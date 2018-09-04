Mình là vợ, được pháp luật công nhận, được cha mẹ hai bên cưới hỏi đàng hoàng. Còn nhân tình chỉ là hạng qua đường, là cuộc chơi của chồng. Đàn bà phải chứng tỏ được vị trí của mình trong cuộc đời người đàn ông.

Nhiều người nói rằng: “Đàn ông ngoại tình thì bỏ đi không tiếc” hay “níu giữ làm gì một kẻ không ra gì”. Thực tế cuộc sống cho thấy, rất nhiều người đàn bà chọn phương án chừa cho chồng một cánh cửa để quay về. Tha thứ không có nghĩa là họ không đau, không tổn thương mà họ có lí do để làm điều đó. Đừng vội phán xét đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình là ngu dại - Ảnh minh họa: Internet Bởi, đàn bà còn thương chồng. Tình sâu nghĩa nặng, đã gọi nhau bằng tiếng vợ tiếng chồng làm sao có thể nói bỏ là cắt đứt trong một sớm một chiều. Người đàn bà coi chồng là cuộc đời, là tất cả những gì mình có. Buông tay nghĩa là mình tay trắng, mất tất cả. Nhiều người vì sĩ diện, vì phụ thuộc kinh tế, có người vì con mà chấp nhận tha thứ. Người đời thường cho rằng, đàn bà ôm lại người chồng phản bội là ngu dại. Đừng vội phán xét họ như thế. Bởi chỉ người trong cuộc mới biết mình đau ra sao và cần gì nhất cho bản thân mình.

Đàn ông ngoại tình, mười người hết chín người vì tình dục. “Một cái lạ bằng tạ cái quen”, sau bao nhiêu năm tháng chán chê vợ, họ dễ ngã lòng trước những người đàn bà đẹp khác. Và những kẻ thứ ba, những kẻ luôn lăm le giật chồng người thì luôn chực chờ cơ hội để chen chân vào hạnh phúc của người khác. Đàn ông đi ngoại tình thường bị tình dục làm cho mờ mắt mà chẳng nghĩ được xa. Đàn ông cả thèm chóng chán, sự say mê qua rồi họ sẽ thấu suốt. Lúc đó, những người vợ muốn níu giữ chồng thì phải giữ được sự bình tĩnh. Nhiều người không chịu nổi sự đả kích, đã lồng lộn đánh ghen. Họ tạt axit, cắt tóc, xé nát quần áo của nhân tình trước mặt chồng cho thỏa cơn hờn ghen. Nhưng đàn bà đánh ghen để giành chồng là đàn bà dại. Bởi khi đó, đàn bà càng chứng tỏ mình xấu tính, xấu nết. Khi dịu dàng còn chẳng giữ nổi chồng thì hùng hổ chỉ càng đẩy người chồng đến gần người đàn bà kia hơn. Hơn nữa, khi nhân tình bị đánh, bị tát, bị lột đồ càng khiến người chồng động tâm muốn che chở và bảo vệ. Vì thế, đàn bà khôn ngoan muốn giữ chồng tuyệt đối đừng đánh ghen.

Đàn bà đánh ghen để giữ chồng là đàn bà dại - Ảnh minh họa: Internet Mình là vợ, được pháp luật công nhận, được cha mẹ hai bên cưới hỏi đàng hoàng. Còn nhân tình chỉ là hạng qua đường, là cuộc chơi của chồng. Đàn bà phải chứng tỏ được vị trí của mình trong cuộc đời người đàn ông. Giữ chồng bằng cách cho anh ta thấy rằng, ngôi nhà này, gia đình này mãi mãi là nơi bình yên nhất và chẳng có gì thay thể được. Đàn bà cướp chồng người, những kẻ mang danh người thứ ba ở xã hội này nhiều lắm. Và họ cũng chẳng xấu hổ, chẳng biết tự trọng. Họ nhằm chính sự yếu đuối, tính hờn ghen của người vợ mà công kích. Người vợ càng khóc lóc, càng trách móc, than vãn, kể tội với chồng càng khiến anh ta mệt mỏi hơn. Không cần giành giật vì chồng chính là của mình. Nhiều người đàn bà vì sĩ diện, khi chồng ngoại tình lập tức dắt con ra khỏi nhà. Hùng dũng tuyên bố không cần tiền, không cần tài sản từ người chồng khốn nạn. Nhưng làm vậy là đàn bà dại. Bởi “của chồng công vợ”, bao nhiêu vật chất có được cũng là mồ hôi, nước mắt của mình, đừng dại mà dâng hai tay cho nhân tình hưởng thụ. Chí ít đàn bà phải giữ lại để nuôi con, để “lận lưng” cho mình. Đàn bà khôn ngoan là siết chặt tài chính và nếu có bước chân ra đi thì phải đảm bảo cho con mình không khổ. Sau cuộc vui, người chồng sẽ nhận ra đâu là cuộc chơi và đâu là cuộc đời của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi ngoại tình chẳng mấy người bỏ vợ. Vì vốn dĩ mục đích của họ chỉ là tình dục, họ xem đó như cuộc vui. Đàn bà khôn ngoan cần giữ cho mình tâm thế “kẻ ngồi chiếu trên” thì sẽ giữ được chồng. Người vợ không cần đánh ghen, không cần hùng hổ rồi sau cuộc vui, anh ta sẽ nhận ra đâu là cuộc chơi và đâu mới là cuộc đời của mình.

Đàn ông hèn nhất là ngoại tình còn đổ thừa mọi nguyên nhân từ vợ Đàn ông bản lĩnh chính là người khiến cho người đàn bà bên cạnh mình hạnh phúc. Vợ tàn tạ, xấu xí, lam lũ là do chồng vô dụng, bất tài. Đàn ông đã không là chỗ dựa cho vợ, không mang đến cho vợ nụ cười còn tìm kiếm người đàn bà khác để thỏa mãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-chong-ngoai-tinh-neu-muon-anh-ta-quay-ve-dan-ba-cao-tay-phai-lam-nhung-dieu-nay-295952.html