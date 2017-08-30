Những kiểu đàn ông dù vợ có giữ thế nào chồng vẫn ngoại tình

Tâm sự gia đình 30/08/2017 15:57

Đàn bà nên chú ý vào 9 kiểu đàn ông dưới đây, họ rất dễ ngoại tình.

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Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều lý do khiến đàn ông ngoại tình, đây là 9 kiểu đàn ông khó có thể chung thủy với vợ của mình. 

  1. Đàn ông đã chán vợ

Vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong đời sống tình dục, hai vợ chồng không thể hòa hợp. Những lúc này, đàn ông muốn ngoại tình để đi tìm niềm vui mới và thỏa mãn nhu cầu của mình.

  1. Đàn ông có tiền

Xung quanh đàn ông có tiền và quyền có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Đàn ông thích được chinh phục và khám phá những điều mới mẻ. Họ khó giữ được bản thân vì rất dễ để có được “tình một đêm” với những cô gái trẻ và quyến rũ.

  1. Đàn ông chơi bời, phong lưu

Họ là những người coi đàn bà và tình dục như một thú vui. Họ sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân và rất thiếu trách nhiệm. Những người đàn ông này, không bao giờ có tình yêu chân thành với phụ nữ.

  1. Đàn ông có vợ đang mang thai hoặc đang ở cữ

Thời điểm này, đàn ông rất dễ ngoại tình vì vợ không  đáp ứng được nhu cầu tình dục, hoặc vì con cái mà ít quan tâm tới chồng.

  1. Đàn ông có địa vị cao

Những người đàn ông này thường xuyên được tiếp xúc và làm việc với nhiều phụ nữ trẻ, đẹp. Họ dễ bị lôi cuốn bởi những người phụ nữ này hoặc bị những phụ nữ này chủ động theo đuổi.

  1. Đàn ông đang gặp phải những khó khăn (thất nghiệp, đuổi việc, phá sản...)

Những kiểu đàn ông dù vợ có giữ thế nào chồng vẫn ngoại tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những lúc này họ muốn ngoại tình, để tìm cho mình một người phụ nữ có thể đồng cảm và thoải mái chia sẻ.

  1. Đàn ông thường xuyên phải xa vợ

Vì thường xuyên xa nhà nên họ cảm thấy thiếu thốn tình cảm và cô đơn. Đàn ông rất dễ xiêu lòng trước sự quan tâm của một người phụ nữ khác.

  1. Đàn ông có nhu cầu tình dục cao

Những người đàn ông có nhu cầu tình dục cao, thường cảm thấy vợ không thể đáp ứng thỏa mãn cho mình. Họ đi ngoại tình vì mong muốn có được một đời sống tính dục viên mãn, mới mẻ và hấp dẫn hơn.

      9. Đàn ông có vợ “ăn nem”

Khi biết “bạn đời” phản bội mình, họ cảm thấy rất tức giận và nhục nhã. Họ sẽ chọn cách ngoại tình lại để trả đũa vợ mình.

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