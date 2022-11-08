'Ngoại tình' được coi là hành động hủy hoại cuộc đời của một người. Không những vậy, nó còn là một trong những nguyên nhân chính phá hủy một gia đình. Chính vì vậy mà mọi người coi ngoại tình là một tội ác.

Khi người vợ mang thai phát hiện chồng ngoại tình, người chồng nói rằng sẽ đi du lịch chia tay với ‘tiểu tam’

Cụ thể, trong một chương trình của kênh Channel A, người vợ đã tiết lộ câu chuyện về việc người chồng sẽ đi du lịch chia tay với ‘tiểu tam’ trước khi chia tay chính thức.

Câu chuyện về một người đàn ông phạm phải ‘tội ác’ này trong khi người vợ sắp sinh sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Nội dung của câu chuyện này gây sốc đến nỗi khi vừa đăng tải đã khiến tâm trạng của cư dân mạng lên xuống thất thường.

Chính người vợ đang mang trong bụng giọt máu của người chồng đã lên để thông báo câu chuyện. Người vợ tổn thương vì không hiểu tại sao chồng mình lại mặt dày đòi đi ‘du lịch chia tay’ với tiểu tam.

Người vợ kể lại là trong lúc dọn phòng, cô vô tình phát hiện ra chồng mình ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Danh tính của người phụ nữ đã phá hoại gia đình người khác gây sốc không kém, đó chính là 'cô giáo' người đã dạy học khi chồng còn là học sinh.

Họ đã bí mật quen nhau trong suốt 11 năm trời. Người bàng hoàng kể lại: “Khi tôi đang dọn phòng cho đứa con sắp chào đời của mình thì thấy một chiếc hộp mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi rất tò mò nên đã mở chiếc hộp đó ra, trong đấy có hàng chục bức ảnh tình cảm mặn nồng của chồng mình với một người phụ nữ lạ mặt, và còn có cả những lá thư tình”.

Cô ấy tiếp tục kể thêm "Thông qua nội dung bên trong chiếc hộp, tôi biết rằng chồng tôi gần đây vẫn đang gặp gỡ với cô ta. Tôi muốn trực tiếp nghe sự thật từ chồng tôi, nên tôi đã hỏi chồng rằng người phụ nữ trong những tấm ảnh đó là ai và đã hẹn hò với nhau bao nhiêu lâu rồi."

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi đã nói ra tất cả sự thật. Người chồng đã khai nhận danh tính của người phụ nữ ‘tiểu tam’ và khoảng thời gian bên nhau của họ. Sau khi nghe mọi chuyện, người vợ không giấu nổi sự bàng hoàng.

Người chồng đã ngoại tình với người phụ nữ đó trong 11 năm trời. “Tiểu tam” chính là cô giáo đã từng dạy chồng mình. Biết được toàn bộ sự thật, người vợ đã trút hết đồ trong hộp ra sau đó hét lên: "Sao anh có thể làm ra chuyện như vậy, anh có xứng đáng làm một cười ba hay không?".

Cô vợ đã nghe được một lời giải thích cực kỳ vô lý từ chồng mình.

Người chồng xin phép đi du lịch để chia tay trong một tuần

Ảnh minh họa: Internet

Người chồng không hề tỏ ra hối hận, anh còn bào chữa rằng “Trong 11 năm quen nhau này, anh đã cố gắng chia tay nhưng đều không thành công. Em cho phép anh một lần này thôi, chỉ một lần cuối cùng này thôi, cho anh đi du lịch chia tay trong một tuần, anh sẽ chấm dứt hết mọi chuyện.”

Người vợ sững sờ trước lời cầu xin đi du lịch lần cuối với ‘tiểu tam’ để chia tay. Người vợ chưa bao giờ nghe đến chuyện vô lý như “đi du lịch chia tay” nên đã tức giận hỏi ngược lại rằng: "Rốt cuộc ý tưởng này là của ai ?". Người chồng sau khi nghe được câu hỏi đã im lặng không nói gì.

Ảnh minh họa: Internet

Chính ngay lúc đó, người vợ đã phát hiện ra ý tưởng phi lý 'du lịch chia tay' xuất phát từ tiểu tam. Người vợ quyết định mặt đối mặt với tiểu tam.

Người vợ quyết tâm đối mặt với tiểu tam. Cô đòi tiểu tam phải giải thích về những gì đã xảy ra giữa cô với chồng, và ý nghĩa của chuyến du lịch chia tay là gì.

Nhưng rồi tiểu tam cũng nói những lời tương tự như chồng cô. Cô ta nói sẽ chỉ đi một lần thôi, và xin tôi hãy cho phép.

Khi người vợ không cho phép chuyến đi chia tay đó, người phụ nữ tiểu tam đã khiêu khích người vợ rằng: "Cô không có tự tin à? Cô sợ mất chồng à?"

Ảnh minh họa: Internet

Cô vợ thẳng thừng từ chối lời đề nghị ngớ ngẩn này. Thấy cô vợ thẳng tay chặt đứt ý tưởng bằng một nhát dao, tiểu tam đã lập tức thay đổi thái độ.

Tiểu tam đã khiêu khích người vợ rằng: “Cô không có tự tin à? Cô sợ mất chồng à? Nếu cô không sợ thì hãy để chúng tôi đi, chỉ một lần cuối cùng thôi mà?”

Người vợ đã định ly hôn nhưng vì con cái nên cô ấy đã hỏi ý kiến của mọi người sẽ làm như thế nào trong trường hợp này.​

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng đã trở nên cực kỳ tức giận. Họ đã bình luận: "Nghĩ đến người chồng trơ trẽn không biết xấu hổ đã lừa dối vợ mình tận 11 năm trời", "Điên và khùng gặp nhau. Ngay cả khi đi chuyến du lịch chia tay đi chăng nữa thì họ cũng sẽ trở lại bên nhau thôi", "Câu chuyện thực tế còn gây sốc hơn cả phim truyền hình, phim điện ảnh nữa"

Theo Insight