Xa cách cả tháng, sau màn mặn nồng, vợ than mệt đòi qua phòng con ngủ, tôi lén theo sau thì thấy cảnh tượng rụng rời

Tâm sự 03/08/2023 11:48

Vợ chồng Huy hợp nhau mọi thứ, từ tính cách, cuộc sống đời thường cho đến chuyện ân ái vợ chồng cũng viên mãn lắm.

Nhìn bên ngoài, có thể thấy cuộc sống vợ chồng Ngân và Huy khá hạnh phúc, người người đều tấm tắc khen nhà có phúc được cả vợ lẫn chồng. Dù công việc của Ngân đem lại nguồn thu nhập cao hơn chồng nhưng Ngân chẳng bao giờ tỏ thái độ khinh thường chồng cả. Còn Huy dẫu đảm đương việc nhà, đưa đón con đi học nhưng anh vẫn luôn vui vẻ và yêu thương vợ hết mực.

Khi bé Vân cũng được 3 tuổi thì Huy có ngỏ ý với Ngân là sinh thêm bé nữa cho bé Vân nó có em, Ngân nói cô đang tranh chức trưởng phòng kinh doanh nên xin khất chồng 1 năm nữa. Huy sẵn sàng đồng ý vì hơn ai hết anh hiểu rõ công việc của vợ.

Có lần, có anh bạn ở xa ghé nhà chơi thì thấy Huy đang chuẩn bị cơm nước, tắm rửa cho con thì anh bạn trêu:

- Quen chú được chục năm mà không ngờ chú chiều vợ kinh thật đấy! Anh là anh phục chú khoản này, anh là anh chịu. Mà chú có thấy công việc của vợ có nhiều mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều đàn ông thành đạt, chú không sợ mất vợ sao?

Xa cách cả tháng, sau màn mặn nồng, vợ than mệt đòi qua phòng con ngủ, tôi lén theo sau thì thấy cảnh tượng rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huy trả lời:

- Chính vì biết vợ tiếp xúc với nhiều người đàn ông hơn mình nên em càng phải chiều vợ để cô ấy không có giây phút nào bị lầm lỡ khi ở bên ngoài đấy anh à. Có ông chồng chiều chuộng, yêu thương đợi sẵn ở nhà rồi thì còn bà vợ nào nỡ lăng nhăng nữa chứ.

Người bạn nghe thấy cũng phục bạn mình lắm.

Vợ chồng Huy hợp nhau mọi thứ, từ tính cách, cuộc sống đời thường cho đến chuyện ân ái vợ chồng cũng viên mãn lắm. Sinh lý của cả 2 đều khỏe nên có những đêm vợ chồng làm chuyện ấy tới 3 lần là điều bình thường và chưa bao giờ Huy khiến vợ phải phật ý cả.

Đợt vừa rồi Ngân đi công tác 1 tháng nên vợ chồng kiêng chuyện đó cũng khá lâu. Ngay hôm vợ về Huy háo hức lắm:

Ngân chỉ cười nhẹ một cái mà không có ý từ chối.

Vậy là sau 1 tháng xa cách, hai vợ chồng lại lao vào nhau vồ vập như những cặp đôi mới cưới.

Xong xuôi Ngân nói với chồng là muốn sang phòng con ngủ cho ngon. Huy thấy vợ mới đi về còn mệt nên Huy không nói gì. Tuy nhiên, trong lúc vợ đem đồ sang phòng con thì vợ lại lén cầm thêm 1 hộp bao cao su. Huy lập tức có cảm giác không hay: Tại sao qua phòng con lại mang theo cái thứ đó làm gì? Huy lập tức lén đi theo Ngân, thì anh bất ngờ khi thấy Ngân không qua phòng con lại đi thẳng lên sân thượng.

Xa cách cả tháng, sau màn mặn nồng, vợ than mệt đòi qua phòng con ngủ, tôi lén theo sau thì thấy cảnh tượng rụng rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa mới bước tới cửa sân thượng Huy chết đứng khi nghe có tiếng người:

- Hay làm ngay ở đây thôi anh, sợ sang nhà anh rồi lúc chồng em tỉnh chồng em vào phòng con lại không thấy em đâu thì không hay.

- Vậy giờ em bù anh mấy hiệp nào?

- Gớm chưa! Lại còn đòi mấy hiệp. Cả tháng vừa rồi đi theo em, ngày nào mình chả làm tình, em mệt rồi, nãy mới phục vụ ông chông già 3 "hiệp" rồi.

Huy như chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của 2 người, anh lao lên đạp tung cái cửa sân thượng, cảnh tượng trước mắt khiến Huy rụng rời. Người đứng trước mặt anh là gã hàng xóm nhà bên và vợ mình.

Gã hàng xóm nhanh chân thoát thân theo đường mà hắn leo lên. Còn với cô vợ, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất và không nói được lời nào. Huy vẫn không thể nào cho vợ một cái tát vì anh luôn yêu vợ mình hết lòng, anh im lặng rồi lặng lẽ đi xuống, để lại cô vợ với màn đêm im lặng đến đáng sợ.

Thấy hàng xóm bước đi loạng choạng, tôi tốt bụng dìu giúp vào nhà thì bất ngờ bị ghì xuống giường, hôm sau tỉnh giấc hoang mang tột độ khi thấy thứ này!

Thấy hàng xóm bước đi loạng choạng, tôi tốt bụng dìu giúp vào nhà thì bất ngờ bị ghì xuống giường, hôm sau tỉnh giấc hoang mang tột độ khi thấy thứ này!

Kết hôn được 1 tháng thì chồng tôi phải đi giám sát công trình tận trong Nam. Vì thế tôi khá buồn vì mới cưới nhau chẳng được tận hưởng cảnh vợ chồng son quấn quýt như nhiều đôi khác mà lại phải lẻ bóng một mình.

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