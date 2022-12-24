Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần

Tâm sự gia đình 24/12/2022 22:05

“Anh đánh giá mình quá cao rồi, tôi giờ đã đứng ở tầng lớp cao hơn anh mấy bậc, một người vừa thấp hèn vừa tham lam như anh còn xứng với tôi à?”.

Tôi từng yêu một người nhiều đến mức đánh mất cả lý trí. Tôi yêu một cách cuồng nhiệt, đắm say như thể chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng tôi. Tôi vì người yêu mà đi làm thêm, gom góp tiền bạc để thỏa mãn những sở thích của anh ta.

Tôi làm được đồng nào là tiết kiệm đồng đó, nhưng người yêu thiếu thứ gì tôi cũng chẳng tiếc tiền mua. Ra trường tôi đi làm trước còn anh ta thì cứ đổi chỗ làm liên tục, thất nghiệp cả năm dài. Thời gian đó, tôi chẳng ngại đưa anh ta tiền chi tiêu.

Vậy mà tôi lại bị người yêu “đá” một cách đau đớn, vì anh ta đã tìm được một “mối” tiểu thư nhà giàu. Anh ta ra đi vẫn nói những lời cao thượng, kiểu như: “Anh làm khổ em nhiều rồi, em tìm người có thể lo cho em đủ đầy đi!”. Tôi khi ấy vẫn như kẻ mù, đòi chết đòi sống vì tình, còn người yêu cũ thì đã tung tăng đi du lịch nước ngoài với tình mới.

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết người cũ ngoại tình, khôn khéo “đá” mình, tôi tỉnh hẳn ra. Tôi tìm tới cái chết thì anh ta vẫn vui vẻ sống tốt. Trong khi thấy tôi như thế cha mẹ tôi như già đi mấy tuổi. Lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, tóc của ba tôi bạc tới mức tôi không nhận ra. Sau khi “sống” lại, tôi mới thấy mình khờ dại vì một kẻ đốn mạt.

Tôi mạnh mẽ và kiên cường sau cú sốc tình đó. Tôi dồn hết tâm sức cho công việc và gia đình. Sau 7 năm nỗ lực, tôi giờ đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Tôi yêu quý và chăm sóc mình, dành tiền để đi du lịch cùng gia đình, tận hưởng cuộc sống với bạn bè.

Dù đã 30 tuổi nhưng tôi vẫn không có ý định lấy chồng. Đàn ông theo đuổi tôi không ít, chỉ là lòng tôi đã không còn hồ hởi với đàn ông. Sau lần bị phản bội đau đớn kia, tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Tôi cũng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại người yêu cũ tệ bạc.

Chẳng thể ngờ được, tôi lại vô tình gặp lại anh ta trong đám cưới của một người bạn chung thời đại học. Anh ta to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc gợi cảm, xài đồ hiệu, đi xe sang. Còn anh ta vẫn làm nhân viên quèn, đương nhiên nuối tiếc đến thèm khát có lại tôi. Chẳng sai, vừa vào bàn tiệc anh ta đã tìm cách nói chuyện với tôi. Dù có chán ghét hận thù anh ta nhưng tôi vẫn đáp lại cho có.

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu mọi người vỗ tay rần rần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta không ngại ngần hỏi chuyện lập gia đình của tôi. Tôi thẳng thắn nói không còn tin vào đàn ông nữa. Rồi anh ta xung phong lên hát góp vui cho đám cưới, còn mời tôi đi lên cùng.

Bạn bè của tôi thấy thế thì hùa theo hứng thú. Khi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng:

“Anh đánh giá mình quá cao rồi, tôi giờ đã đứng ở tầng lớp cao hơn anh mấy bậc, một người vừa thấp hèn vừa tham lam như anh còn xứng với tôi à?”.

Anh chàng người yêu cũ hèn hạ của tôi nghe thế thì cứng hết người. Còn cả hội trường cưới vỗ tay rần rần. Sau đó tôi nghe bạn học kể rằng anh ta qua lại với cô tiểu thư nhà giàu kia nhưng bị gia đình cô ta sỉ vả tới mức khinh bỉ. Anh ta bị bỏ rơi chẳng khác gì từng làm với tôi. Âu cũng là chuyện nhân quả ở đời, tổn thương một người thì sẽ bị người khác tổn thương lại.

Bởi thế mới nói, phụ nữ vẫn tỏa sáng hạnh phúc mà không cần gì đến đàn ông. Bạn có thể bị đàn ông bỏ, đau khổ khốn đốn nhưng sau đó nhất định phải giữ lấy mình thật xinh đẹp, giữ công việc mà mình yêu thích. Bản thân, tiền và công việc mới là thứ khiến phụ nữ ngày một tỏa sáng rực rỡ.

Thấy lọ dung dịch lạ lùng trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ lùng trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Qua chuyện này thì em vẫn cảnh giác với ông chồng thật thà của mình. Nhưng đồng thời, em cũng chú ý chăm sóc bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ tâm sự tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính