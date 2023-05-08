Vợ 2 sinh con gái, chồng nhẫn tâm đuổi khỏi nhà để quay về với bà cả, 4 năm sau vẫn con người ấy nhưng phải quỳ mọp xin được nhận con

Cuộc hôn nhân của tôi và chồng cũ chỉ kéo dài một năm. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi luôn sống trong lo sợ và đau khổ. Là người đã từng trải qua một đời vợ, anh ta vẫn không rút kinh nghiệm cho bản thân. Anh ta đối xử với tôi như một người giúp việc trong gia đình. Trong khi với vợ cũ, anh ta lại hết lòng chiều chuộng.

Tôi từng nghĩ có lẽ nhân quả không có, hoặc nhân quả đến quá muộn và tôi sẽ không kịp nhìn thấy điều đó. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc chồng cũ phải hổ thẹn vì những gì mà anh ta đã làm.

Suốt thời gian tôi có thai, anh ta chẳng màng đến đứa con trong bụng tôi khỏe mạnh hay yếu ớt. Đã vậy mỗi lần tôi đi siêu âm về là anh ta lại quắc mắt hỏi trai hay gái.

Lúc ấy tôi chỉ biết, vợ cũ của anh ta không sinh được con nên họ mới chia tay. Nói là chấm dứt nhưng tôi thấy họ vẫn liên lạc như bình thường. Có nhiều đêm ốm sốt, chị ta lại gọi điện kêu chồng cũ của tôi sang. Thế là tôi chẳng thể nào cấm cản được họ. Thậm chí mới chỉ hỏi vài câu đã bị nói là người ích kỷ.

Hôm ấy từ phòng khám trở ra, tôi thấy anh ta cũng đang dìu vợ cũ vào phòng siêu âm. Không muốn cãi vã chốn đông người, tôi lặng lẽ về nhà và đợi anh ta về để chất vấn. Trái với những gì tôi nghĩ, thấy tôi, anh ta trừng mắt lên hỏi: “Cô nói đi, cô bầu con trai hay con gái”. Khi tôi nói là con gái, anh ta liền vơ hết đồ sang nhà vợ cũ.

Vậy đấy, đến lúc đó tôi mới biết chị ta cũng đang có bầu và đứa bé trong bụng là con trai. Không chịu nổi cảnh chung chồng, một tháng sau, tôi gửi đơn ly hôn và anh ta đã ký ngay sau đó.

Thời gian tôi sinh con, chỉ có bố mẹ đẻ là ở bên. Chồng cũ của tôi không hề bén mảng đến, anh ta xem như cắt đứt mọi quan hệ với tôi và con để có thể quay về bên người vợ đầu tiên. Bẵng đi 4 năm nay, tôi và con dù sống chật vật về kinh tế nhưng tư tưởng thoải mái vô cùng. Bố mẹ đẻ cũng tạo điều kiện cho tôi nhiều lắm.

Vậy mà hôm đó, khi đi làm về, tôi lại thấy chồng cũ xuất hiện trong nhà mình. Khác hẳn trước đây, bây giờ anh ta lại tỏ ra thân thiện và rất quan tâm đến con. Sau khi được tôi chấp thuận cho đến thăm con, anh ta liên tục đến nhà tôi.

Ảnh minh họa

Cứ vậy cho tới hôm qua, anh ta đến nhưng không có bố mẹ và con tôi ở nhà. Nhân cơ hội đó, chồng cũ quỳ mọp xuống xin tôi cho được nhận con và quay lại. Tôi không hiểu động cơ phía sau là gì, có điều tôi đã từ chối và không ân hận với quyết định này. Với tôi bây giờ, con nhất định phải có, còn người đàn ông kia, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn quay lại.