Đàn bà à! Vận mệnh là do mình nắm giữ, đừng trông chờ ai vẽ hộ

Khi bắt đầu biết nhận thức, tôi cứ tưởng mọi thứ đã được số phận an bài. Người tốt sẽ được hạnh phúc, người xấu sẽ gánh chịu quả báo. Nhưng khi trải qua hết thảy những ngang trái trong đời, tôi mới chợt nhận ra rằng vận mệnh có thể thay đổi được, người tốt chưa chắc đã hạnh phúc và người xấu chưa hẳn đã gặp được nhân quả, báo ứng. Duyên do trời định nhưng vận mệnh là do chính mình nắm giữ.

Sống trong cuộc hôn nhân “có như không” này được một thời gian, tôi quyết định buông bỏ. Ngày anh trở về, tôi đưa đơn ly hôn và bế con về nhà mẹ sống. Không lâu sau đó, tôi dành dụm được ít tiền mua căn nhà nhỏ rồi đưa con ra sống riêng, tự lập kinh tế, không dựa vào ai. Tuy thời gian đầu có rất nhiều khó khăn, có phần hơi trống trải nhưng nhìn con lớn lên ngoan ngoãn, tôi biết những quyết định của mình là đúng.

Từ đó về sau, anh cũng biến mất, không một lời nhắn, không một cuộc gọi điện hỏi con khỏe không. Với tôi một người đàn ông có thể không cần vợ nhưng một khi đã chối bỏ đứa con của mình thì chỉ là đồ vứt đi, có bỏ cũng chẳng tiếc thương.

Sau những sóng gió, tôi mới biết vận mệnh của mình là do bản thân nắm giữ, muốn thay đổi thế nào tự mình có thể quyết định, không dựa vào bất kỳ ai. Khi tự thoát ra những mớ tơ rối ren do chính mình giăng ra, tôi mới thoát khỏi những cô đơn. Đừng than là sao mình khổ, sao mình cũng là phận đàn bà như bao người mà số phận lại hẩm hiu đến vậy. Cuộc sống của mình do mình định đoạt. Muốn tốt hay xấu đều do chúng ta vẽ nên, do chúng ta lựa chọn.

Có thứ hạnh phúc gọi là buông bỏ, buông bỏ những phiền muộn, những bực dọc lo toan. Hôn nhân như một cuộc chiến, ai cũng cố gắng đấu tranh để sinh tồn. Chỉ có lựa chọn sinh tồn mới tiếp tục duy trì sự sống của mình. Người bạn đời vốn dĩ giống như người cùng chúng ta chinh chiến, có thể bảo vệ nhưng cũng có thể âm thầm đâm mình một nhát dao chí mạng.

Bởi vậy, đừng đặt cược hết cả cuộc đời của mình cho bất kỳ ai. Nếu gặp người tốt, họ sẽ cho bạn một lối đi trải đầy hoa hồng. Còn gặp phải những người tệ bạc, họ sẽ dìm bạn xuống vũng lầy nhơ nhuốc, không thể nào ngoi lên được.

Đàn bà à! Đừng để ai vẽ hộ lên bức tranh cuộc đời của mình, và cũng đừng để ai phá nát bức tranh tuyệt mỹ mà mình cố gắng tạo dựng nên.