Đàn ông thường cho rằng đàn bà phải khôn ngoan, phải như thế này, như thế kia để giữ chồng. Không ai nghĩ đàn ông cũng cần phải làm gì đó để giữ chặt người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình.

Hôn nhân là chuyện của hai người, không phải chỉ là trách nhiệm riêng của đàn bà. Từ xưa đến nay, nhiều người cứ nghĩ chỉ có đàn bà giữ chồng, việc gìn giữ hạnh phúc gia đình là của phụ nữ. Điều đó khiến các đấng mày râu vô tình ỷ lại vào tình cảm của người vợ khiến nhiều cuộc bi kịch hôn nhân xảy ra từ việc chán chồng.

Phụ nữ lạ lắm! Họ có thể chịu được nghèo khó, ăn không ngon, mặc không đẹp nhưng không bao giờ chịu được người chồng vô tâm. Bởi lẽ nhu cầu chia sẻ của người phụ nữ rất cao. Họ luôn muốn bày tỏ những nỗi niềm trong lòng mình để chồng có thể an ủi, động viên, nhưng không người đàn ông nào làm được những điều đó. Có những người ra đường vui vẻ, cởi mở, luôn sẵn sàng là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người nhưng khi về nhà lại im lặng, cạy miệng cũng chẳng nói được câu ngọt ngào.

Vì vậy, đàn ông đừng dựa dẫm vào tình cảm của vợ nữa. Nếu không, khi đủ mạnh mẽ và trưởng thành thì cô ấy sẽ kiên quyết rời đi không chút nhân nhượng. Đàn bà vốn là loài động vật rất yếu mềm, họ không thể chịu đựng được sự phản bội và vô tâm.

Khi xảy ra mâu thuẫn, điều đàn bà cần là tranh luận để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề, nhưng đổi lại đàn ông chỉ im lặng hoặc bỏ đi chỗ khác. Đó không phải là sự nhường nhịn mà chính là sự vô tâm. Đôi khi đàn ông không thể biết tại sao mình lại vô tâm? Thậm chí bạn còn không biết những hành động tưởng chừng vô hại của mình lại có thể gây ra tổn thương cho vợ.

Thay vì cùng cô ấy đối mặt giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, đàn ông lại im lặng, hoặc gạt phăng đi. Các ông chồng có từng nghĩ tại sao ngày nay lại có nhiều hội chứng “đàn bà chán chồng” không? Là vì tồn tại những ông chồng vô tâm, ích kỷ, chỉ muốn sống cuộc đời của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Đàn ông đừng vô tâm nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn sống quá bản năng, hay bày bừa, vứt quần áo lung tung, không dọn dẹp nhà cửa phụ giúp vợ. Họ lười biếng đến mức luôn muốn người khác cung phụng, chỉ thích nằm ườn xem phim, đọc báo, chơi game những khi rảnh rỗi. Họ hay đổ hết việc nhà lên đầu vợ, ăn xong lại bày bừa chén đĩa lung tung rồi vắt chéo chân ngồi hưởng thụ những bộ phim hay. Họ không bao giờ nói được những lời ngọt ngào để khen vợ khi cô ấy làm tốt.

Thậm chí bạn còn mang khả năng kiếm tiền của mình ra để chì chiết, để làm lá chắn cho mình khi chẳng may vợ đụng chạm đến lòng tự trọng. Đàn ông là vậy đó, bản lĩnh cao ngút trời, lòng tự trọng chạm đến tận mây xanh và luôn tìm cách chà đạp, hạ thấp người phụ nữ của mình.

Đàn ông vốn có rất nhiều mối quan hệ cần được quan tâm và nhẫn tâm quên đi người cần được chăm sóc, chiều chuộng chính là người vợ tần tảo của mình. Bạn nên nhớ vợ là khoản đầu tư không rủi ro mà còn sinh lời lớn. Họ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho bạn. Những khi trái gió trở trời, họ cũng sẵn sàng nhường cho bạn chiếc chăn ấm nhất. Họ chăm sóc con cái giúp bạn, luôn làm những điều tốt nhất cốt để giữ thể diện cho bạn.

Vì vậy, đừng vô tâm nữa, đàn ông nên bắt đầu học cách giữ vợ là vừa. Hãy ôm vợ khi cô ấy yếu lòng, và dành cho vợ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bởi bạn chẳng thể lường trước được những biến cố sẽ bất ngờ ập đến gia đình mình đâu. Vì vậy, hãy yêu thương khi còn có thể.