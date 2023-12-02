Chồng cứ đau dạ dày đòi ngủ riêng, vợ cao tay giúp chồng trị bệnh nào ngờ mới 2 tuần đã hết bệnh nhưng lại có biến căng

Tâm sự gia đình 02/12/2023 04:43

Vậy nhưng cái điều khiến Phương lo lắng đó là dù hết 3 tháng ở cữ nhưng cứ lại gần là Thành lại trốn tránh. Phương gặng hỏi mãi thì Thành mới thú nhận là đau dạ dày cả tháng nay.

Sau 9 tháng bụng mang dạ chửa thì cuối cùng Phương cũng sinh cho Thành một cậu con trai kháu khỉnh, khỏi phải nói lúc đó Phương sung sướng như nào vì cô nghĩ sắp được "chiều" chồng trở lại. Thời gian mang bầu nhìn chồng đi ra đi vào nhà tắm "tự xử" mà Phương thương lắm. Vốn biết chồng có nhu cầu cao nên sinh xong thì Phương gạ luôn chồng chuyện "chăn gối".

Cứ tưởng chồng sẽ gật đầu đồng ý luôn ai dè Thành lại từ chối khiến Phương ngạc nhiên tột cùng.

- Anh có nhân tình bên ngoài rồi hả? - Phương thảng thốt.

- Vớ vẩn, sao tự dưng em lại hỏi vậy hả? Anh làm gì có ai đâu chứ?

- Không có ai thế sao anh lại từ chối em...lâu nay mang bầu anh cứ đỏi hỏi. Thế mà giờ em chủ động anh lại khống muốn, em có cảm giác như sinh xong anh chán em rồi. Sinh xong cơ thể xập xệ em cũng biết em xấu...Nhưng mà vì thế mà anh chán em sao?

 

- Anh có nói chán em đâu chứ? Anh thương em vì mới sinh xong mà làm chuyện ấy luôn thì ảnh hưởng sau này lắm.

- Có thật là anh nghĩ cho em không?

- Em là vợ anh, anh không nghĩ cho em thì nghĩ cho vợ ông hàng xóm à.

Thấy chồng nói vậy thì Phương an tâm lắm, cô hạnh phúc vì được chồng quan tâm từng ly từng tý như vậy. Vậy nhưng cái điều khiến Phương lo lắng đó là dù hết 3 tháng ở cữ nhưng cứ lại gần là Thành lại trốn tránh. Phương gặng hỏi mãi thì Thành mới thú nhận là đau dạ dày cả tháng nay.

- Anh cứ nửa đêm là đau dạ dày vợ ạ. Nên anh ngủ riêng chờ hết bệnh thì anh lên với em nhé. Chứ đau cứ trở mình lại làm em thức giấc.

- Vậy cũng được, anh nhớ uống thuốc đấy nhé. Không khỏi là phải đi viện đấy.

- Anh biết rồi. Em đừng có lo.

Nói thì nối vậy nhưng thật sự thì Phương bắt đầu nghi ngờ ông chồng của mình, vì Thành nói đau dạ dày nhưng Phương vẫn thấy chồng mình ăn cay rồi uống bia rượu nhiều. Đặc biệt là bao cao su trong nhà dù vợ chồng không ân ái nhưng lại cứ vơi đi. Biết có hỏi chồng ngoại tình không thì anh cũng chối nên Phương âm thầm làm theo cách của mình.

Chồng cứ đau dạ dày đòi ngủ riêng, vợ cao tay giúp chồng trị bệnh nào ngờ mới 2 tuần đã hết bệnh nhưng lại có biến căng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương bí mật chọc thủng bao cao su rồi nhét vào ví chồng, những lần chồng về muộn thì Phương kiểm tra thấy bao cao su mất đi 1 cái. Đến lúc này thì không còn có gì để bàn cãi nữa, nhưng cô muốn dạy cho chồng bài học nên ngồi chờ màn kịch hay sắp diễn ra.

 

Và rồi chỉ sau 2 tuần thì hôm đó Phương thấy chồng lén lút ra ban công nói chuyện, cô đứng đó quan sát thì thấy rõ chồng toát mồ hôi.

- Anh ơi...phải làm sao đây...Em có thai rồi.

- Cái gì? Sao em có thai được chứ? Rõ ràng em cũng thấy là anh dùng bao cao su đầy đủ rồi mà. Không lẽ em lăn nhăng với thằng khác bắt anh đổ vỏ hả?

- Em làm gì có ai ngoài anh chứ? Nếu anh không giải quyết em sẽ tìm đến gặp vợ anh đấy.

- Em dám....

Thành chưa nói hết câu thì sốc óc khi thấy vợ đứng trước mặt mình....

- Sao vậy...cô bồ anh mang thai rồi hả? Đứa con cô ta đích thị là của anh đấy

- Em...sao em biết.

- Vì tôi chính là người đã chọc thủng bao cao su rồi nhét ví anh mà. Thật không ngờ anh dám gái gú thật nhỉ. Nếu anh đã chán vợ con như vậy thì tôi cho phép anh sống với bồ đấy. Anh dọn đồ ra khỏi đây đi...đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho anh.

- Anh xin em...tha cho anh....

- Cút ngay!

Phương quát lớn rồi đuổi chồng ra khỏi nhà, dù Thành có van xin thì cô cũng không nghe. Đàn bà là để yêu thương, nếu đã làm đàn bà tổn thương thì thứ nhận được còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Chồng ngoại tình còn không biết xấu hổ lấy thẻ của vợ mua xe SH cho nhân tình, đến lúc tính tiền thì vợ xuất hiện nói một câu khiến hắn ta phải quỳ gối xin tha

Chồng ngoại tình còn không biết xấu hổ lấy thẻ của vợ mua xe SH cho nhân tình, đến lúc tính tiền thì vợ xuất hiện nói một câu khiến hắn ta phải quỳ gối xin tha

Nói rồi, Linh bỏ đi thẳng, Thắng thì chạy theo níu vợ năn nỉ còn ả bồ thì nhục nhã ê chề đứng trước sự chê cười của những người nhân viên trong quán.

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