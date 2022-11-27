Đàn bà dại nhất khi chọn ngoại tình để trả thù chồng, nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội

Tâm sự gia đình 27/11/2022 11:34

Rồi chị ngoại tình với người chị cho là quan tâm chị nhất. Hai người dắt nhau vào nhà nghỉ. Những lúc quấn lấy anh ta, chị lại đau đớn nghĩ đến chồng. Chị không hề yêu thương gì người đàn ông kia, tất cả mọi việc chị làm là để trả thù chồng. Cho anh ta nếm trải cảm giác bị phản bội là thế nào.

Khi bị chồng phản bội, nỗi đau của người vợ chẳng có từ nào để diễn tả nỗi. Đâu phải người đàn bà nào cũng chọn dứt áo ra đi, nhiều người vì quá đau đớn đã trở nên căm ghét và thù hận chồng. Họ muốn chồng phải nếm trải những nỗi đau mà mình đã chịu đựng và đã chọn ngã vào lòng một người đàn ông khác. Thế nhưng, họ đâu biết rằng khi trở thành người đàn bà ngoại tình, nỗi đau của họ sẽ nhân lên gấp bội.

Đàn bà dại nhất khi chọn ngoại tình để trả thù chồng, nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong mắt mọi người chị là người đàn bà đáng được ngưỡng mộ. Chị xinh đẹp, giỏi giang, lại rất đảm đang nội trợ. Ai cũng bảo có được chị làm vợ là phúc phần của chồng chị. Chị sinh con, càng ngày càng đẹp mặn mà, đàn ông nào cũng ngây ngất. Những tưởng chồng chị sẽ nâng niu chị như một báu vật. Nhưng không, anh ta đi ngoại tình.

Chị tình cờ biết được khi đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn, những hình ảnh nóng bỏng trong điện thoại một lần anh ta sơ hở bỏ quên. Chị trước kia vốn rất tin tưởng chồng vì chưa bao giờ anh để chị phải buồn vì bất cứ chuyện gì. Anh quan tâm vợ, thương con, ân cần tử tế trong mọi việc. Ấy vậy mà, đùng một cái chị phát hiện ra sự thật phũ phàng về chồng. Chị quặn lên từng cơn đau đớn. Giá mà anh ta trước kia đừng tỏ vẻ tử tế với vợ con thì giờ chị không đau đến như thế.

Gần mười năm làm vợ anh, sinh cho anh hai đứa con chị tận tụy, hi sinh hết mình vì cái gia đình này. Vì anh, chị đã từ bỏ bao thú vui để vun vén mọi thứ cho chồng con. Vậy mà tại sao tất cả những điều đó anh không hề thấy ở chị? Lại nhẫn tâm đâm lén chị sau lưng một nhát đau đến vậy? Bây giờ chị như đứng ở ngã ba đường, không biết phải rẽ theo hướng nào nữa. Giả vờ câm lặng như chưa có việc gì xảy ra để giữ cái vỏ bọc yên ấm cho gia đình? Hay làm ầm lên rồi gia đình đổ vỡ. Bao nhiêu công sức, bao cố gắng của chị chẳng lẽ giờ tan tành chỉ vì chồng ngoại tình hay sao?

Quá nửa đêm hôm đó, chồng chị mới về. Anh ta về còn quàng tay ôm vợ, hôn lên má vợ và nói những câu âu yếm. Nếu trước đây một ngày, hẳn chị sẽ hạnh phúc lâng lâng vì những cử chỉ ấy thế nhưng bây giờ chị ghê tởm chồng. Anh giả tạo và dối trá. Có nhân tình ở ngoài còn về nhà giả vờ thương yêu vợ con. Chị ứa nước mắt, anh tưởng chị ngu si đến mức làm con mèo ngoan ngoãn đợi chồng ở nhà về ư? Không, chị không cam chịu làm một người đàn bà nhu nhược yếu đuối để chồng xỏ mũi. Chị phải cho anh ta thấy cái giá của việc phản bội chị đắt như thế nào.

Đàn bà dại nhất khi chọn ngoại tình để trả thù chồng, nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tháng sau đó, chị giả vờ như vẫn chưa biết sự thật về chồng. Vẫn mang một gương mặt vui vẻ, cười nói để diễn với chồng. Còn về phần mình, chị không giữ khép nép, giữ khoảng cách với những người đàn ông ve vãn, tán tỉnh chị nữa. Rồi chị ngoại tình với người chị cho là quan tâm chị nhất. Hai người dắt nhau vào nhà nghỉ. Những lúc quấn lấy anh ta, chị lại đau đớn nghĩ đến chồng. Chị không hề yêu thương gì người đàn ông kia, tất cả mọi việc chị làm là để trả thù chồng. Cho anh ta nếm trải cảm giác bị phản bội là thế nào.

Rồi chồng chị cũng phát hiện ra. Anh ta về tát như trời giáng vào mặt chị và gọi chị bằng tất cả những từ thô bỉ nhất. Mắt anh ta hằn lên những tia máu giận dữ. Chưa bao giờ, trong suốt mười năm chị thấy anh ta tức giận đến như thế. Chị biết lòng tự tôn của người chồng của anh ta đang bị xúc phạm. Chị thấy hả hê trước thái độ của chồng. Chị đưa tay, quệt ngang vết máu trên miệng mình sau những cái tát như trời giáng của chồng. Chị gào lên: “Anh thì khác gì tôi. Anh tưởng tôi không biết hay sao. Có cần chỉ tôi chỉ ra những địa chỉ anh và nhân tình vẫn hay dắt nhau đến vào mỗi tối thứ năm không? Có cần tôi đưa ra những hình ảnh trai trên gái dưới của anh với ả đó không?’’.

Anh sửng sốt nhìn chị. Gương mặt anh ta đang đỏ ngầu vì giận dữ chuyển sang tái mét. Chẳng biết làm gì, anh ta lái xe lao nhanh khỏi nhà. Còn mình chị ở lại, bây giờ chị mới thấy nỗi đau thấm vào từng tế bào cơ thể mình. Nỗi đau phản bội và bị phản bội nhấn chìm chị xuống. Chị tưởng mình sẽ sung sướng, sẽ hả hê khi chồng cũng nếm trải qua cảm giác của mình. Nhưng ngay sau khi điều đó xảy ra, chị biết đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Chị rời đi và để lại lá đơn ly hôn đã kí sẵn.

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Nhiều người đàn bà nói rằng tôi dại dột khi làm điều đó. Bởi suy cho cùng, người đau đớn, người tổn thương nhất vẫn là tôi. Đàn ông như chồng tôi, đã lăng nhăng hết người này đến người khác thì chẳng còn  trông mong gì.

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