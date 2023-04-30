Bỏ túi ngay những kiểu HÔN tăng "hưng phấn" khiến chàng say đắm "không rời" ngay từ màn dạo đầu

Để quá trình 'yêu' ngất ngây lên 'đỉnh điểm', chị em nhớ đưa thêm những kiểu hôn này vào để chàng nhớ mãi không quên và 'quấn quýt chẳng rời'.

Mỗi nụ hôn đều là thông điệp gửi gắm tình yêu của các cặp đôi. Nụ hôn nồng nàn, đầy đam mê hay một nụ hôn tán tỉnh chính là khởi đầu hoàn hảo cho mọi cuộc "yêu". Mỗi khi thân mật, bạn hãy sử dụng những kiểu hôn ngọt ngào khác nhau thay vì cách hôn truyền thống dành cho chàng. Các kiểu hôn ngọt ngào dành cho chàng Hôn cắn môi Theo trang Yourtango, đây là kiểu hôn cắn nhẹ môi nhằm kích thích chàng trước khi cả hai chính thức "lâm trận". Để thực hiện kỹ thuật này, bạn hãy hôn nhẹ môi chàng, sau đó cắn nhẹ môi trên rồi di chuyển xuống môi dưới. Cần lưu ý thực hiện nhẹ nhàng, tránh làm môi chàng bị thương. Hôn cắn môi thể hiện niềm đam về và tình yêu mãnh liệt dành cho chàng tại mọi thời điểm.

Hôn lưỡi (hôn kiểu Pháp) Hôn lưỡi hay hôn kiểu Pháp là nụ hôn thể hiện bạn muốn khám phá thật sâu con người chàng. Một nụ hôn kiểu Pháp chính là sự khởi đầu hoàn hảo trước khi cả hai nhập cuộc. Bạn hãy giữ đôi môi thật mềm mịn, bắt đầu từ chiếc hôn phớt nhẹ trên môi, sau đó dùng lưỡi từ từ khám phá khoang miệng của chàng, xoay vòng lưỡi mình quanh lưỡi chàng đầy ngọt ngào và đam mê. Khi hôn, bạn đừng quên dùng đôi tay di chuyển ra sau gáy và mái tóc của chàng để kích thích chàng nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet Hôn mút môi Dùng đôi môi của bạn hôn ép chặt và mút môi chàng như đang thưởng thức một cây kẹo. Khác với kiểu hôn cắn môi, khi hôn mút môi, bạn chỉ cần sử dụng đôi môi mềm mịn của mình thật nhuần nhuyễn. Hôn nhẹ kết hợp cử động đôi tay Khiêu kích bằng đôi bàn tay khi hôn là nghệ thuật chạm đến những tầng sâu cảm xúc ẩn giấu trong con người chàng. Khi chạm môi chàng, bạn hãy dùng đôi tay kéo cơ thể chàng đến gần hơn. Đồng thời nhẹ nhàng chạm đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể người ấy như cổ, đầu, chân tóc. Thậm chí, bạn có thể dùng bàn tay để nghiêng và thay đổi góc gương mặt khi cả hai đang hôn nhau. Ảnh minh họa: Internet Hôn tai Tai là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể người đàn ông. Chàng sẽ không thể chờ đợi lâu khi bạn thì thầm những lời ngọt ngào rồi nhẹ hôn tai chàng. Bạn hãy hôn nhẹ tai chàng và đừng ngại ngần dùng lưỡi chạm nhẹ lên vùng vành tai phía sau hoặc gặm nhẹ đôi tai chàng. Chàng sẽ thực sự bất ngờ với những chiêu trò mới mẻ bạn mang đến.

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