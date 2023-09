Có nên buông tay cho bạn trai quay lại với tình cũ?

Câu hỏi: Em và bạn trai đã quen nhau được hai năm. Trước khi yêu em, anh ấy từng có một mối tình rất sâu sắc đã kéo dài tới năm năm nhưng kết cục không có hậu. Lý do chính khiến hai người họ chia tay là bạn gái cũ của anh quyết định đi du học. Thời điểm quen em, anh đã chia tay bạn gái cũ nhưng sâu trong lòng, em biết anh vẫn còn tình cảm với cô ấy. Em chấp nhận điều đó và không bao giờ đòi hỏi anh phải rũ bỏ năm năm mối tình đầu ngay lập tức. Em hiểu đó là việc bất khả.

Chuyên gia trả lời:

Em thân mến,

Em có nhớ mối tình tay ba đầy đau đớn và cũng không ít ngọt ngào của Rich – Ilsa và Victor trong bộ phim kinh điển Casablanca? Em có nhớ giai điệu dịu dàng trầm buồn an ủi đó?

Nhân vật chính trong bộ phim là Rick Blain, một gã người Mỹ lưu vong, chủ của một quán bar hạng sang kiêm sòng bạc. Rich kiệm lời, khó gần, kiên định và luôn giữ quan điểm trung lập trong mọi vấn đề của đời sống. Mọi chuyện đảo lộn vào ngày Rich gặp lại Ilsa Lund, người yêu trong sáng, mong manh, ngây thơ ngày nào bước chân đến quán cùng chồng nàng: Victor Laszlo. Ilsa và Victor (một chỉ huy quân kháng chiến châu Âu) cần có hai tờ giấy thông hành để thoát thân sang Mỹ. Số phận thử thách Rich khi chính anh là người duy nhất có hai tờ giấy thông hành đó. Trong trái tim Rich lúc nào cũng có Paris, có Ilsa trong veo của thời con gái, của một quá khứ đẹp đã là. Trong đời sống của Ilsa vào cái ngày gặp lại Rich sau nhiều năm xa cách đã mang theo thêm một hiện tại. Hiện tại đang trải dài trước mắt, đang hiện hữu bởi Victor Laszlo - người chồng mà nàng đã trao gửi tất cả tình cảm chăn gối mặn nồng. Giữa tình yêu và lương tâm, Rich sẽ chọn thế nào? Giữa quá khứ và hiện tại, Ilsa sẽ ở lại với ai? Ai sẽ là người lên chuyến bay đó?

Sao em không thử bình tĩnh bắt đầu bằng một dự định nhỏ, hãy kiên tâm dịu dàng mở lại cuốn phim Casablanca và xem cùng người em yêu? Không ai có lỗi trong chuyện chia xa, dù trong quá khứ hay tương lai. Tình yêu đích thực có sức mạnh riêng của nó. Những tiếng thở dài của quá khứ có thể gợi nhắc chúng ta nhiều bồi hồi, va đập. Nhưng thời gian xa cách chưa chắc đã đủ mạnh để nối gần khoảng cách của hiện tại. Chỉ có trái tim, sự chân thành và trách nhiệm sẽ tự tìm đường cho một câu trả lời.

Cuộc đời ngoài phim ảnh mà chúng ta đang sống, thật ra cũng có những lát cắt đầy nghịch cảnh xao động chẳng kém gì phim ảnh. Ta có bình tĩnh, có kiên tâm, có buông bỏ để giữ lại cho chính đời sống thật này những khoảnh khắc đẹp, cao thượng (như chỉ xuất hiện trong phim ảnh) được không, đấy là một điều khó.

Em hãy tạm thời thả lỏng mọi điều và đừng gây thêm áp lực cho bản thân mình khi đang đi trong một cú shock. Việc cần làm, là can đảm yêu thương thêm chính bản thân mình. Nhẹ nhàng và bình tĩnh chia sẻ với người em yêu một buổi tối chân thành, thư giãn. Đó chính là cơ hội cho em quan tâm hỏi thăm về quá khứ của người yêu một cách tự nhiên (chân thành và tế nhị), để cảm nhận chắc chắn hơn về hiện tại. Chúng ta có quyền đỏi hỏi sự chân thành trong một mối quan hệ nghiêm túc, và chúng ta cũng sẽ không tiến được xa nếu tự hạ thấp mình.

Bản chất cuộc sống là luôn tiềm ẩn những điều mà chúng ta không ngờ tới. Yêu một người, đem lại hạnh phúc cho một người chính là để hiểu nhiều hơn về bản thân mình và đời sống. Đọc thư em, tôi tin em là một cô gái giàu tình thương yêu. Tôi tin em sẽ nhẹ nhàng đi qua thử thách này, em sẽ vẫn luôn rộng mở trái tim mình để sẵn sàng chào đón những khoảnh khắc hạnh phúc lại đến – như lời nhắn nhủ của lời hát còn đọng lại: “Em hãy nhớ lấy điều này, nụ hôn vẫn là nụ hôn, tiếng thở dài vẫn là tiếng thở dài, nhưng điều quan trọng nhất vẫn ở lại khi thời gian trôi đi”. (As time goes by)

Cầu mong em gìn giữ được tình yêu của mình và bình yên.

Cầu mong em luôn mang lại hạnh phúc cho người, cho đời, và đủ lạc quan để động viên chính mình tự tin, em nhé!

Thương mến.