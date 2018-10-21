Bạn cần tình cảm gia đình êm ấm, nhưng bạn cũng muốn có tiền để sống. Bạn không thể từ chối khi gia đình chồng cần tiền, nhưng bạn cũng lo lắng chính điều đó dễ làm rạn vỡ tình cảm hai bên, đặc biệt nếu như bố mẹ chồng là những người “không biết điều”.

Có thể bạn là người cực kì sòng phẳng trong chuyện tiền nong. Có thể cuộc sống của bạn cũng không quá chật vật với đồng tiền. Nhưng khi đồng tiền chen ngang giữa cuộc sống, tình cảm gia đình, câu chuyện đã phức tạp hơn rất nhiều.

Nhưng thực tế, càng thân thiết, càng có sự ràng buộc trong mối quan hệ thân tình thì mọi việc lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bạn cần giấy tờ để xác nhận việc cho vay không? Bạn có định mức khi nào thì bố mẹ sẽ phải trả lại số tiền đó không? Bạn có lấy lãi không?

Đồng tiền không có lỗi, chỉ có con người ứng xử không đúng đắn với đồng tiền mới khiến nó trở thành tội đồ. Người ngoài cuộc khi nhìn vào sẽ cho rằng, cho bố mẹ chồng vay thì có gì mà phải băn khoăn. Đó là những người trong gia đình mình, cho là điều hiển nhiên.

Bạn có muốn được biết bố mẹ sử dụng vào việc gì không? Tất cả những điều trên bạn sẽ dễ dàng có được khi cho người ngoài vay tiền, nhưng với bố mẹ chồng thì chưa hẳn. Đồng tiền dễ làm cho mối quan hệ thân tình trở nên tan vỡ.

Tiền bạc rất dễ gây mất lòng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cho bố mẹ chồng vay tiền liệu có lấy lại được không?

Như trên chúng ta đã phân tích, đồng tiền sinh ra khiến chúng ta dễ mất lòng nhau. Do đó, bạn có thể dễ dàng cho vay, có thể lấy lại tiền, nhưng lại rất khó để có được mối quan hệ tốt đẹp như trước. Nếu bố mẹ chồng là những người hiểu chuyện, tâm lí, bạn sẽ dễ thở hơn trong vấn đề tiền nong.

Họ sẽ cố gắng thu xếp và trả tiền lại cho bạn khi cần thiết. Nhưng ngược lại, cũng không thiếu những người không hiểu chuyện, xem việc vay mượn là điều hiển nhiên, nên không đoái hoài đến việc bao giờ sẽ trả và trả như thế nào.

Cho bố mẹ chồng vay tiền, đồng nghĩa với việc bạn trao niềm tin của mình vào họ. Thật khó để chủ động đòi lại tiền khi đã cho bố mẹ chồng vay. Vấn đề phụ thuộc phần nhiều vào nhận thức và mong muốn của bố mẹ chồng bạn nữa. Nhiều cặp vợ chồng không sống chung, không ở gần, không gặp bố mẹ thường xuyên rất khó để biết được bố mẹ sẽ tiêu tiền vào vấn đề gì.

Số tiền nhỏ có thể cho đi, nhưng với số tiền lớn thì không ai dám chắc việc có nên cho vay hay không. Bởi con cái cũng có cuộc sống riêng, cũng cần tiền để chi trả, trang trải cuộc sống. Do đó, hãy cân nhắc thật kĩ trước khi cho bố mẹ chồng vay tiền.

Làm gì khi bố mẹ chồng muốn vay tiền?

Một người con dâu khéo léo sẽ biết được bố mẹ cần dùng số tiền đó vào việc gì, cần vay bao nhiêu và đến bao giờ sẽ trả. Đừng cố gắng tỏ ra mình là người phóng khoáng. Bởi bạn cũng cần đến tiền để sống.

Hãy để cho bố mẹ biết được rằng bạn cũng có nhiều công việc cần sử dụng đến tiền. Hãy khéo léo hỏi han bố mẹ để hiểu được rõ ràng nhất lí do và tâm ý của bố mẹ như thế nào. Bạn không nên quá phóng khoáng, nhưng cũng đừng biến mình thành một cô con dâu hà tiện, bủn xỉn.

Hãy là một cô con dâu khéo léo và tinh tế trong chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá hà khắc trong vấn đề có nên cho bố mẹ chồng vay tiền hay không. Điều quan trọng hơn cả là cân nhắc xem nên cho họ vay bao nhiêu và biết được đến bao giờ thì bố mẹ có thể trả - nếu đó là số tiền lớn đối với bạn. Mối quan hệ có thể xấu đi, cũng có thể tốt lên hơn khi con dâu cho bố mẹ chồng vay tiền, tất cả được quyết định bởi việc bạn có thực sự khéo léo và hiểu chuyện hay không.

Hãy là một cô con dâu tinh tế, chu toàn ngay cả trong chuyện tiền nong.