Họ hàng bên nội và chồng cũ xúi giục con tôi làm điều này mỗi khi cháu về quê

Tâm sự gia đình 08/01/2017 22:44

Tôi không thể ngờ được gia đình nhà nội và chồng cũ của tôi có thể vô liêm sỉ được đến như thế.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sinh được một con trai xinh xắn kháu khỉnh. Thời gian đầu mới cưới, vợ chồng tôi tu chí làm ăn nên cũng tích góp và tiết kiệm được ít vốn liếng để mở một cửa hàng vật liệu xây dựng và vật tư ngành nước. Khi công việc làm ăn đang thuận lợi thì chồng tôi bỗng dưng đổ đốn dính vào cờ bạc và trai gái nọ kia. Anh ta còn ngang nhiên dẫn bồ về nhà để chọc tức tôi. Không chấp nhận được chuyện đó nên tôi đã quyết tâm ly hôn với chồng, năm đó con tôi vừa tròn 10 tuổi.

Sau khi ly hôn với chồng, tôi không đi bước nữa mà một mình cố gắng gây dựng cửa hàng và chăm sóc con nhỏ. Thật may, con tôi khi ấy còn nhỏ nhưng vẫn hiểu chuyện và ngoan ngoãn phụ giúp công việc cho tôi mỗi khi rảnh rỗi.

Tuy đã ly hôn với chồng cũ, nhưng vì không muốn con trai mình mang tiếng là đứa mất gốc nên mỗi dịp lễ tết hàng năm tôi đều cho cháu về quê nội để chúc Tết ông bà và họ hàng. Khi còn nhỏ tôi thường đi theo con nên họ hàng bên nhà chồng cũ cũng không nói xấu hay thêm thắt chuyện gì.

Cách đây vài năm, chồng tôi vỡ nợ và bị bồ bỏ rơi nên lại về quê sống với bố mẹ. Từ ngày chồng tôi về, vì không muốn giáp mặt với chồng, hơn nữa con tôi cũng lớn nên các ngày lễ Tết tôi để cháu tự về quê nội và ở lại đó chơi một vài ngày rồi mới lên thành phố với tôi.

Họ hàng bên nội và chồng cũ xúi giục con tôi làm điều này mỗi khi cháu về quê - Ảnh 1.
Khi công việc làm ăn đang thuận lợi thì chồng tôi bỗng dưng đổ đốn dính vào cờ bạc và trai gái nọ kia. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau mỗi lần ở quê nội trở về, tôi thường thấy con trai tôi có biểu hiện khác thường, trông cháu có vẻ gì đó không vui. Mặc dù tôi có gặng hỏi thế nào thì con cũng không nói, nó chỉ nói là thấy thương mẹ vì đã vất vả nuôi con khôn lớn. Những lúc ấy tôi thường ôm con vào lòng và khen con ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Tuy nhiên, cách đây hơn 1 tháng, vào ngày giỗ ông nội của chồng tôi, nhà chồng có gọi điện lên và bảo tôi cho con về quê giỗ cụ. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà cho con về luôn như mọi lần. Tuy nhiên, sau lần về giỗ ấy, con tôi thấy không vui và nó một mực bảo với tôi rằng nó sẽ không bao giờ về nhà nội nữa.

Biết là có chuyện gì đó xảy ra nên tôi gặng hỏi cháu. Hỏi mãi con tôi cũng kể, nó bảo rằng mỗi lần về quê nội là ông bà nội và họ hàng bên nội xúm vào nói xấu mẹ, họ bảo mẹ không đoan chính nên mới bị chồng bỏ. Họ hàng bên đó còn bảo con tôi không cần làm việc phụ giúp gì mẹ, mẹ kiếm nhiều tiền thế thì cứ thoải mái mà tiêu pha cho sướng chứ tội gì phải dè xẻn. Nếu thích thì có thể bỏ mẹ để về ở với ông bà nội và bố.

Họ hàng bên nội và chồng cũ xúi giục con tôi làm điều này mỗi khi cháu về quê - Ảnh 2.
Liệu con tôi có bị những lời xúi giục của họ hàng bên nội mà làm những điều không đúng hay không? (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, lần giỗ vừa rồi, bố còn xui con lên lấy trộm tiền của mẹ để mang về quê cho ông bà và bố. Bố bảo cứ mang tiền về thì con thích gì bố cũng mua cho. Con nghe thấy như thế thì tức lắm, con chê ông bà và bố thật không biết tốt xấu gì. Vì vậy, từ nay con sẽ không về quê nội nữa.

Thật lòng mà nói, khi nghe con kể câu chuyện đó, tôi thấy thương và yêu con nhiều hơn, tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một cậu con ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn canh cánh trong lòng.

Nếu tôi nghe theo lời con và không cho cháu về nội nữa thì thể nào bên nhà nội cũng sẽ lại chửi bới và xúc phạm mẹ con tôi, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục ép cháu về quê thì liệu con tôi có bị những lời xúi giục của họ hàng bên nội mà làm những điều không đúng hay không? Tôi phải làm sao mới đúng đây?

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