Vợ mất chưa lâu, đêm nào chồng cũng mơ thấy vợ báo mộng nên đưa ra quyết định táo bạo, nào ngờ phát hiện sự thật về cô bạn thân của vợ

Hôm đó, Bình không chịu ăn uống gì, Hồng liền bê cơm đến và an ủi anh:

Đã mấy ngày liền, Bình vẫn chưa thoát khỏi sự đau khổ tột cùng vì người vợ chết trẻ của mình. Cũng may mắn thay, bên cạnh anh là Hồng - bạn thân của vợ anh. Đó là người đã luôn sát cánh cùng anh từ khi vợ mất, cô ta xông xáo tổ chức đám tang và cũng giúp đỡ gia đình rất nhiều trong lúc tang gia.

- Anh phải ăn 1 chút để lấy lại sức đi, những ngày vừa rồi đã quá mệt mỏi, anh mà gục ngã xuống đây là vợ anh cảm thấy có lỗi lắm đấy, mà em cũng vậy. Trước khi qua đời, vợ anh đã dặn em phải thay cô ấy chăm sóc anh cẩn thận.

- Anh không sao, cảm ơn em, nhưng anh không muốn ăn, tại sao vợ anh lại chết đột ngột như vậy cơ chứ?

Hồng đáp ngay:

- Cuộc đời mà anh, ai lường trước được điều gì đâu. Anh hãy mạnh mẽ lên nhé.

Đã nhiều ngày, Hồng vẫn cứ ở đó nhất định không chịu về, cô ta nói phải giúp vợ Bình hoàn thành tâm nguyện. Ai ngờ, mấy đêm liền Bình cứ đặt lưng là mơ thấy vợ về báo:

- Chồng ơi, cứu em, em chết oan.

Ban đầu, cứ nghĩ do quá thương nhớ vợ nên mới thế, nhưng vì liên tục mơ thấy như vậy, Bình liền đi xem bói cho yên tâm.

Nào ngờ, thầy bói vừa gieo quẻ xong thì phán 1 câu xanh rờn:

- Vợ anh đúng là chết oan, có người cố tình hãm hại cô ấy, người đó là người thân chứ chẳng phải ai xa lạ. Anh cứ đào mộ vợ lên thì biết.

Bình vội vàng về đào mộ vợ lên theo đúng lời thầy bói thì sốc ngất khi thấy trên người vợ đúng là có dấu tay bóp cổ của ai đó. Bình nhấc tay vợ lên thì thấy trong tay cô còn nắm chặt chiếc vòng tay. Bình nhìn kỹ thì ú ớ:

Ảnh minh họa: Internet

- Chẳng phải đây là chiếc vòng tay của Hồng sao, ngày sinh nhật cô ta vợ còn bảo mình đi chọn cùng..chẳng lẽ..?

Bình nổi điên lao về nhà thì thấy Hồng đang đứng trước bàn thờ vợ mình và khấn:

- Tao không cố ý, tất cả là do mày mà, mày đừng ám anh Bình nữa, hãy để tao và anh ấy được hạnh phúc bên nhau. Tao có gì không bằng mày mà không xứng đáng có được tình cảm của anh ấy chứ?

Bình liền lao tới kéo Hồng tát cho cô ta 1 cái cháy má và đẩy xuống sàn :

- Đồ khốn nạn. Chính cô đã hại chết vợ tôi đúng không? Sao cô độc ác như vậy?

Hồng sợ tái mặt:

- Anh…sao anh…biết? Em..em..

- Thôi đi, cô đừng nói gì nữa cả, đi, đi với tôi lên công an.

Hồng quỳ xuống năn nỉ Bình:

- Em xin anh, khi đó em và vợ anh đang tranh cãi, chẳng may em xô cô ta ngã thôi, em không cố ý giết vợ anh..Em..em…cũng chỉ vì em yêu anh.

Bình đứng sững người 1 lúc:

- Cô cút khỏi nhà tôi, vợ tôi có 1 người bạn như cô đúng là sự bất hạnh của cô ấy. Cút ra khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát.

Nghe vậy, Hồng 3 chân 4 cẳng chạy thẳng còn Bình thì ôm di ảnh vợ mà bật khóc tức tưởi.