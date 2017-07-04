Nhiều cặp vợ chồng đang dần xa nhau chỉ vì thiếu điều này trong hôn nhân

Tâm sự gia đình 04/07/2017 11:42

Tình cảm vợ chồng luôn có thể bị thời gian, cơm áo gạo tiền làm bào mòn đi. Đừng khiến những điều sau âm thầm giết chết hôn nhân của bạn lúc nào cũng không hay

Không tôn trọng nhau

Nhiều cặp vợ chồng đang dần xa nhau chỉ vì thiếu điều này trong hôn nhân - Ảnh 1

Tình yêu và hôn nhân khác nhau, nhưng lại cùng một điểm chung để duy trì mối quan hệ, đó chính là sự tôn trọng. Tôn trọng đối phương chính là làm gì, hay quyết định sao cũng nên nghĩ cho bạn đời của mình. Bạn bỏ ra điều này thì bạn đời cũng phải làm điều kia. Và những điều bạn đời làm, dù là nhỏ hay lớn, có sai sót hay không, cũng hãy nghĩ tôn trọng những gì họ đã bỏ ra. Đừng vì những mâu thuẫn mà tổn thương bạn đời của mình. Hôn nhân gầy dựng đã khó, đừng đạp đổ đi nền tảng ban đầu vốn vững chắc của nó.

Ít chia sẻ với nhau

Trong mọi mối quan hệ đều cần sự giao tiếp. Và ngay cả khi cả hai mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, ở bên nhau, thì cũng cần những cuộc nói chuyện nho nhỏ để chia sẻ với nhau. Vợ có hiểu chồng thế nào cũng không thể biết hết suy nghĩ của chồng. Chồng cũng chẳng phải là nhà “ngoại cảm” mà hiểu hết tâm tình rối ren của vợ. Vì vậy mà cần nói nhau nghe những buồn vui mỗi ngày. Để cả hai chưa khi nào thấy thiếu vắng nhau trong đời. Và còn để giữ lấy nhau giữa những xô bồ, cám dỗ.

Không đủ thứ tha

Nhiều cặp vợ chồng đang dần xa nhau chỉ vì thiếu điều này trong hôn nhân - Ảnh 2

Ai trong đời cũng sẽ mắc sai lầm. Đàn ông có, phụ nữ cũng thế. Sau những tổn thương, hối lỗi, thì ai cũng cần một lần thứ tha trong đời. Biết là chẳng dễ dàng đâu, khó khăn lắm, nhưng hãy nhớ ban đầu chúng ta đã bắt đầu như thế nào, và mối quan hệ này quan trọng với bạn ra sao. Nếu vẫn còn cần nhau trong đời thì thêm một chút thứ tha, bớt một tí cố chấp cũng có đáng là bao cho cái kết hạnh phúc về sau?

Không hay tán dương bạn đời

Ai cũng muốn nhận lời khen cả. Trong mọi điều trong cuộc sống đều cần một lời khen, tình yêu hay hôn nhân cũng thế. Và cũng chẳng khó khăn gì khi bạn dành một lời khen cho người bạn đời tảo tần hy sinh vì bạn. Dù họ chưa khi nào đòi hỏi những lời khen từ bạn nhưng hãy nhớ rằng đừng tiếc kiệm lời khen với họ. Khen ngợi, tán dương nhau cũng là cách để giữ lửa cho gia đình

Không thủy chung

Nhiều cặp vợ chồng đang dần xa nhau chỉ vì thiếu điều này trong hôn nhân - Ảnh 3

Cuộc đời đầy những cám dỗ, những xô bồ thể xác khó mà chối từ. Vì vậy mà vợ chồng mới cần lòng thủy chung. Đó là cội nguồn của hôn nhân. Vì chỉ có thủy chung mới có thể giữ nhau đến trọn đời. Chẳng thể phủ nhận rằng sẽ có những tình cảm nảy sinh, những cơn cảm nắng đầy dụ dỗ. Nhưng hãy nhớ rằng những tình cảm ấy chỉ là phút chốc, nó không thể thay thế cho hôn nhân bền vững. Tình yêu thì đắm say giây lát, còn hôn nhân là mãi mãi một đời.

Không làm dịu mối quan hệ hai bên gia đình

Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân là chuyện của cả hai gia đình. Đã về ở một nhà cùng nhau, thì bạn hãy nhớ rằng bạn phải sống cho cả hai gia đình. Đừng để những mâu thuẫn từ gia đình khiến hai vợ chồng mệt mỏi. Cả hai đều phải dành thời gian để hàn gắn, làm dịu mối quan hệ hai bên gia đình khi có mâu thuẫn xảy ra. Có như thế thì vợ chồng mới thấy thoải mái, dễ chịu khi cạnh nhau

Thiếu vắng những va chạm thân mật

Những va chạm thể xác như nắm tay, hôn hay tình dục đều đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân. Nó như chất keo hàn gắn hết thảy những khó khăn mà vợ chồng gặp phải. Có bận rộn đến mấy, cũng hãy dành cho nhau chiếc hôn vào buổi sáng, cái nắm tay khi chiều về. Và đừng bao giờ lơ là chuyện chăn gối. Nếu điều đó xảy ra thì hôn nhân của bạn đang đứng trên bờ đổ vỡ rồi đấy!

Từ khóa:   vợ chồng

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