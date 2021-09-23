Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình

Tâm sự gia đình 23/09/2021 04:05

Hôm trước, tôi qua trường thăm con riêng của chồng nhưng không nói với chồng. Tôi dẫn con bé đi ăn kem thì được nghe kể một chuyện làm tôi chết lặng.

Chồng tôi từng có một đời vợ. Anh quen biết tôi sau khi đã hoàn toàn chấm dứt với vợ cũ. Anh và vợ cũ sau khi ly hôn thì có một con nhỏ 4 tuổi. Khi gặp tôi, anh rất đau buồn vì chuyện hôn nhân đổ vỡ. Nhờ có tôi động viên, anh từng chút phục hồi, sống vui vẻ hơn.

Bố mẹ tôi ban đầu không chấp nhận tôi lấy đàn ông từng ly hôn. Mẹ tôi nói đàn ông từng ly hôn thì sẽ không thể dứt khỏi con cái, mà con cái thì thường bám theo mẹ. Nói cách khác, mẹ tôi sợ chồng sẽ day dưa với vợ cũ. Nhưng lúc đó tôi vì yêu mà chẳng cần biết gì khác. Tôi chỉ tin vào những điều tốt đẹp tôi và anh sẽ có với nhau khi về chung một nhà.

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình - Ảnh 1
Đến đêm tân hôn, con riêng của chồng cũng đòi ngủ cùng chúng tôi - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đành chấp nhận để tôi lấy anh. Ngày cưới, chồng tôi bế con gái tham gia cùng. Chồng tôi không một phút rời nó, thể hiện tình yêu hết lòng. Nói không chạnh lòng là tôi đang lừa dối mình.

Đến đêm tân hôn, con riêng của chồng cũng đòi ngủ cùng chúng tôi. Nó khóc lóc nhất định không chịu rời khỏi bố. Cả đêm hôm đó, tôi nhìn chồng ôm con gái ngủ thiếp đi, còn mình thì thức trắng đêm.

Con riêng của chồng tôi ở cùng vợ cũ nhưng cứ cách vài tuần thì tôi sẽ đi cùng anh sang thăm. Dù tôi nhiều lần nhắc bản thân phải bao dung nhưng vẫn âm ỉ ghen tuông khi thấy chồng cưng nựng con gái.

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình - Ảnh 2
 Tôi dẫn con bé đi ăn kem thì được nghe kể một chuyện làm tôi chết lặng - Ảnh minh họa: Internet 

Hôm trước, tôi qua trường thăm con riêng của chồng nhưng không nói với chồng. Tôi dẫn con bé đi ăn kem thì được nghe kể một chuyện làm tôi chết lặng. Nó nói bố và mẹ thường xuyên gặp nhau, còn hôn nhau. Thậm chí là chồng tôi còn ngủ lại nhà vợ cũ. Tôi càng nghe càng thấy lòng tan nát.

Tôi quá ngây thơ tin tưởng chồng và vợ cũ không còn dây dưa với nhau. Chẳng ngờ họ lén lút sau lưng tôi tình cảm, thậm chí là ngủ cùng nhau. Nếu không có lần đi chơi riêng với con riêng của chồng cũ, tôi sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình - Ảnh 3
Tôi quá ngây thơ tin tưởng chồng và vợ cũ không còn dây dưa với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ mới lấy chồng 4 tháng, chẳng lẽ lại ly hôn? Tôi cứ ráng nhịn tiếp tục hay là buông tay đây?

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Từ khóa:   chồng và vợ cũ đàn ông ly hôn chuyện hôn nhân

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