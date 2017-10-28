Chồng tòm tem của lạ, vợ lặng lẽ trả thù bằng cách khôn ngoan nhất

Tâm sự gia đình 28/10/2017 07:54

Suốt 1 tuần qua, chị tốn khá nhiều tiền vào chuyện quà cáp cho cô ta. Cuối cùng cũng đến lúc chị lật ngửa ván bài này. Chị sẽ cho ả ta và gã chồng của chị phải nếm mùi hổ thẹn.

Chị mệt mỏi nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào trần nhà. Đến bây giờ chị vẫn chưa chấp nhận được chuyện anh có người phụ nữ khác. Cả cuộc đời này chị đã gửi gắm hết cho anh rồi, giờ mọi chuyện lại như thế này có phải là quá đau lòng hay không?

Bỗng điện thoại reo lên, bạn chị gọi. Chị nghẹn ngào nói.

- Tao phải đánh ghen. Nhất định phải dạy cho đôi gian phu dâm phụ đó một bài học.
- Mày bình tĩnh, đánh ghen không phải là phụ nữ khôn ngoan. Việc đó chỉ hạ thấp giá trị của bản thân mà thôi.
- Chứ mày nói đi, giờ tao phải làm sao? Không lẽ lại đứng nhìn anh ấy và ả kia hạnh phúc hay sao?

Chị vội cúp máy rồi ôm mặt khóc nức nở. Thì ra cảm giác bị người thân cận phản bội lại đau đớn đến mức muốn tự sát như vậy. Nhưng chị nghĩ chết đi không phải là tạo cơ hội cho hai người kia thoải mái sống bên nhau hay sao? Vì vậy, chị quyết định lên kế hoạch trả thù, có mất chồng chị cũng cam tâm.

Chồng tòm tem của lạ, vợ lặng lẽ trả thù bằng cách khôn ngoan nhất - Ảnh 1
Biết anh ngoại tình, chị quyết định lên kế hoạch trả thù - Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, chị gửi thiệp, hoa kèm theo những lời chúc và tất nhiên là để tên của anh. Ngày nào cũng nhận được quà, người phụ nữ nào mà không hạnh phúc? Xem như chị bỏ tiền ra để nuôi hạnh phúc của cô ta một thời gian rồi sẽ từ từ cho ả phải xấu hổ.

Suốt 1 tuần qua, chị tốn khá nhiều tiền vào chuyện quà cáp cho cô ta. Cuối cùng cũng đến lúc chị lật ngửa ván bài này. Chị sẽ cho ả ta và gã chồng của chị phải nếm mùi hổ thẹn.

Không còn gửi hoa và thiệp nữa, chị gửi luôn một chiếc váy cưới đến cho cô ta kèm theo lời nhắn: “Anh sẽ cho em một điều bất ngờ, 2 giờ ở nhà hàng nha”. Ả ta mừng rỡ vì nghĩ là anh đã ly hôn và sẽ làm đám cưới với cô ta. Đồng thời, chị cũng hẹn anh ở nhà hàng đó. Gần đến ngày hẹn, chị cố tình làm hư điện thoại của anh để anh và ả ta không liên lạc được với nhau.

Đúng như những gì chị dự đoán, ả ta mặc chiếc đầm cưới đến nơi hẹn với gương mặt vô cùng tươi tắn và hạnh phúc. Anh bất ngờ khi thấy sự có mặt của cô nhân tình bé bỏng ở đây.

- Sao em lại ở đây?
- Không phải anh hẹn em đến đây sao? Anh còn gửi cho em chiếc đầm cưới này nữa mà.
- Em nói gì vậy?

Chồng tòm tem của lạ, vợ lặng lẽ trả thù bằng cách khôn ngoan nhất - Ảnh 2
Thanh xuân của đàn bà ngắn ngủi đừng phí phạm vì một người không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Chị từ bên trong đi ra không quên dành cho ả ta những lời khen.

- Em mặc chiếc đầm cũng hợp ghê đó. Nhìn hai người rất xứng đôi. Xem như hôm nay, tôi làm bà mai cho hai người.

Bỗng mặt anh biến sắc, ả nhân tình cũng hốt hoảng chạy lại nép sau lưng anh. Chị cười nhạt rồi nói.

- Chúc hai người hạnh phúc. Hy vọng em sẽ không bao giờ bị người đàn ông này phản bội giống chị.

Cả hai cúi gầm mặt. Chị lại tiếp tục nói.

- Tài sản sẽ chia đôi, căn nhà do tôi đứng tên nên sẽ là của tôi. Con cũng sẽ theo tôi. Anh không cần phải bận tâm gì đâu. Đồ đạc của anh, tôi cũng thu dọn hết rồi chỉ cần đến lấy thôi.

Nói xong chị quay lưng đi, nước mắt tuôn rơi. Đến bây giờ chị mới cho phép bản thân mình khóc. Chị không muốn yếu đuối trước mặt người đàn ông chẳng ra gì. Cuộc đời này xem như chị đen đủi mới vướng vào người như anh.

Đàn bà à! Thanh xuân đã ngắn ngủi, đừng làm cho cuộc sống của mình mãi vướng vào những khổ đau. Buông tay không phải hèn nhát mà buông tay để tìm hạnh phúc cho mình.

Vợ nhanh trí thoát khỏi bẫy của chồng ngoại tình và đám bạn thân trơ trẽn

Vợ nhanh trí thoát khỏi bẫy của chồng ngoại tình và đám bạn thân trơ trẽn

Cưới nhau được 5 năm nhưng đến tận bây giờ chị mới phát hiện bộ mặt thật của người chồng mưu mô, xảo quyệt. Ngẫm nghĩ lại sự việc đã qua, chị vẫn còn cảm giác sốc và kinh tởm về những hành động của anh.

Xem thêm
Từ khóa:   yêu hôn nhân chuyện gia đìnhngoại tìnhchuyện vợ chồng tâm sự chồng ngoại tình vợ trả thù

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 50 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới