Đàn bà lấy nhầm chồng thì lấy lại, giống như mua nhầm một món đồ thì mang đổi

Tâm sự gia đình 24/03/2020 11:15

Đừng sợ hãi khi lấy nhầm chồng, hãy xem việc này giống như mua nhầm một món đồ ở ngoài chợ, không thích thì có thể đem đổi.

Khi còn độc thân, ai cũng mong sau này sẽ lấy được một tấm chồng tốt. Nhưng phụ nữ lấy chồng giỏi giang không bằng may mắn. Đâu ai ngờ rằng một ngày bản thân lại lấy nhầm chồng để rồi cả phần đời còn lại chìm trong khổ đau, ám ảnh. 

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Phụ nữ lấy nhầm chồng đừng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện bản thân lấy không đúng người, có người sẽ tìm cách buông bỏ, có người sẽ cam chịu chấp nhận. Nếu không may lấy nhầm chồng, trước tiên phụ nữ phải chuẩn bị tâm lý để có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Sau đó hãy thật bình tĩnh, đừng vội chán nản, mệt mỏi. Việc lấy nhầm chồng vốn chẳng có gì quá to tát, cũng chẳng phải đáng xấu hổ hay sợ bị chê cười.

Vì may mắn của bạn chưa đủ nên mới mang số phận như vậy mà thôi. Thế nên hãy suy nghĩ đơn giản như thế này, nếu lấy nhầm người thì lấy lại. Giống như một món đồ mua ngoài chợ, mua nhầm rồi, hoặc không thích nữa thì có thể mang đổi trả.

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Muốn hạnh phúc hãy biết buông bỏ những thứ làm mình đau - Ảnh minh họa: Internet

Với món đồ mang trả, bạn sẽ mất đi một chút giá trị hoặc phải bù lỗ để đổi món đồ mới. Với đàn ông, bạn phải dùng cả thanh xuân và sự tổn thương để đổi. Tuy nhiên điều này hoàn toàn xứng đáng khi chẳng may sống với gã chồng vô tâm, tệ bạc.

Người phụ nữ hiện đại đừng sợ việc lấy nhầm chồng hoặc mang tiếng đàn bà một đời chồng. Nếu hôn nhân không hạnh phúc, bạn có quyền rời đi, có quyền tự giải thoát cho mình. Đừng nhìn sắc mặt của thiên hạ mà khiến bản thân mệt mỏi không yên.

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Phụ nữ sẽ sống hạnh phúc khi có tiền trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi có tiền cần rất nhiều phụ nữ, còn phụ nữ khi có tiền chẳng cần đến bất cứ người đàn ông nào. Phụ nữ nên nhớ kỹ điều này, khi có tiền trong túi bạn sẽ tự động mỉm cười. Còn khi có đàn ông bên cạnh, có thể vui nhất thời nhưng nỗi đau lại kéo dài mãi.

Chẳng ai dám chắc hôn nhân đều toàn nụ cười, chẳng ai dám chắc phụ nữ lấy chồng nhất định sẽ hạnh phúc. Sướng hay khổ đều tự mình cảm nhận. Cuộc đời phụ nữ có một việc cần phải làm đó là đừng làm khổ mình.

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Đừng đánh đổi thanh xuân để ở bên người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Thanh xuân ngắn ngủi, hà cớ gì phải chấp nhận đánh đổi vì một kẻ không ra gì. Hãy mang đổi trả món đồ mình không thích để trong lòng không còn vướng bận nữa. Nếu không thể ở bên người đó, đừng làm khó chính mình. Đôi khi buông tay cũng là một dạng của hạnh phúc. Buông tay để giúp bản thân thoát khỏi những mệt mỏi và nhận được bình yên trong quãng đời còn lại.

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