"Mẹ con tôi không ăn cơm cùng nhau 5 năm rồi"... Câu nói đau lòng và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 08/04/2022 16:02

Câu chuyện đau lòng trong chương trình "My Golden Child" khiến khán giả im lặng vì hai mẹ con nhân vật chính đã 5 năm không ăn cơm cùng nhau. Sự thật khiến người xem nhói lòng.

Câu chuyện tuần này là của một người mẹ đang nuôi hai chị em một mình. Trong đoạn video được phát sóng, hai người không hề giống như hai mẹ con thân thiết với nhau, Geumie - cô bé lộ vẻ mặt u ám, nói: "Khi em bước vào nhà, em cảm thấy nghẹt thở". Nghe vậy người mẹ gạt nước mắt nói: “Con gái đầu lòng của tôi là Geumie.”, “Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với con bé”, làm dấy lên sự tò mò của mọi người có mặt trong trường quay.

Quan sát cuộc sống thường ngày, ngay khi cô bé đi học về, Geumie đã dán mắt vào điện thoại di động trong phòng. Sau đó, Geumie vào bếp vì mẹ gọi để chuẩn bị bữa tối, cô bé chỉ đứng từ xa và quan sát mẹ mình. Mọi người trong trường quay bối rối trước sự xuất hiện của Geumie, cô bé luôn tránh mặt mẹ mình như thể cô ấy không muốn chạm vào mắt bà ấy chút nào. Ngay sau khi mẹ đưa cơm, Geumie lập tức vào phòng và bắt đầu ăn một mình. “Đã 5 năm tôi và con bé ăn cơm riêng,” người mẹ nói.

'Mẹ con tôi không ăn cơm cùng nhau 5 năm rồi'... Câu nói đau lòng và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1

Oh Eun Young chuyên gia tâm lý trong chương trình khẩn cấp yêu cầu dừng video và thở dài. Oh Eun Young nói: "Tôi thấy một vấn đề lớn hơn là việc con bé sử dụng điện thoại di động quá nhiều", "Tôi lo lắng những gì đang xảy ra trong ngôi nhà này."

'Mẹ con tôi không ăn cơm cùng nhau 5 năm rồi'... Câu nói đau lòng và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2

Sau đó, cô thấy người mẹ đang cố gắng nói chuyện với Geumie. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, những lời của người mẹ như "Đưa tay lên", "Tại sao con lại làm vậy với tay của con" làm cho cuộc trò chuyện kết thúc không mấy êm đẹp. Người mẹ rơi nước mắt, nhưng Geumie dường như ngó lơ với điều đó. Sau đó, trong cuộc trò chuyện với người bạn trong phòng phỏng vấn, Geumie tâm sự về nỗi lòng của mình và những suy nghĩ cực đoan khiến cả trường quay bị sốc nặng. 

'Mẹ con tôi không ăn cơm cùng nhau 5 năm rồi'... Câu nói đau lòng và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3

Oh Eun Young đã nghiêm túc theo dõi toàn bộ câu chuyện và cảnh báo: "Geumie chỉ thật sự thoải mái khi trò chuyện với những người bạn trong phòng trò chuyện ẩn danh". Ngoài ra, thách thức lớn nhất của Geumie sẽ "mẹ". Chuyên gia Oh chỉ ra thái độ và khuyên người mẹ: "Thay vì dành tình cảm cho Geumie chỉ với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ cô nên an ủi, bầu bạn và thật sự yêu thương con bé chứ không phải tình cảm đơn thuần". 

Chương trình "Childcare These Days - My Golden Child" hiện đang phát sóng lúc 8:00 tối Thứ Sáu hàng tuần trên kênh A Channel. 

Theo DongA

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