Phụ nữ nhất định phải làm những điều này để tích phúc đức, hưởng lộc thọ suốt đời

Tâm sự gia đình 13/04/2017 10:55

Làm được những điều dưới đây, phụ nữ sẽ có được cuộc sống an nhàn, tâm tịnh. Cuộc đời ít gặp sóng gió, càng về hậu vận càng được hưởng phúc lộc thọ.

Ai cũng mong muốn có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng để có được điều đó, bản thân họ phải biết tích phúc đức cho mình.

Phụ nữ nhất định phải làm những điều này để tích phúc đức, hưởng lộc thọ suốt đời - Ảnh 1
Phụ nữ hãy biết tích phúc đức cho mình để có được cuộc sống yên ấm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tích đức từ lời nói

Trong cuộc sống hàng ngày, cần thể hiện sự khoan dung độ lượng của mình đối với mọi người. Dù người khác có lỗi cũng lựa lời mà nói, không được dùng từ đay nghiến, xúc phạm hay làm tổn thương đến người khác. Trước khi nói bất cứ điều gì cũng cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. Biết nói lời hay ý đẹp sẽ tạo phúc đức cho cuộc đời của người phụ nữ. Trong cuộc sống thường gặp điều lành, được nhiều người quý mến.

Không đố kỵ

Thay vì đố kỵ, ghen ghét với người khác, bạn nên ngưỡng mộ họ và biết phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Người luôn đố kỵ với người khác, trong thâm tâm khó mà thanh thản, cuộc sống lắm ưu phiền. Ghen ghét với người khác là tự rước vào mình những điều tiếng, thị phi của người đời. Cuộc sống sẽ không được yên ấm, vui vẻ.

Không sát sinh

Đó là việc làm tích được nhiều công đức nhất. Theo lời Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, những con vật nhỏ bé nhất cũng có điều đó. Nhưng vì kiếp trước nghiệp chướng của họ nặng nề nên kiếp này phải mang thân hình khác người. Hiểu được điều đó, chúng ta nên tránh sát sinh, hại vật. Làm được điều này, người phụ nữ sẽ có được cuộc sống khỏe mạnh, không bệnh tật, sống thọ về sau.

Sống chân thành và tôn trọng mọi người

Phụ nữ nhất định phải làm những điều này để tích phúc đức, hưởng lộc thọ suốt đời - Ảnh 2
Sống chân thành sẽ được nhiều người yêu quý, giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Một người sống giả dối, suốt đời sẽ không có ai thành thật và chân thành với mình. Họ luôn sống trong sự ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán. Một người sống không chân thành khó mà thành công trong cuộc sống. Lúc giàu sang yên ấm thì bị lợi dụng tiền tài, đến lúc gặp phải khó khăn, thiếu thốn thì không một ai nhòm ngó tới. Không trung thực, thành thật là tự tạo ác nghiệp cho mình.

Dù có địa vị xã hội cao, cuộc sống vương giả cũng không được tỏ vẻ chê bai, khinh thường người khác. Nếu không làm được điều này, sẽ không tạo được phúc đức, mắc phải bệnh tật.

Làm việc tốt, giúp đỡ người khác

Hãy làm việc những thiện ngay từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống thường nhật, đơn giản nhất là hành động, cử chỉ yêu thương đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Biết giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn. Không tham lam, chỉ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Khi tích đức, hành thiện sẽ tạo được nhiều phúc báo lâu dài cho mình và con cháu sau này. 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   hạnh phúc phúc đức phụ nữ nên làm những điều này để tích phúc đức

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 20 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 20 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới