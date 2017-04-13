Phụ nữ nhất định phải làm những điều này để tích phúc đức, hưởng lộc thọ suốt đời

Ai cũng mong muốn có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc , nhưng để có được điều đó, bản thân họ phải biết tích phúc đức cho mình.

Trong cuộc sống hàng ngày, cần thể hiện sự khoan dung độ lượng của mình đối với mọi người. Dù người khác có lỗi cũng lựa lời mà nói, không được dùng từ đay nghiến, xúc phạm hay làm tổn thương đến người khác. Trước khi nói bất cứ điều gì cũng cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. Biết nói lời hay ý đẹp sẽ tạo phúc đức cho cuộc đời của người phụ nữ. Trong cuộc sống thường gặp điều lành, được nhiều người quý mến.

Không đố kỵ

Thay vì đố kỵ, ghen ghét với người khác, bạn nên ngưỡng mộ họ và biết phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Người luôn đố kỵ với người khác, trong thâm tâm khó mà thanh thản, cuộc sống lắm ưu phiền. Ghen ghét với người khác là tự rước vào mình những điều tiếng, thị phi của người đời. Cuộc sống sẽ không được yên ấm, vui vẻ.

Không sát sinh

Đó là việc làm tích được nhiều công đức nhất. Theo lời Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, những con vật nhỏ bé nhất cũng có điều đó. Nhưng vì kiếp trước nghiệp chướng của họ nặng nề nên kiếp này phải mang thân hình khác người. Hiểu được điều đó, chúng ta nên tránh sát sinh, hại vật. Làm được điều này, người phụ nữ sẽ có được cuộc sống khỏe mạnh, không bệnh tật, sống thọ về sau.

Sống chân thành và tôn trọng mọi người

Một người sống giả dối, suốt đời sẽ không có ai thành thật và chân thành với mình. Họ luôn sống trong sự ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán. Một người sống không chân thành khó mà thành công trong cuộc sống. Lúc giàu sang yên ấm thì bị lợi dụng tiền tài, đến lúc gặp phải khó khăn, thiếu thốn thì không một ai nhòm ngó tới. Không trung thực, thành thật là tự tạo ác nghiệp cho mình.

Dù có địa vị xã hội cao, cuộc sống vương giả cũng không được tỏ vẻ chê bai, khinh thường người khác. Nếu không làm được điều này, sẽ không tạo được phúc đức, mắc phải bệnh tật.

Làm việc tốt, giúp đỡ người khác

Hãy làm việc những thiện ngay từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống thường nhật, đơn giản nhất là hành động, cử chỉ yêu thương đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Biết giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn. Không tham lam, chỉ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Khi tích đức, hành thiện sẽ tạo được nhiều phúc báo lâu dài cho mình và con cháu sau này.