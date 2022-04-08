"Mẹ con tôi không ăn cơm cùng nhau 5 năm rồi"... Câu nói đau lòng và sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng

Câu chuyện tuần này là của một người mẹ đang nuôi hai chị em một mình. Trong đoạn video được phát sóng, hai người không hề giống như hai mẹ con thân thiết với nhau, Geumie - cô bé lộ vẻ mặt u ám, nói: "Khi em bước vào nhà, em cảm thấy nghẹt thở". Nghe vậy người mẹ gạt nước mắt nói: “Con gái đầu lòng của tôi là Geumie.”, “Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với con bé”, làm dấy lên sự tò mò của mọi người có mặt trong trường quay.

Quan sát cuộc sống thường ngày, ngay khi cô bé đi học về, Geumie đã dán mắt vào điện thoại di động trong phòng. Sau đó, Geumie vào bếp vì mẹ gọi để chuẩn bị bữa tối, cô bé chỉ đứng từ xa và quan sát mẹ mình. Mọi người trong trường quay bối rối trước sự xuất hiện của Geumie, cô bé luôn tránh mặt mẹ mình như thể cô ấy không muốn chạm vào mắt bà ấy chút nào. Ngay sau khi mẹ đưa cơm, Geumie lập tức vào phòng và bắt đầu ăn một mình. “Đã 5 năm tôi và con bé ăn cơm riêng,” người mẹ nói.