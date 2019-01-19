Cô dâu năm đầu ăn Tết nhà chồng: Làm dâu thật khó!

Thế nhưng mà, rồi mẹ cũng sẽ làm cùng tôi, để mọi thứ được bày biện một cách hoàn hảo nhất, tươm tất nhất. Nhưng giờ không phải ở nhà, mọi thứ thật lạ lẫm với tôi…

Tết năm nay không có mẹ ở cạnh. Không phải vì tôi cùng bạn đi chơi xa, cũng không phải mẹ đi vắng, mà là tôi đã ở một vị trí khác – tôi đã lấy chồng. Hồi trước, mẹ từng dặn tôi đủ điều, mẹ lo lắng vì tính tôi trẻ con, lắm lúc ương ngạnh, không chịu học nữ công gia chánh đến nơi đến chốn.

Năm nay là năm đầu tiên tôi không ăn Tết ở nhà, năm đầu tiên tôi làm dâu. Nhìn thấy mẹ tôi năm nào cũng lo cho bữa cơm Tết chu toàn, tôi không mấy khi cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Tôi nghĩ rằng cứ xắn tay vào thì làm được hết thôi. Nhưng thực tế không phải vậy, mọi thứ khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tôi lấy chồng xa quê. Hai vợ chồng lên thành phố làm ăn, mua nhà rồi ở luôn trên đấy. Nhưng ngày giỗ, ngày lễ Tết, dĩ nhiên là vợ chồng tôi phải về quê làm cỗ cúng ông bà tổ tiên.

Làm dâu khó hơn tôi tưởng rất nhiều! - Ảnh minh họa: Internet

Có hàng tá công việc cứ dồn lên đôi vai tôi. Chưa bao giờ tôi phải mổ gà, cũng chưa bao giờ phải đơm xôi, chưa bao giờ tôi phải tự tay đi chợ và quyết hết tất cả các khoản chi tiêu trong dịp Tết. Hình như chưa bao giờ tôi phải làm những công việc nặng nề đó.

Ngày trước, tôi cứ nghĩ rằng việc rất đơn giản, chỉ việc ra chợ mua mấy thứ đồ cần dùng cho dịp Tết là xong. Nhưng khi trong tay tôi cầm một khoản tiền không nhỏ, tôi chẳng biết làm thế nào để phân chia cho hợp lý cả. Ngay cả đến việc mua gì, tôi cũng không hề biết.

Chồng tôi là con trai cả trong một gia đình chỉ có hai anh em. Cô út đi lấy chồng rồi, mẹ chồng mất sớm, chẳng có ai để tôi có thể hỏi han, chẳng ai có thể giúp tôi. Trong khi đó, cô dì, chú bác, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét như thể chờ xem tôi có thể làm một cô con dâu tốt hay không.

Có quá nhiều thứ cần phải lo cho ngày Tết của cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Người ở quê thật phức tạp. Một câu chuyện từ người này sang người kia nhanh như chớp. Tôi đi chợ mấy giờ, đi những đâu, mua gì, hình như ai cũng biết, ai cũng thạo. Từ bé, tôi luôn sợ cắt tiết gà đến nỗi mà tôi phải lén nhờ chồng mình đến cắt tiết giùm.

Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Còn bao nhiêu món chưa bao giờ làm, ngày đó chỉ nhìn mẹ làm chứ không hề đụng tay. Tôi phải thức đến tận khuya để đọc và xem hết những video dạy làm cỗ Tết. Thật sự mệt mỏi!

Tôi sinh ra ở thành phố, những thủ tục, nghi lễ không quá cầu kỳ. Anh em họ hàng cũng không đông đúc. Mâm cỗ cuối năm không quá khắt khe, mà thực ra, mẹ tôi cũng lo lắng cho hết.

Lần đầu về nhà chồng ăn Tết, lần đầu làm cỗ cúng giao thừa, rồi bày biện mâm ngũ quả, rồi trang trí nhà cửa, mọi thứ tôi đều không được biết. Nhìn ánh mắt ái ngại của bố chồng, sự dò xét và khinh khỉnh của cô bác, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ và áp lực. Làm dâu thật khó!

Để có một cái Tết trọn vẹn thật khó - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi bảo rằng làm dần dần rồi sẽ quen thôi. Nhưng thực sự mọi thứ quá khó đối với tôi. Tôi không dám chắc đó là cuộc sống khiến tôi hạnh phúc. Sự khắt khe của gia đình nhà chồng, những gánh nặng, áp lực đè nặng trên vai, tôi cảm thấy sợ khi trở về quê chồng làm cỗ, đón Tết.

Tôi không dám lơ là dù chỉ một giây, bởi vì có biết bao nhiêu nghi thức, biết bao phép tắc mà tôi không hề hay biết trong gia đình này. Mọi thứ như vừa mới xuất hiện trong đầu óc ngây thơ của tôi. Đâm ra tôi sợ Tết. Làm dâu – quả thực không hề đơn giản!