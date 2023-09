"Mẹ con tôi không ăn cơm cùng nhau 5 năm rồi"... Câu nói đau lòng và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng

Oh Eun Young chuyên gia tâm lý trong chương trình khẩn cấp yêu cầu dừng video và thở dài. Oh Eun Young nói: "Tôi thấy một vấn đề lớn hơn là việc con bé sử dụng điện thoại di động quá nhiều", "Tôi lo lắng những gì đang xảy ra trong ngôi nhà này."

Sau đó, cô thấy người mẹ đang cố gắng nói chuyện với Geumie. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, những lời của người mẹ như "Đưa tay lên", "Tại sao con lại làm vậy với tay của con" làm cho cuộc trò chuyện kết thúc không mấy êm đẹp. Người mẹ rơi nước mắt, nhưng Geumie dường như ngó lơ với điều đó. Sau đó, trong cuộc trò chuyện với người bạn trong phòng phỏng vấn, Geumie tâm sự về nỗi lòng của mình và những suy nghĩ cực đoan khiến cả trường quay bị sốc nặng.

Oh Eun Young đã nghiêm túc theo dõi toàn bộ câu chuyện và cảnh báo: "Geumie chỉ thật sự thoải mái khi trò chuyện với những người bạn trong phòng trò chuyện ẩn danh". Ngoài ra, thách thức lớn nhất của Geumie sẽ "mẹ". Chuyên gia Oh chỉ ra thái độ và khuyên người mẹ: "Thay vì dành tình cảm cho Geumie chỉ với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ cô nên an ủi, bầu bạn và thật sự yêu thương con bé chứ không phải tình cảm đơn thuần".

Chương trình "Childcare These Days - My Golden Child" hiện đang phát sóng lúc 8:00 tối Thứ Sáu hàng tuần trên kênh A Channel.

Theo DongA