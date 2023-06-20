Pha chút 'độc chiêu' này mỗi lần ái ân sẽ khiến chuyện chăn gối có thêm 'làn gió lạ', đê mê cả đôi

Tâm sự Eva 20/06/2023 22:23

Hãy thử áp dụng những trò chơi mới lạ dưới đây và cảm nhận sự thay đổi khi gần gũi nhau nhé!

Trò chơi nhập vai

Trò chơi nhập vai luôn mang đến sự thú vị cho người chơi mà không phân biệt các nhân vật cả hai bạn chọn là ai. Chàng có thể giả làm bác sĩ và nàng có thể giả làm bệnh nhân đang cần được bác sĩ khám. Hãy yêu cầu bệnh nhân của mình nằm xuống giường (lúc này hãy mặc đủ áo quần) và vờ như bạn đang kiểm tra sức khỏe. Sau đó, tìm cớ để chạm vào mình nàng và tinh tế để mở từng chiếc nút áo trên người nàng. Nếu muốn tăng thêm phần thú vị, bạn có thể dùng khăn bịt mắt hoặc dùng những ký hiệu đặc biệt của cả hai để trò chuyện trong lúc đang đóng vai.

 

Hỏi những câu “hư đốn”

Vào một buổi chiều lười hay một đêm thảnh thơi nào đó, cả hai hãy nằm cạnh nhau và bắt đầu đặt ra những câu hỏi “hư đốn”. Ban đầu, nó có thể khiến nửa kia phải cảm thấy khó xử, nhưng sẻ chỉ mất một hoặc hai câu cũng đủ để thắp sáng ham muốn của cả hai. Thậm chí, nếu bạn không nghĩ đến điều đó ngay khi có ý định nằm cạnh nhau thì chỉ bằng những câu hỏi thế này sẽ đủ để kích thích bạn.

Pha chút 'độc chiêu' này mỗi lần ái ân sẽ khiến chuyện chăn gối có thêm 'làn gió lạ', đê mê cả đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bịt mắt và đút thức ăn

Để thực hiện trò chơi này, bạn phải bịt mắt và chuẩn bị sẵn một hũ kem hoặc sữa chua. Hãy ngồi ở dưới chân giường và dùng muỗng đút kem hoặc sữa chua cho chồng bạn trong lúc đang bị bịt mắt. Nếu bất kỳ một miếng kem nào rơi ở bất cứ đâu trên cơ thể chàng, bạn hãy dùng miệng để “thu dọn” chúng. Tuy đây là trò đơn giản nhưng càng chơi, bạn sẽ càng cảm thấy bị kích thích.

Không mặc áo lót

Nàng hãy mặc một chiếc áo mỏng, không cần mang đồ lót và chàng mặc độc một chiếc quần không quần trong. Đó là tất cả những gì bạn chuẩn bị cho trò chơi này. Cả hai có thể chơi đùa cùng nhau quanh nhà. Khoảng thời gian cả hai bạn ngắm nhìn nhau sẽ mang đến nhiều cảm giác mới lạ, đủ để làm cả hai cảm thấy ham muốn.

Pha chút 'độc chiêu' này mỗi lần ái ân sẽ khiến chuyện chăn gối có thêm 'làn gió lạ', đê mê cả đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cùng xem phim nóng

Cả hai hãy chọn cho mình những bộ phim hay với các cảnh “hot”. Hãy tận hưởng và hiểu những thông điệp của bộ phim cho đến khi những cảnh nóng trở lại. Cả hai có thể đụng chạm vào nhau trong lúc xem những cảnh nóng này.

90% đàn ông thường mắc phải sai lầm này mỗi lần ái ân, hành động thứ 3 khiến chị em "tụt hứng" ngay lập tức

90% đàn ông thường mắc phải sai lầm này mỗi lần ái ân, hành động thứ 3 khiến chị em "tụt hứng" ngay lập tức

Mỗi khi ân ái nếu đàn ông cứ cố chấp mắc phải những sai lầm này sẽ khiến chị em tụt cảm hứng, chẳng còn mặn mà với chuyện ấy.

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