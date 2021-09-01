Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng một người phụ nữ lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Tâm sự gia đình 01/09/2021 04:12

Là mẹ đơn thân nuôi con một mình, khi bị người khác đòi xin tóc của con trai mình đi xét nghiệm ADN, tôi đã sốc và hoang mang vô cùng.

Tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi con đã 7 năm nay. Tôi ở ngoại ô, còn gia đình anh trai thì sống trong thành phố. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi thường dẫn con đến chơi nhà anh trai. Vợ chồng anh xem con trai tôi như con ruột, rất yêu quý thằng bé.

Lần đó là dịp sinh nhật của chị dâu, anh trai tôi gọi bảo tôi đưa con đến ăn tiệc cùng anh chị. Nhân dịp con đang nghỉ ngơi sau khi thi học kì xong, tôi dẫn thằng bé đến nhà anh trai ăn tiệc. Tiệc sinh nhật của chị dâu chỉ là cái cớ để bạn bè, người thân tụ họp. Vợ chồng anh trai mời rất nhiều bạn bè tới, một bữa tiệc rất đông vui.

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng một người phụ nữ lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang - Ảnh 1
Tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi con đã 7 năm nay - Ảnh minh họa: Internet 

Đến khi tiệc tàn, mọi người dần ra về thì tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp vẫn đang ngồi nói chuyện với con trai tôi. Tôi để ý thấy suốt bữa tiệc, người này cứ thường nhìn con trai tôi rồi nhìn tôi như có gì muốn nói.

Đến khi tôi và con trai chuẩn bị ra về thì cô ấy bỗng đi tới đưa ra một đề nghị khiến tôi điếng người:

“Con trai chị rất giống với chồng sắp cưới của em. Em biết là không phải phép nhưng mà chị có thể cho em xin vài sợi tóc của thằng bé để xét nghiệm ADN với anh ấy được không?”.

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng một người phụ nữ lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang - Ảnh 2

"Em biết là không phải phép nhưng mà chị có thể cho em xin vài sợi tóc của thằng bé để xét nghiệm ADN với anh ấy được không?” -  Ảnh minh họa: Internet

Tôi quá bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh nói rằng chắc chỉ là người giống người, tôi từ chối lời đề nghị của cô ấy.

Tôi cứ nghĩ chuyện hôm đó qua đi rồi, ai dè khoảng mấy ngày sau cô ấy đến nhà tôi còn đi cùng một người đàn ông quen thuộc. Tôi lặng người nhìn anh ấy đứng trước mắt mình mà không nói nổi nên lời.

7 năm trước tôi đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý, cũng không muốn có gia đình nên quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi chọn một người đàn ông có bề ngoài khá, có tố chất thông minh để kiếm một đứa con. Khi tôi gặp được anh thì anh đang là sinh viên đại học. Tôi đưa ra đề nghị với anh ấy, cả hai thực hiện trao đổi. Tôi chỉ cần một đứa con, còn anh ấy cần tiền. Sau đó chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa, quên đi chuyện này.

Suốt 7 năm qua, tôi cứ nghĩ sẽ không ai biết bố của con trai tôi là ai. Lại không ngờ, vì một lần đi ăn tiệc nhà anh trai, mọi chuyện lại vỡ lỡ, có phải là vì trái đất này tròn quá không?

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng một người phụ nữ lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang - Ảnh 3
Lại không ngờ, vì một lần đi ăn tiệc nhà anh trai, mọi chuyện lại vỡ lỡ, có phải là vì trái đất này tròn quá không? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngại ngùng khi xuất hiện trước mặt anh lúc này, ảnh hưởng đến anh và vợ sắp cưới. Họ đã chuẩn bị kết hôn thì chắc chắn đã có tình cảm sâu sắc với nhau. Giờ một đứa trẻ xuất hiện sẽ khiến cả hai bế tắc.

Vài ngày sau đó, anh liên lạc với tôi, nói rằng muốn chịu trách nhiệm với tôi và con. Tôi ngây người bất ngờ. Anh rõ ràng chỉ muốn con mình có bố, tôi lại lớn hơn anh 12 tuổi, chúng tôi cũng không yêu nhau, thì cớ gì phải lấy nhau?

Giờ tôi phải làm sao đây?

Lạ lùng khi thấy vợ cứ về nhà là đặt chậu hoa trên ban công xuống đất, 1 lần tôi làm giúp cô ấy thì điếng người phát hiện sự thật

Lạ lùng khi thấy vợ cứ về nhà là đặt chậu hoa trên ban công xuống đất, 1 lần tôi làm giúp cô ấy thì điếng người phát hiện sự thật

ôi phẫn nộ và đau lòng tột cùng. Khi tôi luôn hết lòng yêu thương vợ, miệt mài kiếm tiền để nuôi vợ con thì cô ấy chỉ biết cho bản thân mình.

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