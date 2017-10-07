Và phụ nữ dù có yêu cuồng nhiệt thế nào cũng hãy giữ lại một chút cho mình. Chính là khiến đàn ông luôn có cảm giác mãi chẳng khám phá hết con người của bạn. Có như vậy thì chồng mới không thấy chán, mới khó mà buông bạn ra được.

Hơn vẻ xinh đẹp bắt mắt, nét duyên của phụ nữ có sức đánh bại mọi trái tim đàn ông. Vì nét đẹp có thể phai mờ theo thời gian, còn nét duyên lại luôn còn với năm tháng, khiến đàn ông say đắm mãi không dứt. Một người phụ nữ bình thường, không có gì nổi bật lại duyên dáng khiến chồng có thế nào cũng không thể rời mới là đặc biệt

Quyến rũ nhưng không “mời gọi”

Phụ nữ thường nghĩ rằng quyến rũ là phải “thiếu vải” phải “khoe hàng”. Nhưng thật ra với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất là khi khoác lên mình những bộ đồ thanh lịch, với khí chất tự tin nhất. Chính là phụ nữ quyến rũ, thu hút đàn ông nhất với thần thái, ánh mắt và cử chỉ cuốn hút của mình.

Đảm đang và tinh tế

Đảm đang chính là điều khiến bất cứ ông chồng nào cũng mê đắm. Đàn ông không chỉ muốn kiếm một người vợ xinh đẹp, hay giỏi giang, quan trọng hơn hết là họ muốn tìm một người vợ đúng nghĩa. Chính là người có thể cho họ một gia đình ấm áp.

Và người chồng cũng muốn có một người vợ đủ tinh tế để hiểu chồng, chăm chút mọi điều trong nhà một cách vẹn tròn. Còn gì hạnh phúc hơn với đàn ông khi sau cánh cửa gia đình là không khí gia đình ấm áp, bỏ qua hết thảy bão giông ngoài kia...

Thông minh và vui tính

Phụ nữ thông minh luôn quyến rũ đàn ông, khiến họ khó mà không say mê. Dù rằng đàn ông luôn muốn là chỗ dựa cho người phụ nữ của mình. Nhưng họ sẽ càng hài lòng khi ở bên cạnh là người vợ hiểu lý lẽ, thông minh biết trước biết sau, là chỗ dựa vững chắc cho chồng

Và nét hài hước của phụ nữ cũng khiến đàn ông yêu thích. Cứ nghĩ sau một ngày vật lộn với bộn bề cuộc sống, về đến nhà có thể cười thoải mái với người phụ nữ mình yêu, thì có người đàn ông nào lại không thích?

Tự tin và độc lập

Là vợ, là bà nội trợ không có nghĩa là bạn lùi phía sau chồng, mất hết thảy những tự tôn của bản thân. Hãy là một người vợ tự tin với những hiểu biết, đạo lý của bản thân. Để chồng có thể nể trọng một người phụ nữ hiện đại như bạn

Và hãy là một người vợ độc lập. Có chồng để cậy dựa là đúng nhưng đừng để chồng nghĩ mình không còn độc lập. Độc lập tự chủ tài chính, tình cảm cũng là cách để cân bằng mối quan hệ vợ chồng.

Có đam mê và sự nghiệp riêng

Là vợ, không có nghĩa là bạn buộc phải từ bỏ ước mơ hay sự nghiệp của bản thân.

Phụ nữ quyến rũ nhất là khi chạy theo đam mê của bản thân. Vì vậy đừng đánh mất ước mơ của mình vì bất cứ điều gì. Bạn có thể hy sinh thời gian, công sức cho gia đình nhưng hãy để gia đình là chỗ dựa để bạn thực hiện ước mơ của mình.

Cũng như đam mê, bạn cũng cần có một sự nghiệp của riêng mình, dù là lớn hay nhỏ. Đam mê và sự nghiệp giúp bạn tự chủ tài chính. Ngoài ra, nó còn là cách bạn tự yêu thương chính mình. Đừng chỉ quanh quẩn bên gia đình, hãy để mình thấy thoải mái, biết hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Chính là ngoài đàn ông, phụ nữ vẫn luôn tìm được niềm vui cho mình.

Sống tích cực và thực tế

Chẳng có người chồng nào có thể chịu được người vợ bi quan, gặp chuyện là khóc than bù lu bù loa cả. Điều họ cần là người vợ lạc quan, sẵn sàng vực dậy tâm trạng u buồn của chồng.

Và họ cũng muốn một người vợ sống thực tế, hơn là mơ mộng tưởng tượng một màu hồng. Vì tình yêu đúng là màu hồng thật nhưng hôn nhân lại là thực tế. Có thực tế thì mới có thể giữ nhau cả đời. Phụ nữ trước sau phải học được bài học này

Phải xinh đẹp và luôn luôn xinh đẹp

Xinh đẹp ở đây không phải nhất thiết là như các nàng hot girl, mà là tươi tắn, sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Ngay cả khi đã quá thân thuộc với chồng, cũng hãy hạn chế xuất hiện bề bộn, lượm thượm trước mặt chồng của bạn. Vì dù sao thì đàn ông vẫn là sinh vật yêu bằng mắt. Và bạn đẹp lên đâu phải chỉ cho chồng nhìn, mà là còn đẹp cho bản thân. Đẹp để tự tin, quyến rũ để đối đầu với tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Hãy nhớ, phụ nữ đẹp, chắc chắn sẽ có quà!