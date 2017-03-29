Để có được một gia đình hạnh phúc vợ chồng nên có những thói quen này

Tâm sự gia đình 29/03/2017 10:40

Những thói quen dưới đây giúp các thành viên trong gia đình ngày càng gắn bó và yêu thương nhau.

Để có được một gia đình hạnh phúc vợ chồng nên có những thói quen này - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa - Internet

Thực hiện được các thói quen dưới đây, bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười:

1. Biểu lộ tình cảm bằng lời nói và cử chỉ

Ở trong một gia đình hạnh phúc, các thành viên không nên ngần ngại nói lời yêu thương và có cử chỉ thân mật với nhau. Dù có bận rộn thế nào nhưng trước lúc đi làm người vợ cũng dành thời gian âu yếm và hôn lên má chồng. Người mẹ cũng không thể quên lời chúc một ngày học tập tốt với con cái của mình. Những lời nói và cử chỉ bình dị này sẽ gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau.

Một gia đình hạnh phúc là khi tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương xung quanh.

2. Lắng nghe và chia sẻ

Dù xảy ra bất cứ điều gì trong cuộc sống, vợ chồng và con cái cũng nên tâm sự với nhau. Thói quen này giúp các thành viên gắn bó và hiểu nhau nhiều hơn. Dù chuyện vui hay buồn khi chia sẻ với gia đình, các thành viên cũng đều nhận được sự đồng cảm, sẻ chia.

Nếu gặp phải khó khăn cả nhà sẽ cùng nhau lên kế hoạch giải quyết. Nếu là điều hay, cả nhà cùng nhau san sẻ, tươi cười.

Biết lắng nghe và chia sẻ trong gia đình thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến nhau.

3. Tụ tập vui chơi

Để có được một gia đình hạnh phúc vợ chồng nên có những thói quen này - Ảnh 2
Cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau - Ảnh minh họa - Internet

Đây là thói quen tuyệt vời giúp cả gia đình xả “xì trét”,  vào cuối tuần cả nhà có thể “hẹn hò” đi chơi sở thú, đi xem phim cùng nhau. Thời gian vui vẻ, cười đùa bên gia đình là một điều rất vô giá, gia đình hạnh phúc sẽ luôn biết trân trọng điều này.

Thói quen tụ tập vui chơi tạo cho các thành viên cảm giác luôn được yêu thương và xây dựng động lực để bắt đầu một tuần làm việc mới.

4. Cùng nhau học hỏi nhiều điều

Có rất nhiều điều mới mẻ chúng ta cần học hỏi. Học cùng với gia đình sẽ giúp mọi người có nhiều cơ hội để gắn bó và chia sẻ với nhau hơn.

Cả gia đình có thể cùng nhau tham gia vào lớp học nấu ăn, học nhảy hoặc học bơi... Việc học hỏi cùng nhau giúp các thành viên cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị và mới mẻ.

5. Dành những lời khen cho nhau

Cảm giác được người khác ghi nhận là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên một gia đình hạnh phúc.

Ai cũng muốn mình được trân trọng và đánh giá cao, vì thế các thành viên trong gia đình nên có những lời khen để tạo niềm vui, động lực cho nhau. Lời khen chân thành trong cuộc sống gia đình giúp mọi người luôn có được tinh thần thoải mái, lạc quan.

6. Tự tạo truyền thống cho gia đình mình

Việc tạo nên truyền thống cho gia đình sẽ giúp các thành viên lưu lại những kỉ niệm đẹp ở bên nhau.

Chẳng hạn vào thứ bảy hàng tuần, cả nhà sẽ về nhà bà ngoại chơi, vào ngày chủ nhật, mọi người đều ở nhà cùng vào bếp nấu những món ăn yêu thích.

Một trong những truyền thống tốt nhất của các gia đình hạnh phúc đó là cùng nhau đón những ngày lễ như: Tết cổ truyền, Trung thu, 28/3...

7. Tạo không gian riêng cho vợ chồng

Để có được một gia đình hạnh phúc vợ chồng nên có những thói quen này - Ảnh 3
Vợ chồng nên có những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau - Ảnh minh họa - Internet

Hàng ngày, vì bận rộn với công việc ở cơ quan, chuyện con cái mà nhiều vợ chồng không có thời gian để dành riêng cho nhau. Để luôn giữ ấm cho tình yêu cả hai nên sắp xếp cho nhau những buổi “hẹn hò” thân mật mà không bị con cái làm phiền. Thỉnh thoảng, nên gửi con cho ông bà trông nom để vợ chồng có thể đi du lịch lãng mạn cùng nhau.

8. Gắn bó với bữa cơm gia đình

Vì đặc thù công việc nên các thành viên không thể quây quần bên mâm cơm gia đình mỗi ngày. Nếu có thể, mỗi người nên dành thời gian ăn bữa tối cùng trò chuyện với nhau.

Bữa cơm gia đình ấm cúng góp phần xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Một khi các thành viên ý thức được điều này, sau một ngày mệt mỏi họ sẽ nhanh chóng trở về bên gia đình.

Chẳng có một gia đình hạnh phúc nào lại thiếu vắng những bữa cơm sum họp. 

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Từ khóa:   tình cảm vợ chồng Chia Sẻ thói quen của một gia đình hạnh phúc

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