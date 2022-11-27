Con trai gửi cha ngoại tình: Người phụ nữ kia trẻ hơn mẹ, đẹp hơn mẹ, chẳng lẽ ba ngoại tình vì điều đó?

Tâm sự gia đình 27/11/2022 11:40

Ba mẹ cưới nhau đã hơn 20 năm. Mẹ sống vì gia đình chừng ấy năm vẫn chưa đủ để ba trân trọng hay sao? Nghĩ đến mẹ, con lại đau lòng. Hy sinh cả đời rốt cuộc chỉ nhận về sự phản bội.

Con đã từng xem ba là thần tượng của mình. Điều gì con không biết đều có thể mạnh dạn hỏi và tin rằng ba sẽ cho con câu trả lời tốt nhất. Con từng tự hào với bạn bè rằng mình có một người ba tuyệt vời, yêu thương vợ con hết mực. Vậy mà, chính bạn bè đã cười vào mặt con khi chúng nó tận mắt chứng kiến ba ôm người đàn bà khác trong quán cà phê. Mải ôm ấp nhân tình, có lẽ ba không hề biết có một đám học sinh phổ thông ngồi ăn kem cạnh đó và trong đó có con trai của mình.

Bạn con nhìn thấy ba trước chứ không phải con. Nhìn theo hướng bạn chỉ, con tối sầm mặt mũi khi ba đưa tay vuốt tóc, ôm eo người đàn bà kia tình tứ. Con trào nước mắt, nghe cổ họng nghẹn đắng. Tệ hại làm sao khi giây phút đó lại có đám bạn bè của con chứng kiến. Con vụt chạy khỏi quán còn nghe đám bạn nói sau lưng: “Ba nó ôm ai vậy?”, “chắc ba nó ngoại tình rồi…”.

Con trai gửi cha ngoại tình: Người phụ nữ kia trẻ hơn mẹ, đẹp hơn mẹ, chẳng lẽ ba ngoại tình vì điều đó? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết ba ngoại tình, con đã sống trong những ngày dằn vặt và khổ tâm vô cùng. Con tổn thương vì người cha hiền lành của mình hóa ra lại không tốt như mình tưởng. Những suy nghĩ của con về ba trước kia vỡ vụn. Con xấu hổ với bạn bè, cảm thấy nhục nhã khi chính đám bạn thân mình nhìn thấy ba ngoại tình. Con phân vân không biết có nên nói cho mẹ biết sự thật về ba. Chiều chiều mẹ vẫn nấu cơm ngon, vẫn hát vui vẻ trong căn bếp mà không biết rằng chồng phản bội. Con hiểu, nếu biết sự thật mẹ sẽ rất đau khổ nên con chần chừ.

Ba à, gia đình mình không phải rất yên ấm, rất hạnh phúc hay sao? Ba cần điều gì nữa mà phải đi ngoại tình? Nhà mình không giàu có, không có nhà cao cửa rộng nhưng lúc nào cũng hạnh phúc và bình yên. Mỗi ngày, chúng ta đều quây quần ăn cơm vui vẻ với nhau. Mỗi buổi tối đều ngồi hỏi han, tâm sự. Con từng rất tự hào về hạnh phúc mình có, hóa ra tất cả chỉ là giả dối sao ba?

Con trai gửi cha ngoại tình: Người phụ nữ kia trẻ hơn mẹ, đẹp hơn mẹ, chẳng lẽ ba ngoại tình vì điều đó? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ là một người phụ nữ hiền lành, đảm đang. Mẹ lúc nào cũng sống vì ba và vì con. Hàng ngày luôn nấu những bữa cơm ngon, luôn thu vén nhà cửa gọn gàng. Ba mẹ cưới nhau đã hơn 20 năm. Mẹ sống vì gia đình chừng ấy năm vẫn chưa đủ để ba trân trọng hay sao? Nghĩ đến mẹ, con lại đau lòng. Hy sinh cả đời rốt cuộc chỉ nhận về sự phản bội.

Con nghe người ta nói rằng, đàn ông ngoại tình đều là vì tình dục. Người phụ nữ kia trẻ hơn mẹ, đẹp hơn mẹ. Chẳng lẽ ba của con lại là người đàn ông tầm thường đến thế sao ba? Con có thể im lặng, giữ kín bí mật này để mẹ không đau lòng. Nhưng xin lỗi, con không bao giờ còn có thể tôn trọng ba như trước. Niềm tin và sự tôn trọng, một lần bị chà đạp sẽ không bao giờ có thể lấy lại được đâu ba à!

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