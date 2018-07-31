Đàn ông à, muốn biết ai thật tâm với mình thì hãy thử một lần tay trắng

Tâm sự gia đình 31/07/2018 13:44

Tôi bảo anh đừng bao giờ tin vào những lời nói đầu môi đó. Có khó gì khi rót vào tai vài lời mật ngọt mà được anh chu cấp tiền bạc, xe cộ? Anh hãy thử tay trắng một lần mới nhận ra ai là người thương mình thật lòng.

Có bao giờ những người đàn ông tự hỏi: “Điều mình thực sự cần trong cuộc đời này là gì?”. Phải chăng là có địa vị, có thật nhiều tiền và đàn bà vây xung quanh? Xã hội hiện đại, đàn ông giàu sang không thiếu và họ chứng bỏ bản lĩnh phái mạnh của mình bằng cách có nhiều đàn bà.

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Đàn ông càng nhiều tiền thì càng có nhiều đàn bà vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhiều tiền, nhiều của là người khó có được chân tình nhất. Bởi đàn bà đến với họ chẳng qua là vì chiếc ví dày cộm. Là những món quà đắt tiền, là những lần được dắt đi ăn uống ở những nơi sang trọng. Đàn ông đừng bao giờ tin cái ôm rất chặt, những lời nói hoa mỹ như rót mật vào tai của những người đàn bà ngoài kia. Bởi khi anh không có tiền, tất cả những thứ đó đều không còn.

Anh trai tôi thuộc dạng đào hoa. Anh giàu lại rất đẹp trai, ga lăng. Hồi chưa vợ, anh thay người yêu như thay áo. Bạn gái anh cũng toàn xinh đẹp, chân dài cả. Mẹ tôi khuyên anh tìm một cô gái tốt để yêu rồi cưới làm vợ. Mẹ bảo, những cô gái anh quen chỉ thích hợp để chơi bời còn để làm mẹ, làm vợ thì không được.

Rồi theo ý mẹ, anh cũng tìm được một cô gái hiền lành, đẹp người đẹp nết về làm vợ. Mẹ tôi rất hài lòng. Nhà người ta hay có chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu nhưng nhà tôi thì tuyệt nhiên không có. Sau ba năm, chị dâu sinh cho nhà tôi một thằng cu kháu khỉnh. Khỏi phải nói, gia đình tôi vui mừng như thế nào.

Đàn ông à, muốn biết ai thật tâm với mình thì hãy thử một lần tay trắng - Ảnh 2
Đàn ông giàu có thì rất khó có được chân tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có tật lăng nhăng thì mãi chẳng thay đổi được. Anh tôi tu tâm dưỡng tính được ba năm thì lại quen đường cũ. Anh giỏi làm ăn, giao thiệp nhiều, ra đường lại nhiều chân dài, gái đẹp vây quanh. Họ biết anh tôi có tiền, lúc nào cũng õng ẹo mời gọi. Không chịu nổi cám dỗ, anh tôi đã ngoại tình.

Tôi biết, hết lời can ngăn anh. Những việc anh làm nếu chị dâu tôi biết được thì sẽ sao? Anh đang có một gia đình hạnh phúc. Chị dâu lại chu toàn mọi thứ, giỏi giang vun vén. Anh kể đang cặp với một em sinh viên. Em này có vẻ ngây thơ rất khác những người đàn bà anh từng quen. Cô ta còn nói yêu anh và nguyện ở bên mà không cần danh phận.

Tôi bảo anh đừng bao giờ tin vào những lời nói đầu môi đó. Có khó gì khi rót vào tai vài lời mật ngọt mà được anh chu cấp tiền bạc, xe cộ? Anh hãy thử tay trắng một lần mới nhận ra ai là người thương mình thật lòng. Đàn ông muốn thử lòng người thì phải đợi đến lúc mình chẳng còn gì trong tay. Anh tôi ra chiều suy nghĩ.

Vài tháng sau, anh rủ tôi đi nhậu. Anh bảo, chút nữa anh đã đánh mất gia đình của mình vào những thứ phù phiếm. Nghe lời tôi, anh giả vờ mình gặp vấn đề trong làm ăn. Anh để xe hơi ở nhà, đi chiếc xe máy cũ. Ban đầu, nhân tình anh cũng an ủi vài câu. Sau dần không thấy anh dắt đi mua sắm, chu cấp tiền bạc cô ta dần lơ anh. Rồi nhắn tin chia tay, bảo rằng không thể tiếp tục với một người đàn ông không thể lo nổi cho người yêu.

Đàn ông à, muốn biết ai thật tâm với mình thì hãy thử một lần tay trắng - Ảnh 3
Đàn ông à, đừng vì những cuộc chơi mà đánh mất giá trị cốt lõi của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi tay trắng mới nhận ra nhiều điều. Bạn bè chiến hữu hồi trước gọi nhau như anh em dần xa anh. Ngày trước, họ từng nói rằng chỉ cần anh trục trặc, gọi một cuộc điện thoại là họ tới. Mà khi anh bảo sắp phá sản họ liền lấy cớ để thoái thác. Anh nhận ra rằng, tất cả những cuộc chơi, những xác thịt ngoài kia thật phù phiếm. 

Đàn ông à, đừng vì những cuộc chơi mà đánh mất giá trị cốt lõi của cuộc đời mình. Tiền bạc, vật chất chỉ là những thứ ngoài thân. Chỉ có gia đình mới là điều còn lại sau tất cả sang hèn. Tìm được một người đàn bà đồng hành cùng mình bất chấp sang hèn hay khổ cực, đó mới chính là chân tình thực sự.

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Đàn ông khi tay trắng mới thấm thía ai là bạn, ai là thù. Bạn bè chiến hữu ngày xưa coi như anh em quay lưng hết. Những cô gái ngày trước tôi cung phụng không biết bao nhiêu tiền thì quay lưng, trở mặt.

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