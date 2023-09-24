Đang phút mặn nồng, vợ bỗng thú thật 'không còn nguyên vẹn', tôi vừa sốc, vừa hụt hẫng, nhưng người cùng em đêm ấy lại khiến tôi khó lòng chấp nhận

Tâm sự gia đình 24/09/2023 20:38

Mặc dù biết chuyện trinh tiết thời này không quan trọng nhưng việc cô ấy lừa dối khiến tôi khó lòng tha thứ.

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Biết chuyện này, đầu tôi như muốn nổ tung. Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã dùng chân hất văng vợ xuống giường. Mặc dù biết chuyện trinh tiết thời này không quan trọng nhưng việc cô ấy đã kết hôn trước đó khiến tôi khó lòng chấp nhận.

Đang phút mặn nồng, vợ bỗng thú thật 'không còn nguyên vẹn', tôi vừa sốc, vừa hụt hẫng, nhưng người cùng em đêm ấy lại khiến tôi khó lòng chấp nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới rạng sáng, tôi dọn hết quần áo của vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ và bảo không muốn nhìn thấy mặt nữa. Thấy tôi nóng giận quá, cô ấy quyết định kể cặn kẽ mọi sự tình. Vào 2 năm trước, để trả món nợ gần 100 triệu của bố và có tiền chữa bệnh tai biến cho mẹ, cô ấy đã đồng ý lấy người đàn ông tuổi ngoài 60 tuổi làm chồng.     

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Đang phút mặn nồng, vợ bỗng thú thật 'không còn nguyên vẹn', tôi vừa sốc, vừa hụt hẫng, nhưng người cùng em đêm ấy lại khiến tôi khó lòng chấp nhận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của mình, tôi phần nào cảm thông cho cô ấy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Vì chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng nên bố mẹ phát hiện và nghe hết mọi sự tình. Lúc này, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía tôi và đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Thế nhưng, bà lại bênh vợ tôi và bảo: “Dù vợ con từng có một đời chồng nhưng nó là một cô gái đáng quý, hiếu thảo và ngoan ngoãn, dù gì đi nữa mẹ vẫn chấp nhận nó làm con dâu”. Nghe xong câu nói của mẹ, cảm xúc trong tôi lúc này rất xáo trộn. Tôi không biết mình có quá đáng không nhưng lúc này tôi chỉ muốn ly hôn với vợ…

Suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm liền, tôi quyết định sẽ cho vợ một cơ hội để sửa sai và chấp nhận cô ấy là một người vợ danh chính ngôn thuận. Tôi nghĩ, tha thứ cũng chính là liều thuốc cứu vãn hôn nhân.

Ngỡ lấy được chồng giàu yêu chiều sung sướng, tôi chết đứng vì sốc khi biết được sự thật lý do sau mỗi lần ân ái mặn nồng được chồng cho 10 triệu

Ngỡ lấy được chồng giàu yêu chiều sung sướng, tôi chết đứng vì sốc khi biết được sự thật lý do sau mỗi lần ân ái mặn nồng được chồng cho 10 triệu

Sau khi lấy chồng, tôi tận hưởng cuộc sống chẳng phải lo tiền bạc, việc nhà thì đã có người giúp việc làm. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi thấy lấn cấn, là sau mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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