ba mặc đồ cũ. Mẹ luôn cân nhắc tiêu tiền cho mình, nhưng chẳng bao giờ ngại xài tiền vì chồng con. Mẹ luôn cân nhắc tiêu tiền cho mình, nhưng chẳng bao giờ ngại xài tiền vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet Ba chưa từng mua một chiếc váy hay một đôi giày cho mẹ suốt gần 20 năm bên nhau. Ba chưa một lần tặng mẹ một món quà để mẹ cười vui vẻ. Còn mẹ cũng chưa từng trách ba sao cứ đi hoài chẳng mấy khi về nhà. Mẹ hay bảo với con, đàn ông phải nghĩ những chuyện lớn, phải bận tâm những điều to tát, mẹ không trách, mẹ không buồn…

Vậy mà, có ngày con lại biết ba sẵn sàng tặng quà đắt tiền cho bồ, sẵn sàng dẫn bồ đi chơi khắp nơi. Hóa ra, đâu phải rằng ba không biết chiều chuộng phụ nữ, mà là ba đã không còn lòng để yêu thương mẹ. Điều đau lòng nhất chính là mẹ lại là người chưa từng biết điều đó. Khi mẹ vẫn một lòng với ba, thì trong lòng ba đã có hơn một người phụ nữ khác. Khi mẹ vẫn một lòng với ba, thì trong lòng ba đã có hơn một người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Ngày hôm đó, ngay trước mặt mẹ là dáng hình ba ôm nhân tình. Mẹ gào khóc với một nỗi đau quá lớn. Mẹ khóc đến mức từng lời đều chẳng rõ ràng. Chỉ một câu duy nhất, mẹ cứ hỏi ba mãi, rằng vì sao ba lại phải phản bội mẹ? Ba không trả lời, bàn tay vẫn ôm lấy nhân tình như sợ cả con và mẹ sẽ làm hại cô ta…

Giờ phút đó con cuối cùng đã hiểu một người đàn ông rốt cuộc có thể bạc bẽo đến thế nào với vợ mình. Đó là lúc họ có thể bảo vệ một người phụ nữ khác, và bình thản nhìn vợ mình khóc hết nước mắt. Đó cũng là lúc con hiểu ba đã thật sự không còn thuộc về gia đình mình nữa. Người đàn ông ấy đã không còn lòng dạ để ở lại với gia đình mình... Con vội ôm vai mẹ, mẹ ơi, đừng khóc nữa, mình về nhà thôi, còn có em và con! Đừng khóc trước mắt người đàn bà kia! Mẹ đau lòng lắm phải không, thế thì đừng tìm đến họ nữa, đừng nhìn về họ nữa. Về nhà cùng con, để con ôm mẹ, để em chui vào lòng mẹ, để mẹ biết mẹ không một mình. Mẹ đừng rơi nước mắt trước người lạ kẻ dưng, người đàn ông đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa! Mẹ đừng rơi nước mắt trước người lạ kẻ dưng, người đàn ông đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa! - Ảnh minh họa: Internet Con cũng là đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ khiến mẹ phải khóc như thế. Con cũng là đàn ông, và con sẽ bảo vệ mẹ mãi về sau. Hãy để con làm chỗ dựa để mẹ tựa vào, hãy để con cho mẹ bờ vai để khóc đến khi có thể đứng dậy. Đừng sợ mẹ ơi, còn có con, có em. Mẹ không cô đơn, mẹ không đau một mình, và sẽ hạnh phúc cùng chúng con. Mẹ cứ để ba đi, cứ để ba hạnh phúc với những gì ba muốn. Con không biết rồi hạnh phúc đó sẽ bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ có ngày ba chẳng còn ai bên mình. Nhưng mẹ sẽ có con, có em, có một hạnh phúc thật khác trong tương lai. Hãy tin như thế, mẹ nhé!

Đàn bà có chồng ngoại tình khổ nhất là vì 5 từ này Lơ lửng giữa nắm hay buông, tha thứ hay từ bỏ, có lẽ là cảm giác thống khổ nhất đời đàn bà. Chị đã từng mong có thể một đêm thức dậy, sẽ chẳng còn nhớ bất cứ điều gì, một thân một mình ích kỷ một lần chỉ nghĩ cho riêng bản thân để bình yên thôi, có được không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-cua-con-co-cha-ngoai-tinh-dung-khoc-me-oi-da-khong-con-quan-trong-nua-roi-318217.html