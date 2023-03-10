Vớ được chồng đẹp trai lại giàu có, đêm tân hôn tưởng khó phai nào ngờ khi ánh đèn vừa bật sáng tôi đứng chết trân với cảnh tượng trên giường cưới

Tâm sự 10/03/2023 05:34

Đêm tân hôn, sau khi xong xuôi thì khá muộn, chồng tôi nói say rượu nên về phòng nghỉ trước. Lúc tôi lên, vì mệt nên tôi tính tắt điện đi ngủ luôn. Nhưng điện ngủ vừa sáng thì tôi thấy trên giường một người đàn ông lạ, anh ta chỉ mặc nguyên 1 chiếc quần con.

Tôi làm 27 tuổi, làm giao dịch viên trong ngân hàng. Tôi được mọi người nhận xét là khá xinh đẹp, khéo ăn khéo nói. Nhà tôi cũng có điều kiện nên tôi tuyển chọn người yêu rất nghiêm ngặt.

Mặc dù gần 30 nhưng tôi cũng chỉ mới có 1 mảnh tình vắt vai thời sinh viên. Cảm thấy họ không đủ lo cho tương lai của mình nên tôi quyết định chia tay. Sau đó thì tôi cũng không yêu ai nữa cho đến khi tôi gặp anh.

Anh hơn tôi 4 tuổi, đang làm giám đốc cho một công ty lớn, đó là công ty của gia đình anh. Nhà anh cũng khá bề thế và có tiếng trong vùng. Tôi quen anh qua bạn bè giới thiệu. Anh đẹp trai, ga lăng, lịch lãm. Lần đầu gặp tôi đã thích anh thế nên sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi quyết định tiến tới xa hơn.

Vớ được chồng đẹp trai lại giàu có, đêm tân hôn tưởng khó phai nào ngờ khi ánh đèn vừa bật sáng tôi đứng chết trân với cảnh tượng trên giường cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do cái tuổi của hai đứa không còn trẻ, gia đình hai bên lại giục giã nhiều nên chúng tôi cưới nhau rất nhanh chóng nửa năm sau đó. Ai cũng nói chúng tôi là cặp trai tài gái sắc, sinh ra để dành cho nhau. Tôi cũng hí hửng cuộc đời mình có thể tươi sáng hơn.

Đêm tân hôn, sau khi xong xuôi thì khá muộn, chồng tôi nói say rượu nên về phòng nghỉ trước. Lúc tôi lên, vì mệt nên tôi tính tắt điện đi ngủ luôn. Nhưng điện ngủ vừa sáng thì tôi thấy trên giường một người đàn ông lạ, anh ta chỉ mặc nguyên 1 chiếc quần con. Tôi tá hỏa kêu lên thì chồng từ nhà tắm bước ra, anh ấy cũng chỉ quấn ngang người một chiếc khăn tắm.

Anh giải thích đó là bạn anh say rượu quá nên ngủ nhờ. Nói rồi, chồng tôi dìu anh bạn đó qua phòng khách. Tôi cũng có chút nghi ngờ, tại sao say rượu lại cởi hết quần áo và lại còn ngủ trên giường tân hôn của tôi nữa. Thế nhưng ngay sau đó, một đêm tân hôn tuyệt vời với chồng đã tiêu tan mọi ý nghĩ.

Mọi thứ có lẽ sẽ cứ êm đềm như vậy cho đến một lần. Công ty tôi đi du lịch vài ngày nhưng vì tôi đột nhiên đau bụng dữ dội nên đành về trước. Về đến nhà là nửa đêm, tôi chỉ muốn lao lên giường và ôm chồng ngủ. Lúc lên tới phòng, tôi nghe thấy có tiếng gì đó khá nhạy cảm, trên sàn lại vương vãi chỉ toàn quần áo nam.

Ngó qua khe hở tôi thực sự hãi hùng trước cảnh chồng và người đàn ông lần trước quấn chặt lấy nhau không một mảnh vải che thân. Quá sốc nên tôi ngất ngay tại chỗ, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang trong bệnh viện.

Vớ được chồng đẹp trai lại giàu có, đêm tân hôn tưởng khó phai nào ngờ khi ánh đèn vừa bật sáng tôi đứng chết trân với cảnh tượng trên giường cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn hai con người kia chỉ biết cúi đầu đứng bên cạnh. Cứ nhìn thấy họ là tôi thấy kinh tởm nên gào thét đuổi họ đi. Bác sĩ kết luận tôi có bầu nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và tuyệt đối tránh kích động.

Đã vài ngày trôi qua, tôi vẫn chưa thể nào tin vào sự thật đó rằng chồng mình không bình thường. Cuộc hôn nhân tôi mong chờ, đứa con trong bụng, mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ... tôi phải làm sao bây giờ.

Ngày đầy tháng con, mẹ chồng buông câu chua chát thiên vị cháu ngoại khiến tôi uất ức ôm con bỏ đi

Ngày đầy tháng con, mẹ chồng buông câu chua chát thiên vị cháu ngoại khiến tôi uất ức ôm con bỏ đi

Đến bữa tôi đi sinh, quằn quại cả ngày xong bác sĩ bảo phải mổ cấp cứu, cả nhà chồng chẳng ai có mặt, đến bố của con tôi còn chẳng thèm nghe máy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu góc tâm sự

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