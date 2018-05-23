Giải mã mối quan hệ kiếp trước của nhân tình và chồng, vợ đọc xong sẽ giật mình thon thót

Vài ngày trước, tôi có ngồi tâm sự với một chị cùng tham gia câu lạc bộ nói về những trái tim đổ vỡ. Chị là người phụ nữ bị chồng phản bội, đã ly hôn vào 2 tháng trước và giờ đây đang một mình nuôi con. Tôi hỏi chị cảm giác khi buông bỏ người mình thương nhất như thế nào? Chị bình thản nói mới đầu có chút không cam tâm nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Có một câu chuyện như thế này, người chôn cất ta ở kiếp trước chính là người chồng ở hiện tại. Kiếp này, ta đến để trả ơn, khi đủ ơn nghĩa rồi việc rời đi là chuyện bình thường.

Tất cả các mối quan hệ trong cuộc đời này không tự khắc mà tìm đến nhau, mọi thứ đều phụ thuộc vào duyên và nợ. Có nhiều người thường trách kẻ thứ ba tự dưng trên trời rơi xuống, xen vào hôn nhân của người khác. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà có con giáp thứ 13, không phải tự nhiên mà có những cuộc ngoại tình.

Vợ là người chịu ơn đến để trả nợ, còn nhân tình là mối tình dang dở kiếp trước của chồng, kiếp này họ quay lại để tiếp tục cuộc nhân duyên của mình. Khi thấu hiểu hết những điều này, tự khắc bản thân sẽ buông bỏ nhẹ tênh, không còn phải dùng dằng hay níu kéo nữa. Với chị, hết duyên là hết duyên, có cưỡng cầu thêm bao nhiêu cái duyên nữa không thể trọn vẹn trong kiếp này.

Ở kiếp trước, chồng và nhân tình vốn dĩ là một cặp, yêu thương nhau nhưng vì nhiều lý do mà không thể đến được với nhau. Mối tình của họ bị cấm cản, bị bỏ ngỏ nên mới đầu thai ở kiếp này và tiếp tục mối lương duyên đó. Bởi vậy, bất cứ thứ gì trong cuộc đời này cũng điều liên quan đến tiền kiếp của mình, không thể nào tránh được. Như việc ngoại tình, không phải chỉ vì nông nổi nhất thời mà họ đến với nhau. Nguyên nhân là vì kiếp trước họ đã nợ nhau quá nhiều. Đa số những câu chuyện ngoại tình đều chóng vánh, không thể đi đến lâu dài, bởi vì họ đến với nhau chủ yếu chỉ để hoàn thành những việc còn dang dở. Nếu hết nợ rồi sẽ rời đi và mỗi một người sẽ thuộc về những người khác nhau. Bởi trong kiếp này, nhân duyên thật sự của họ không phải là của kiếp trước.

Kiếp trước tình yêu của họ bị ngăn cấm nên kiếp này mới đến với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Là mối tình dang dở, day dứt của họ

Kiếp này họ chọn con đường ngoại tình để được ở bên nhau là vì kiếp trước mối tình của họ quá day dứt và ngang trái. Những ân tình đó cứ ám ảnh họ đến cả hiện tại, vì vậy muốn trở về bên nhau để bù đắp ngày tháng khó khăn trước kia. Ở kiếp trước, họ yêu nhau nhưng vì không đủ hy sinh, không thể cùng nhau vượt qua khó khăn nên mới cảm thấy day dứt mãi khôn nguôi. Có những người ngoại tình bằng tình yêu thật sự. Họ chấp nhận lén lút ở bên nhau để xoa dịu những ngày tháng đớn đau trước đó.

Là kẻ thù ở kiếp trước

Cả hai là kẻ thù, kiếp này tìm lại để tiếp tục nghiệt duyên - Ảnh minh họa: Internet

Có thể ở kiếp trước, họ là kẻ thù, luôn tìm cách hãm hại nhau trong cuộc sống thường ngày. Kiếp này họ tìm đến nhau để tiếp tục mối nghiệt duyên đó. Bởi vậy có những cuộc ngoại tình, nhân tình luôn tìm cách phá hoại gia đình của đối phương hoặc tìm đến nhau chỉ vì tiền và danh vọng. Tuy nhiên, ở kiếp này, họ sẽ yêu nhau một cách cuồng nhiệt, bất chấp cả việc bỏ vợ con, các mối quan hệ khác để đến với nhau. Nhưng rồi việc ngoại tình sẽ gây ra nhiều rắc rối, hậu quả vô cùng ê chề.

Kiếp trước là đồng lõa, cùng nhau gây tội lỗi

Những người ngoại tình với nhau đều tâm đầu ý hợp, thấu hiểu nhau từng chút một. Có thể kiếp trước họ là đồng đội, kề vai sát cánh cùng nhau đương đầu với khó khăn trong cuộc sống. Hoặc kiếp trước, họ cùng nhau gây ra nhiều lỗi lầm và bị trừng trị. Vì không tu tâm tích đức nên kiếp này mới gặp nhau trong tình cảnh éo le, là người tình trong bóng tối chứ không được danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Thậm chí ở kiếp này, họ sẽ còn gây ra nhiều tội lỗi gây đau thương cho nhiều người xung quanh chỉ vì tội ngoại tình của mình.